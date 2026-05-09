Trauma tersembunyi dan kebenaran dibukukan di tubuh

Jasad menjadi tinta untuk kata-kata yang tersimpan lama. Trauma tersendus sejauh tubuh mampu mengungkapkannya. Kita disadarkan, diam-diam, setiap kali sekat-sekat luka tertata rapi. Markus Zusak pernah berkata, "Menghapus sudut-sudut kaca bukanlah penyakitnya kaca, tapi jarinya." Maka, ketika tato menjadi media, betul-betul menjadi sesuatu yang menarik untuk dicermati. Padahal, tato bukanlah pelupa. Hanya, butuh keberanian untuk memulai kalimat-kalimat yang tak berujung.

Mella Carli,influencer sosial media dengan 700 ribu pengikut di Instagram,menyebut tato pertamanya adalah setangkai bunga anyelir di pergelangan kirinya. Dia menarangkan bahwa tato itu menandai Opa,kakak leluhurnya yang bertahan hidup berjualan bunga anyelir di Belanda.

Tato anyelir ini membuatnya menyesal belakangan,karena ia mengidap depresi sejak belia dan experiencing flashback-nya saat berada di balkon lantai lima apartemen tempat tinggalnya. Mella percaya tato itu berfungsi sebagai terapis dan selalu tertidur saat ditato. Pengalaman Mella ini didukung oleh dua orang lainnya, Tracy Vionna,35,warga Sukabumi,Jabar,yang merasa tato adalah median pemingat prinsip hidup,keajaiban,dan momen berharga. Lalu,Jojo Percia,30,yang menjalani sesi pemotretan dengan badannya penuh dengan tato. Tato-tato yang berbentuk jepang-jepangan terpangkasnya di kulitnya





Tato Perjalanan Sangkar Resiliensi Diri

