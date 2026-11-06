Trinity Rilis Trailer Perdana, Richard Madden Jadi Menteri Pertahanan AS di Netflix

Trailer perdana serial Trinity dari Netflix dirilis Rabu, 4 November 2026, menampilkan Richard Madden sebagai Menteri Pertahanan AS dalam intrik nuklir dan konspirasi global.

Netflix memperkenalkan serial thriller Trinity lewat perilisan trailer perdana dan sejumlah gambar cuplikan awal pada Rabu, 4 November 2026. Serial yang menyoroti ancaman nuklir dan konspirasi global ini menjadi ajang reuni kreator Jed Mercurio dengan aktor Richard Madden, yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan Mercurio dalam serial lain.

Berbeda dengan peran-peran sebelumnya, Richard Madden kali ini tidak memerankan pengawal yang bertugas melindungi seseorang. Ia justru memerankan Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang ambisius dan menyimpan kemungkinan rahasia berbahaya.

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Trinity Berkisah tentang Hubungan Perwira dan Menteri Pertahanan AS

Serial Trinity menceritakan hubungan antara seorang perwira angkatan laut dengan Menteri Pertahanan AS yang perlahan mengungkap konspirasi berbahaya. Keduanya terlibat dalam rangkaian peristiwa yang berpotensi berkaitan dengan ancaman global.

Gugu Mbatha-Raw memerankan Komandan Katherine Decker, orang kedua dalam komando kapal selam nuklir USS Kansas. Richard Madden berperan sebagai Webb Preston, Menteri Pertahanan yang karismatik, ambisius, dan sangat mengandalkan teknologi.

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Trailer memperlihatkan situasi genting di atas USS Kansas. Komandan Katherine Decker hampir meluncurkan senjata nuklir taktis ke arah musuh misterius yang tiba-tiba menghilang dari radar.

Di tengah krisis itu, Decker terlibat dengan Webb Preston di Pentagon. Rencana besar sang menteri yang diklaim demi keamanan global justru membuat Decker curiga bahwa pria tersebut menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih jahat.

Ketegangan dalam Trailer Perdana Serial Trinity dari Netflix

Trailer perdana Trinity menampilkan penguncian target radar, manuver menghindari torpedo, kode rahasia, hingga baku tembak. Seluruh adegan itu berlangsung ketika situasi dunia semakin mendekati kemungkinan Perang Dunia III.

Selain Richard Madden dan Gugu Mbatha-Raw sebagai pemeran utama, serial ini juga menghadirkan Marcia Gay Harden sebagai Margaret Vandenburg dan JD Pardo sebagai Tom Reyes. Bruce Greenwood berperan sebagai Agen Khusus Eric Colby, James Remar sebagai Presiden Paul Barnard, Robert Wisdom sebagai Laksamana Griff Tatum, dan Kirk Acevedo sebagai Kapten Jock Campbell.

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Deretan pemeran lainnya meliputi Ben Cotton sebagai Agen Khusus Jake Ryan, Jason Ralph sebagai Brooks Vandenburg, Mark O'Brien sebagai Dr. Brian York, Mike Dopud sebagai Waylon Kelly, Jason Fernandes sebagai Ramon Gonzalez, dan Anthony Konechny sebagai Pete Rafferty.

Produksi Serial Trinity, Jadwal Syuting, dan Tim Kreatif

Bradley Gardner dan Wendy Mericle menjadi produser eksekutif bersama Jimmy Mulville dari HTM Television. Michael Cuesta menyutradarai episode pilot sekaligus bertindak sebagai produser eksekutif.

Serial ini diproduksi oleh 20th Television dengan keterlibatan Hat Trick Productions. Netflix memesan proyek tersebut pada Juni 2025. Proses syuting dimulai di Vancouver, British Columbia, pada Juli 2025 dan dijadwalkan selesai pada Oktober 2025.

Serial thriller ini dinilai patut dinantikan karena memadukan intrik politik, ancaman nuklir, dan konspirasi global dalam satu cerita. Penonton dapat menilai sendiri bagaimana kombinasi tersebut diterjemahkan ke dalam episode-episode yang akan datang.