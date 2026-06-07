Tri Ramadani Buat Sejarah, Raih Emas Lead di World Climbing Series Praha 2026

Atlet panjat tebing Indonesia Tri Ramadani berhasil menjadi yang terbaik di nomor lead World Climbing Series Praha 2026 dengan skor 43, mengungguli atlet Austria di peringkat ketiga. Kemenangan ini adalah emas pertama Indonesia dalam nomor lead di seri dunia tersebut.

Atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadani , yang akrab disapa Srondeng, berhasil membuat sejarah dengan menjadi atlet Indonesia pertama yang meraih medali emas dalam nomor lead pada World Climbing Series .

Prestasi gemilang ini dicapai pada seri Praha 2026 yang digelar di Ceko, Senin dini hari WIB. Dalam final lead putra, Tri Ramadani menunjukkan performa mantap dengan membukukan skor 43, mengungguli wakil Austria Jakob Schubert yang finis di peringkat ketiga dengan skor 37. Hasil ini tidak hanya membuktikan ketahanan mental Atlet Putra tetapi juga kemampuannya menaklukkan jalur panjat yang menantang. Sebelum mengukir sejarah di Praha, Tri Ramadani telah menunjukkan capabilities-nya di seri sebelumnya.

Pada 5-6 September 2025, ia berhasil masuk ke babak final World Climbing Series di Koper, Slovenia. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting baginya untuk menghadapi pendekate yang lebihating di level dunia. Di semifinal Praha, ia menorehkan skor 37+ yang memastikan tempat ketiga, di belakang Sorato Anraku (Jepang) dengan skor 38+ dan Neo Suzuki (Jepang) dengan skor 38+. Meski memulai dari posisi ketiga, Tri Ramadani tetap tenang dan fokus meng optimalkan setiap gerakan di final, yang pada akhirnya membawanya ke puncak podium.

Kemenangan ini juga merupakan bukti kesiapan Indonesia menuju persaingan climbing global. Pencapaian Tri Ramadani diharapkan dapat membuka celah bagi atlet-atlet climbing Indonesia lainnya untuk menunjukkan bakat mereka di ajang internasional. Kemenangan emas di World Climbing Series turut memperkuat positioning Indonesia sebagai salah satu negara yang mulai serius membidikki olahraga panjat tebing secara serius. Dukungan dari Indonesian Climbing Federation (FPTI) dan para penggemar tentu menjadi motor penggerak tambahan semangat untuk atlet muda seperti Tri Ramadani.

Dengan hasil ini, ia juga menjadi per Benteng harapan bagi kontribusi Indonesia dalam daftar cabang olahraga yang tidak've entering olimpiade. Kategori: Olahraga Keywords: Tri Ramadani, World Climbing Series, Praha 2026, Lead, Panjat Tebing, Indonesi





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Tri Ramadani World Climbing Series Praha 2026 Lead Panjat Tebing Indonesia

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