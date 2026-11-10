Triliunan Rupiah Transaksi ADRO dan AADI Pungut Untung di Pasar Negosiasi

Transaksi saham PT Adaro Energy dan PT Adaro Andalan Indonesia mencapai Rp 66,8 triliun di pasar negosiasi. IHSG juga menguat signifikan di tengah arus masuk modal.

Transaksi saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO) dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) di pasar negosiasi mencapai total nilai Rp 66,8 triliun. Angka ini mencerminkan minat tinggi dari pelaku pasar terhadap kedua emiten energi terbesar di Indonesia tersebut pada sesi perdagangan spesifik. Data yang dipantau pada pukul 15.24 WIB menunjukkan dinamika harga yang signifikan untuk kedua kertas saham tersebut.

Dominasi Transaksi Saham Adaro Energy

Saham PT Adaro Energy Tbk mengalami lonjakan harga mencapai Rp 2.413 per saham atau naik 4,46 persen. Total nilai transaksi saham PT Adaro Energy Tbk mencapai Rp 33,9 triliun dengan frekuensi perdagangan sebanyak tujuh kali. Volume perdagangan tercatat sebesar 140.454.255 saham yang mengindikasikan aktivitas beli yang kuat dari investor.

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Harga tertinggi dan terendah saham PT Adaro Energy Tbk pada sesi tersebut berada di posisi yang sama yaitu Rp 2.413 per saham. Angka ini menunjukkan konsolidasi harga di level tertinggi selama sesi negosiasi berlangsung. Volume perdagangan yang tinggi disertai dengan kenaikan harga mengonfirmasi sentimen positif yang dominan di kalangan trader institusi dan ritel.

Pergerakan Saham Adaro Andalan Indonesia

Sementara itu, saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 32,9 triliun. Harga saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk mengalami koreksi sedikit sebesar 0,62 persen menjadi Rp 10.286 per saham. Total frekuensi perdagangan tercatat sebanyak empat kali dengan volume perdagangan saham 32.001.426 saham.

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Level tertinggi dan terendah untuk saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk juga berada di posisi Rp 10.286 per saham. Penurunan nilai persentase yang sangat tipis menunjukkan bahwa pasar tidak merespons negatif terhadap harga jual di level tersebut. Volume transaksi yang substansial menandakan likuiditas yang masih terjaga meskipun ada tekanan jual ringan.

Kinerja Pasar Regular dan IHSG

Di pasar regular, saham PT Adaro Energy Tbk ditutup menguat 1,29 persen menjadi Rp 2.360 per saham. Saham tersebut dibuka dengan penguatan 10 poin di posisi Rp 2.340 per saham sebelum akhirnya berfluktuasi. Level tertinggi di pasar regular dicapai di Rp 2.390 per saham dengan level terendah di Rp 2.320 per saham.

Frekuensi perdagangan saham PT Adaro Energy Tbk di pasar regular mencapai 8.361 kali dengan volume 140.718.496 saham. Nilai transaksi harian mencapai Rp 34 triliun dengan dampak positif terhadap indeks utama. Di sisi lain, saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk melemah 1,22 persen menjadi Rp 10.125 per saham setelah dibuka stagnan di Rp 10.250 per saham.

Dampak Makro Terhadap Indeks Bursa

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG mencatatkan kenaikan sebesar 1,04 persen menjadi 5.128,37. Penguatan ini didorong oleh pergerakan mayoritas saham acuan yang menghijau selama sesi perdagangan. Indeks LQ45 juga ikut menguat sebesar 1,01 persen menjadi 527,90 menandakan stabilitas pada saham-saham likuid utama.

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Sesi kedua perdagangan menunjukkan IHSG berada di level tertinggi 5.160,54 dan terendah 5.075,64. Sebanyak 409 saham menguat sedangkan 169 saham melemah dan 139 saham diam di tempat. Total frekuensi perdagangan mencapai 1.132.260 kali dengan volume 34,9 miliar saham dan nilai transaksi harian Rp 74,2 triliun.