Tring Golden Run: Pegadaian Ajak Masyarakat Ubah Keringat Jadi Emas

PT Pegadaian menyelenggarakan Tring Golden Run di Gelora Bung Karno, Jakarta, melibatkan 8.000 peserta dalam kategori 5K dan 10K. Acara ini bertujuan untuk mempromosikan investasi emas melalui aplikasi Tring dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi Z.

PT Pegadaian melalui aplikasi Tring menyelenggarakan acara lari Tring Golden Run di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 26 April 2026. Event olahraga ini merupakan inisiatif pertama Pegadaian di tahun 2026, melibatkan sekitar 8.000 peserta yang berkompetisi dalam kategori lari 10K dan 5K. Mengusung tema 'Ubah Keringatmu Menjadi Emas', Tring Golden Run bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat investasi emas.

Komisaris Utama PT Pegadaian, A.M. Putranto, menekankan bahwa emas tetap menjadi pilihan investasi yang menarik dan relevan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Beliau mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berinvestasi emas sebagai langkah menuju kemajuan ekonomi. Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti, menjelaskan bahwa tema acara ini mengandung makna filosofis tentang pentingnya kerja keras dan ketekunan. Lari, baik 5K maupun 10K, diibaratkan sebagai proses panjang yang membutuhkan konsistensi.

Dengan demikian, lari tidak hanya menjadi aktivitas fisik yang menyehatkan, tetapi juga simbol bahwa setiap usaha yang dilakukan dapat menghasilkan investasi emas untuk masa depan yang lebih baik. Peserta tidak hanya mendapatkan manfaat berupa kebugaran dan perluasan jaringan sosial, tetapi juga memperoleh tabungan emas sebagai insentif tambahan. Selain itu, setiap pelari akan menerima medali sebagai bentuk apresiasi dari Tring.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan aplikasi Tring, yang menyediakan berbagai fitur untuk membantu nasabah mengelola dan mengoptimalkan aset mereka. Selfie Dewiyanti berharap nasabah dapat beralih dari layanan konvensional ke platform digital Tring yang lebih mudah dan efisien. Pegadaian juga berkomitmen untuk memperluas jangkauan pasarnya agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Melalui aplikasi Tring, investasi emas kini dapat dimulai dengan nominal yang sangat terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000, sehingga lebih inklusif bagi berbagai kalangan.

Hal ini memungkinkan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam investasi emas. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mendekati komunitas, khususnya generasi muda seperti generasi Z. Data PT Pegadaian menunjukkan bahwa dari sekitar 20 juta nasabah, sekitar 6 juta merupakan pengguna aplikasi Tring, dan sekitar 50 persen dari jumlah tersebut berasal dari generasi Z. Targetnya, hingga akhir tahun 2026, sekitar 70 persen nasabah Pegadaian akan menjadi pengguna aplikasi Tring.

Salah satu peserta, Muhammad Masruh Han, mengungkapkan bahwa acara ini sangat menyenangkan dan fasilitas yang disediakan sangat lengkap, termasuk pos air dengan minuman isotonik dan air mineral. Ia juga mendapatkan tabungan emas dan kesempatan untuk bertemu teman-teman baru. Tring berencana untuk menyelenggarakan acara serupa di berbagai kota besar lainnya di Indonesia, menjadikan lari sebagai sarana untuk meningkatkan literasi investasi masyarakat





