Tren Penurunan Nilai TKA dan Efektivitas Program MBG dalam Pendidikan Indonesia

Analisis menyeluruh tentang hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang menunjukkan penurunan nilai, terutama di Matematika dan Bahasa Inggris, dibandingkan dengan data historis dan performa ASEAN. Artikel ini mengkritisi efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengidentifikasi masalah sistemik seperti kualitas guru, kurikulum, dan budaya hafalan yang menghambat kemajuan pendidikan Indonesia.

Siswa SMPN 1 Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, menikmati Makan Bergizi Gratis (MBG). Dunia pendidikan Indonesia kembali diguncang kabar yang membuat para peserta didik, tenaga pendidik, dan orang tua merasa cemas.

Kemendikdasmen merilis hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang SD dan SMP yang menunjukkan penurunan nilai yang signifikan. Nilai rata-rata nasional Matematika SD hanya 43,41 dan Bahasa Indonesia 60,14. Di jenjang SMP, Bahasa Indonesia memperoleh 60,83 sementara Matematika berada di angka 40,34. Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Rahmawati, mengakui bahwa Matematika menjadi mata pelajaran dengan nilai rata-rata paling rendah di kedua jenjang.

Angka-angka ini jauh di bawah target KKMinimal yang biasanya sekitar 70 hingga 75, mengindikasikan lemahnya penguasaan materi dasar. Masalah ini bukan baru. Data historis menunjukkan tren menurun. Hasil TKA SMA 2025 mencatat nilai Bahasa Indonesia 55,38, Matematika 36,10, dan Bahasa Inggris hanya 24,93.

Jika dibandingkan dengan hasil Ujian Nasional (UN) 2019, semua mata pelajaran mengalami penurunan. Matematika turun dari 39,2 menjadi 36,1; Bahasa Indonesia dari 67,8 menjadi 55,3; dan Bahasa Inggris dari 54,6 menjadi 24,9. Penurunan drastis untuk Bahasa Inggris menempatkan Indonesia di posisi yang sangat rendah. Di kancah ASEAN menurut PISA 2022, Singapura mendapat skor 575, Vietnam 469, Brunei 442, Malaysia 409, dan Thailand 394.

Indonesia hanya unggul dari Filipina (355) dan Kamboja (336). Selisih dengan Vietnam lebih dari 100 poin yang setara tiga hingga lima tahun pembelajaran. Ini menggambarkan kesenjangan yang足以 mengkhawatirkan. Di tengah kondisi tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya mencapai Rp223,5 triliun atau 29 persen dari total anggaran pendidikan, mulai dipertanyakan efektivasinya.

Wakil Menteri Pendidikan Stella Christie sebelumnya menyampaikan bahwa MBG berpotensi meningkatkan kemampuan Matematika dan Bahasa Inggris jika dikemas kreatif dalam pembelajaran. Namun, hasil TKA 2026 belum menunjukkan dampak signifikan. Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, menilai persoalan utama bukan soal nutrisi tetapi kualitas guru, distribusi tenaga pendidik yang timpang, kurikulum yang sering berganti, dan pendekatan pembelajaran yang masih hafalan. Penelitian lapangan juga menemukan pelanggaran selama pelaksanaan TKA, seperti siswa bermain TikTok saat ujian dan ada pendamping yang membantu mengerjakan soal.

Ini mengindikasikan kebocoran dalam pengawasan. Para pakar dan pengamat menyoroti bahwa masalah pendidikan bersifat sistemik.

Perlu reformasi menyeluruh terkait konsistensi kurikulum, peningkatan kualitas guru, penguatan akreditasi, dan pergeseran budaya dari hafalan ke pemahaman konsep serta kemampuan berpikir kritis. yang diuji dari hasil TKA bukan sekadar kemampuan akademik individu, melainkan integrasi seluruh sistem pendidikan, termasuk dukungan infrastruktur, pelibatan orang tua, dan kedamaian psikologis siswa. Hanya dengan pendekatan holistik yang diiringi komitmen jangka panjang, Indonesia bisa mengharapkan peningkatan yang berkelanjutan dan mengejar ketertinggalan di arena global.

TKA 2026 Nilai Matematika SD SMP Program MBG PISA ASEAN Kualitas Guru Kurikulum Penurunan Nilai UN Rahmawati Kemendikdasmen Ubaid Matraji JPPI Stella Christie Waketmen

