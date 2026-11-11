Trenggono Ajukan Penetapan Lahan Budidaya Ikan sebagai Bagian Pangan Nasional

Menteri Kelautan menegaskan bahwa budidaya ikan harus diakui sebagai sektor pangan, meminta pemerintah menetapkan lahan tambak di Pantai Utara Jawa sebagai Lahan Baku Sawah (LP2B) guna mempercepat pengembangan 40.000 lokasi budidaya tematik.

Di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memanggil perhatian pemerintah mengenai penetapan lahan budidaya ikan sebagai bagian dari sistem pangan nasional.

Ia menegaskan bahwa tambak di Pantai Utara Jawa, seluas 14.000 hektare, harus diakui sebagai Lahan Baku Sawah (LP2B) agar pengembangan 40.000 lokasi budidaya tematik dapat dilaksanakan tanpa hambatan.

Perubahan Status Lahan Tambak Sebagai Bagian Pangan

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Trenggono mengungkapkan bahwa revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa menjadi komponen penting dalam peningkatan produksi protein nasional. Menurutnya, kegiatan budidaya ikan tidak seharusnya diperlakukan sebagai pembangunan fisik biasa, melainkan sebagai bagian sistem pangan yang menyediakan protein bagi masyarakat.

Dari area revitalisasi berukuran 1,94 hektare, sebagian terletak di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ia menekankan perlunya kebijakan yang menempatkan perikanan dalam kategori pangan agar lahan tidak dianggap sebagai kawasan pembangunan bangunan.

Target Pengembangan 40.000 Lokasi Budidaya Tematik

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Pemerintah berencana mengembangkan 40.000 lokasi budidaya tematik, masing-masing memerlukan lahan sekitar 1.000 meter persegi. Trenggono menginformasikan bahwa 6.537 lokasi telah diidentifikasi, termasuk 84 lokasi di LP2B, 656 di Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dan 346 di Lahan Baku Sawah (LBS).

Tujuan akhir adalah mencapai 12.000 lokasi pengembangan pada tahun 2027, diikuti dengan pelaksanaan bertahap di seluruh desa di Indonesia.

Dukungan Sector Pangan dan Arah Kebijakan

Trenggono berpendapat bahwa penetapan kebijakan ini akan memperlancar pemanfaatan lahan dan mempercepat pembangunan kawasan budidaya ikan. Ia mengharapkan arahan pemerintah segera disampaikan agar masalah status lahan dapat diselesaikan dan revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa dapat dilaksanakan tanpa hambatan berarti.

Dengan adopsi kebijakan yang menempatkan budidaya perikanan sebagai bagian sektor pangan, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan produksi protein nasional dan memenuhi kebutuhan karbohidrat masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dan merata.