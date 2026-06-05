Treasury Connect: Layanan Perbendaharaan Tanpa Batas Wilayah

Artikel ini membahas Treasury Connect, inovasi layanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memungkinkan satuan kerja mengakses konsultasi dan asistensi di KPPN mana pun di Indonesia, mengatasi kendala geografis dan mendukung transformasi digital.

Zahrotun Nafisah adalah pegawai KPPN Surakarta dengan jabatan fungsional PTPN Penyelia. Ia merupakan CSO yang bertugas di garda terdepan untuk menyelesaikan permasalahan satuan kerja dalam proses pencairan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

Dalam era transformasi digital yang terus berkembang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh satuan kerja (satker) di Indonesia. Salah satu langkah konkret dalam mewujudkan komitmen tersebut adalah melalui pengembangan dan implementasi penuh layanan Treasury Connect. Treasury Connect lahir dari arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mendorong agar satuan kerja dapat melakukan pembayaran di mana saja di seluruh wilayah Indonesia.

Inisiatif ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan merupakan respons strategis terhadap tantangan nyata yang dihadapi oleh ribuan satker di seluruh Indonesia yang selama ini terbentur keterbatasan geografis dalam mengakses layanan konsultasi dan asistensi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Konteks Kebijakan dan Arahan Strategis Pengelolaan keuangan negara yang baik mensyaratkan adanya sistem perbendaharaan yang responsif, transparan, dan mampu melayani seluruh satuan kerja tanpa terkendala batas wilayah administratif.

Selama ini, layanan konsultasi dan asistensi dari KPPN hanya dapat diakses oleh satker mitra yang berada dalam yurisdiksi KPPN bersangkutan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan layanan yang signifikan, terutama bagi satker yang berlokasi jauh dari KPPN mitranya. Menyadari kondisi tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan arahan agar dilakukan kajian dan analisis mengenai kemungkinan satuan kerja melakukan pembayaran di mana saja dan di seluruh Indonesia.

Arahan ini menjadi landasan bagi lahirnya konsep Treasury Connect sebagai quickwin sekaligus tindak lanjut nyata dari rencana pencairan APBN tanpa batas wilayah. Pengembangan Treasury Connect tidaklah tanpa rintangan.

Setidaknya terdapat empat tantangan utama yang harus diatasi secara sistematis: pertama, perlunya berbagai penyesuaian regulasi dan payung hukum sebagai upaya strategis dalam mewujudkan pembayaran di mana saja; kedua, kebutuhan keselarasan proses bisnis pencairan anggaran yang melibatkan lintas unit eselon I, khususnya dengan Direktorat Jenderal Anggaran; ketiga, masih terdapatnya ketentuan terkait lokasi bayar dan KPPN mitra dalam hal pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan negara; keempat, dampak luas terhadap penataan struktur organisasi instansi vertikal DJPb yang perlu dikelola dengan cermat. Menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, DJPb memilih pendekatan bertahap dan terukur.

Treasury Connect dirancang bukan sebagai solusi revolusioner yang langsung mengubah seluruh sistem, melainkan sebagai langkah awal yang berfokus pada aspek yang paling memungkinkan untuk segera diimplementasikan, yaitu layanan konsultasi dan asistensi kepada satker. Treasury Connect diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan strategis yang saling berkaitan. Pertama, memperluas cakupan layanan konsultasi dan asistensi kepada satker sehingga tidak lagi terbatas pada KPPN mitra. Kedua, meningkatkan kualitas layanan DJPb kepada satker melalui standar layanan yang terukur dan terdokumentasi dengan baik.

Ketiga, mendukung transformasi digital layanan DJPb dan modernisasi sistem perbendaharaan secara menyeluruh. Lebih jauh, Treasury Connect juga dirancang untuk selaras dengan konsep Front Office (FO) Layanan Bersama DJPb, di mana seluruh KPPN dapat memberikan layanan kepada satker di luar wilayah mitra kerjanya. Ini merupakan langkah penting menuju visi DJPb sebagai instansi perbendaharaan yang melayani tanpa batas geografis. Treasury Connect menghadirkan tiga pilar layanan utama yang terintegrasi dalam satu ekosistem digital melalui Aplikasi MyIntress.

Ketiga pilar tersebut mencakup penjadwalan layanan, pelaksanaan layanan, dan dokumentasi layanan. Satuan kerja dapat melakukan penjadwalan layanan secara mandiri melalui Aplikasi MyIntress. Penjadwalan dapat dilakukan paling cepat lima hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan layanan dan paling lambat pada pukul 15.00 pada hari pelaksanaan layanan itu sendiri. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas yang cukup kepada satker sekaligus memastikan KPPN memiliki waktu yang memadai untuk mempersiapkan diri.

Saat tiba di KPPN non-mitra, petugas satker menyampaikan kode booking kepada petugas Customer Service Officer (CSO). Layanan baru dapat dilaksanakan setelah proses verifikasi identitas dan data satker selesai dilakukan. Dalam proses konsultasi dan asistensi, petugas CSO dapat melakukan analisis secara lebih mendalam atas data pelaksanaan anggaran satker yang bersangkutan apabila diperlukan. Salah satu keunggulan Treasury Connect dibandingkan layanan konvensional adalah aspek dokumentasinya yang sistematis dan otomatis.

Sistem secara otomatis membuat tiket pada modul HAI CSO saat layanan berlangsung. Dengan demikian, setiap konsultasi dan asistensi terekam dengan baik, memudahkan evaluasi dan peningkatan layanan di masa mendatang. Ke depannya, DJPb berencana untuk terus mengembangkan fitur Treasury Connect agar semakin komprehensif dan terintegrasi dengan sistem perbendaharaan lainnya. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi transformasi digital perbendaharaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan satuan kerja di seluruh Indonesia





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Treasury Connect Djpb Layanan Perbendaharaan Satuan Kerja Transformasi Digital

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