Tren Wisata Indonesia 2027: 62 Persen Ingin Berlibur, Prioritas Keluarga Dan Efisiensi Biaya

Survei SiteMinder 2027 ungkap 62 persen wisatawan Indonesia siap bepertahun depan. Liburan keluarga jadi prioritas utama dengan efisiensi biaya yang ketat.

Sebanyak 62 persen wisatawan Indonesia menyatakan keinginan kuat untuk melakukan perjalanan di tahun depan, melampaui rata-rata global yang mencapai 42 persen. Temuan ini berasal dari Changing Traveller Report 2027 yang dirilis oleh SiteMinder dengan dasar survei terhadap lebih dari 12.000 responden di 14 pasar pariwisata, di mana 848 responden adalah warga Indonesia.

Penurunan Antusiasme Berlibur Akibat Tekanan Anggaran

Tanda-tanda awal menunjukkan adanya pergeseran perilaku dari tahun sebelumnya, di mana antusiasme untuk berwisata turun dari 72 persen menjadi 62 persen pada jajak pendapat kali ini. Sebaliknya, kelompok responden yang kurang berminat untuk melakukan perjalanan meningkat signifikan dari 7,6 persen menjadi 14 persen. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama perubahan ini, dengan 41 persen responden Indonesia berencana menghemat pengeluaran selama liburan, naik dari 36 persen pada tahun lalu.

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Tanda lain dari efisiensi anggaran adalah menyusutnya kesediaan membayar lebih mahal per malam demi kualitas menginap yang lebih baik. Persentase wisatawan yang siap membayar lebih tinggi turun dari 42 persen pada tahun sebelumnya menjadi hanya 38 persen saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen Indonesia mulai lebih kritis dalam mengalokasikan anggaran untuk akomodasi.

Prioritas Liburan Keluarga dan Peran Gen X

Liburan bersama keluarga tetap menjadi pilihan favorit utama bagi masyarakat Indonesia, dengan 48 persen responden berencana melakukan perjalanan bersama anggota keluarga pada liburan berikutnya. Angka ini jauh di atas rata-rata global yang hanya mencapai 34 persen dan menyamai Singapura sebagai yang tertinggi di antara 14 pasar pariwisata yang disurvei dalam laporan tersebut.

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Minat terhadap perjalanan keluarga terlihat kuat di berbagai kelompok usia, namun kelompok Gen X berusia 46 hingga 61 tahun mencatat kecenderungan paling tinggi dengan 66 persen responden memilih berwisata bersama keluarga. Temuan ini memperlihatkan bahwa perjalanan keluarga tidak hanya identik dengan orangtua yang mengajak anak berwisata. Bagi kelompok usia yang lebih matang, momen liburan menjadi kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama pasangan dan anggota keluarga lainnya, sekaligus mempererat hubungan antargenerasi.

Faktor Penentu Kembali Menginap di Hotel

Keputusan wisatawan Indonesia untuk kembali menginap di sebuah hotel tidak hanya bergantung pada harga kamar semata. Sebanyak 54 persen responden mempertimbangkan kesesuaian harga dengan biaya yang dikeluarkan, sementara 53 persen lainnya mengutamakan pengalaman menginap yang berkesan. Kedua persentase ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 49 persen.

Pengalaman selama menginap turut membentuk kesan terhadap sebuah properti secara signifikan. Pelayanan ramah dari staf dapat membuat tamu merasa nyaman dan mengingat hotel tersebut dengan baik. Interaksi sederhana selama berada di hotel bahkan berpotensi menjadi alasan utama wisatawan ingin kembali untuk menikmati pengalaman serupa di masa depan, selain suasana kamar dan kemudahan fasilitas.

Keragaman Rencana Destinasi dan Durasi Perjalanan 2027

Rencana perjalanan wisatawan Indonesia pada tahun 2027 memperlihatkan pilihan destinasi dan durasi liburan yang sangat beragam. Sebanyak 46 persen responden masih tertarik mengunjungi tempat yang lebih jauh dari biasanya, sementara 41 persen berencana menghabiskan waktu lebih lama dalam perjalanan mereka. Ini menunjukkan adanya minat yang kuat untuk menjelajahi lokasi eksotis dengan durasi yang memadai.

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Di sisi lain, minat terhadap liburan singkat ke destinasi dekat rumah juga meningkat. Persentase wisatawan yang memilih perjalanan jarak pendek naik dari 26 persen menjadi 30 persen. Begitu pula dengan pilihan perjalanan berdurasi lebih pendek yang bertambah dari 29 persen menjadi 33 persen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa wisatawan memiliki cara tersendiri dalam menikmati waktu libur.

Tander Lowongan, Country Manager Indonesia SiteMinder, menekankan bahwa kebutuhan dasar untuk bepergian tetap ada meskipun penerapannya berubah. Seiring bergesernya prioritas, orang semakin mempertimbangkan ke mana akan pergi, berapa lama menginap, dan apa yang diharapkan dari setiap perjalanan agar semuanya terasa sepadan dengan waktu dan uang yang dikeluarkan. Penurunan 10 poin persentase antusiasme wisatawan dari 72 persen menjadi 62 persen menegaskan perlunya strategi hospitality yang lebih adaptif terhadap tekanan ekonomi dan perubahan preferensi durasi perjalanan.