Trauma dan Ketakutan Penumpang KRL Pasca Kecelakaan di Bekasi Timur

Para penumpang KRL Commuter Line mengalami trauma psikologis dan ketakutan setelah kecelakaan antara KRL dengan KA Argo Bromo di Stasiun Bekasi Timur. Insiden ini mengakibatkan 15 orang meninggal dan puluhan luka-luka, membuat banyak penumpang merasa ragu untuk menggunakan kereta api. Beberapa penumpang seperti Sophia Martin dan Kiki mengaku menghindari gerbong ujung dan bahkan sementara waktu tidak naik kereta. Sementara Jemima lebih memilih gerbong campuran. Pihak KRL telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan, namun rasa trauma masih menjadi tantangan.

Ilustrasi penumpang bersiap menaiki kereta rel listrik Commuter Line di Stasiun Manggarai, Jakarta. Insiden tersebut menyebabkan para penumpang perempuan mengalami trauma psikologis dan ketakutan saat menggunakan moda transportasi KRL.

KRL Commuter Line mengaku masih diliputi rasa trauma pasca kecelakaan antara KRL dengan KA Argo Bromo di kawasan Stasiun Bekasi Timur. Sophia Martin (30), seorang aparatur sipil negara (ASN), mengaku untuk sementara waktu memilih tidak akan naik kereta. Ia masih dihantui rasa takut pasca insiden tersebut. Trauma pasca kejadian kecelakaan kemarin.

Tapi untuk saat ini berusaha nggak naik kereta api dulu sih, beneran takut. Meski nasib nggak ada yang tahu ya, ujar Sophia kepada Suara.com, Rabu (29/4/2026). Hal serupa disampaikan Kiki (27), pekerja swasta yang sehari-hari menggunakan KRL lintas Rangkasbitung. Ia mengaku sejak lama sudah menghindari gerbong ujung karena dinilai lebih berisiko.

Saya memang dari lama nggak mau naik di gerbong ujung, karena menurut saya itu cukup bahaya. Tapi kadang anak saya bilang mau lihat masinis, ya sudah sesekali oke, kata Kiki. Namun, pasca kecelakaan, ia semakin tegas dalam memilih posisi gerbong. Bahkan, ia mulai memberikan pemahaman kepada anaknya soal keselamatan.

Setelah sekarang kejadian ini, saya beri edukasi ke anak saya dan memilih gerbong lain. Meskipun begitu kecelakaan bisa datang kapan saja, di mana saja, paling tidak bisa dilakukan mitigasi, jelasnya. Sementara itu, penumpang lainnya, Jemima (28), mengaku tidak terlalu mengubah kebiasaan secara drastis, namun tetap merasakan dampak psikologis dari kejadian tersebut. Ia mengatakan sudah sejak beberapa bulan terakhir tidak menggunakan gerbong khusus perempuan karena dinilai terlalu padat, dan lebih memilih gerbong campuran.

Sedikit ya, soalnya kejadian apa-apa yang kena pasti gerbong belakang atau depan. Jarang gerbong tengah, kecuali pas belokan ekstrem, ujarnya. Diketahui, kecelakaan antara KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo di wilayah Bekasi Timur terjadi pada Senin (27/4) malam dan mengakibatkan 15 orang meninggal dunia serta puluhan orang alami luka-luka. Insiden ini menimbulkan rasa takut dan trauma bagi banyak penumpang, terutama bagi mereka yang sering menggunakan KRL sebagai sarana transportasi sehari-hari.

Banyak penumpang yang kini merasa ragu untuk menggunakan kereta api, meskipun mereka sadar bahwa kecelakaan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Beberapa penumpang bahkan mulai mencari alternatif transportasi lain untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, pihak KRL Commuter Line juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan penumpang, seperti memperbaiki sistem pemantauan dan memperketat prosedur operasi. Namun, rasa trauma dan ketakutan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh penumpang dan pihak terkait.

Di sisi lain, insiden ini juga menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan dalam penggunaan transportasi umum. Penumpang diharapkan tetap waspada dan selalu mengikuti prosedur keselamatan yang telah ditentukan. Sementara itu, pihak terkait terus berupaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan kereta api sebagai sarana transportasi yang aman dan nyaman





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tragedi KA Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi: Petugas Belah Gerbong KRL untuk Evakuasi Korban TerjepitBerita Tragedi KA Argo Bromo Tabrak KRL di Bekasi: Petugas Belah Gerbong KRL untuk Evakuasi Korban Terjepit terbaru hari ini 2026-04-28 01:01:00 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Stasiun Bekasi Timur Tak Layani Penumpang, KRL Lintas Cikarang Hanya Sampai BekasiKAI menghentikan operasional Stasiun Bekasi Timur dan perjalanan KAJJ dari Jakarta malam ini menyusul proses evakuasi kecelakaan KA di Bekasi. Cek detailnya.

Read more »

Stasiun Bekasi Timur Sementara Tak Layani Penumpang, KRL Hanya Sampai Stasiun BekasiPT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan untuk sementara waktu Stasiun Bekasi Timur tidak melayani aktivitas naik dan turun penumpang imbas dampak kecelakaan KRL.

Read more »

Usai Tabrakan KA-KRL di Stasiun Bekasi Timur, Wali Kota Bekasi Kebut Proyek Flyover Bulak KapalBerita Usai Tabrakan KA-KRL di Stasiun Bekasi Timur, Wali Kota Bekasi Kebut Proyek Flyover Bulak Kapal terbaru hari ini 2026-04-28 13:38:36 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Evakuasi KA Argo Bromo dan KRL di Bekasi Timur Selesai, KRL Cikarang Line TerbatasProses evakuasi kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur telah selesai, namun operasional KRL Cikarang Line masih dibatasi hingga Stasiun Bekasi. Pemulihan jalur kereta api terus dilakukan untuk mengembalikan layanan kereta api secara normal.

Read more »

Evakuasi KRL di Stasiun Bekasi Timur Masih Berlangsung, Pelayanan Perjalanan Hanya Sampai Stasiun BekasiBerita Evakuasi KRL di Stasiun Bekasi Timur Masih Berlangsung, Pelayanan Perjalanan Hanya Sampai Stasiun Bekasi terbaru hari ini 2026-04-29 10:01:31 dari sumber yang terpercaya

Read more »