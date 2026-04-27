Tring! Golden Run 2026: Pegadaian Kampanyekan Gaya Hidup Sehat dan Literasi Investasi Emas

PT Pegadaian menggelar Tring! Golden Run 2026 di Senayan, Jakarta, yang diikuti ribuan peserta. Acara ini menggabungkan olahraga lari dengan edukasi investasi emas dan donasi bagi atlet Indonesia.

Ribuan penggemar olahraga lari memadati kawasan Parkir Timur Senayan, Jakarta, pada hari Minggu, 26 April 2026, dalam acara Tring! Golden Run 2026 yang diselenggarakan oleh PT Pegadaian .

Acara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi lari, tetapi juga sebuah momentum penting bagi perusahaan untuk mengampanyekan gaya hidup sehat dan meningkatkan literasi investasi emas di kalangan masyarakat Indonesia. Lebih dari sekadar olahraga, kegiatan ini juga diwarnai dengan komitmen sosial yang kuat, ditandai dengan penyaluran donasi sebesar Rp1,25 miliar yang ditujukan untuk mendukung para atlet Indonesia, termasuk atlet difabel, atlet pra-sejahtera, dan atlet berkebutuhan khusus lainnya. Komisaris Utama PT Pegadaian, A. M. Putranto, menekankan bahwa Tring!

Golden Run bukan hanya sekadar event olahraga biasa. Ia menjelaskan bahwa acara ini dirancang sebagai sarana edukasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya emas sebagai instrumen investasi yang aman dan relevan, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi. Tema acara, “Ubah Keringatmu Jadi Emas,” mencerminkan ajakan kepada masyarakat untuk menggabungkan aktivitas fisik dengan investasi cerdas.

Putranto juga menambahkan bahwa emas semakin menjadi pilihan investasi yang menarik, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, dan Pegadaian berkomitmen untuk membantu masyarakat membangun kebiasaan berinvestasi demi mencapai stabilitas keuangan di masa depan. Selain itu, Pegadaian juga menjalankan program Charity Pegadaian Peduli sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan, sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, menegaskan bahwa pertumbuhan bisnis perusahaan harus sejalan dengan kontribusi positif bagi masyarakat.

Ia menyatakan bahwa Pegadaian berupaya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh atlet Indonesia, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Setiawan percaya bahwa prestasi tidak mengenal batas dan bahwa setiap atlet berhak mendapatkan dukungan yang setara. Bantuan yang disalurkan melalui kegiatan ini diberikan kepada berbagai organisasi olahraga nasional, seperti Special Olympics Indonesia, Perhimpunan Olahraga Tunarungu Indonesia, Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, dan Akuatik Indonesia.

Diharapkan, bantuan ini dapat meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memperkuat kesetaraan akses dalam pengembangan prestasi olahraga nasional. Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti, mengungkapkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap Tring! Golden Run dan berharap acara ini dapat menjadi agenda rutin tahunan. Ia juga menyoroti peran aplikasi Tring! by Pegadaian dalam memperluas literasi keuangan digital, memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan investasi emas dan produk keuangan lainnya dengan mudah dan terjangkau, bahkan mulai dari investasi sebesar Rp 10 ribu.

Tema “Ubah Keringatmu Jadi Emas” menggambarkan filosofi bahwa setiap usaha yang dilakukan secara konsisten akan menghasilkan bekal masa depan yang berharga





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pegadaian ajak generasi muda investasi emas lewat TRING Golden RunPT Pegadaian menggalakkan antusiasme generasi muda berinvestasi emas melalui ajang olahraga lari TRING Golden Run 2026 yang diikuti ribuan peserta di Senayan, ...

Read more »

Pegadaian Donasi Rp 1,25 Miliar untuk Atlet Difabel dan Prasejahtera di Tring Golden Run 2026PT Pegadaian menyalurkan donasi sebesar Rp 1,25 miliar kepada atlet difabel dan prasejahtera melalui ajang Tring Golden Run 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga inklusif di Indonesia.

Read more »

Tring Golden Run 2026, Pegadaian Gaungkan Investasi Emas Lewat Event Lari dan Pegadaian PeduliPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Tring Golden Run: Pegadaian Ajak Masyarakat Ubah Keringat Jadi EmasPT Pegadaian menyelenggarakan Tring Golden Run di Gelora Bung Karno, Jakarta, melibatkan 8.000 peserta dalam kategori 5K dan 10K. Acara ini bertujuan untuk mempromosikan investasi emas melalui aplikasi Tring dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi Z.

Read more »

Tring! Golden Run 2026 Sukses Digelar, Pegadaian Dorong Gaya Hidup Sehat Sekaligus Literasi Investasi EmasBerita Tring! Golden Run 2026 Sukses Digelar, Pegadaian Dorong Gaya Hidup Sehat Sekaligus Literasi Investasi Emas terbaru hari ini 2026-04-27 15:51:00 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Pegadaian Sukses Gelar Tring! Golden Run 2026PT Pegadaian sukses menyelenggarakan ajang lari perdana Tring! Golden Run 2026 yang diikuti oleh ribuan pencinta olahraga lari, di kawasan Parkir Timur Senayan, Jakarta.

Read more »