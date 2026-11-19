TransNusa konfirmasi partisipasi dalam program diskon tiket Nataru 2026-2027 bersama pemerintah. Maskapai ini juga menargetkan peningkatan permintaan dengan mengerahkan sekitar 20 pesawat armada.

Maskapai penerbangan TransNusa secara resmi mengonfirmasi partisipasinya dalam program diskon tiket pesawat yang digulirkan oleh pemerintah untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 atau yang dikenal dengan sebutan Nataru. Program insentif harga ini dirancang untuk membantu masyarakat mendapatkan biaya perjalanan udara yang lebih terjangkau serta mendorong tingkat mobilitas penduduk di seluruh Indonesia selama masa libur akhir tahun.

Konfirmasi Partisipasi TransNusa dalam Program Pemerintah

President Director TransNusa, Bayu Sutanto, menyatakan bahwa perusahaan turut serta aktif dalam pelaksanaan program subsidi atau diskon tersebut alongside dengan maskapai penerbangan komersial lainnya yang ada di pasar. Keputusan ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong peningkatan volume perjalanan rakyat pada periode puncak liburan. "Ya semua (maskapai) ikut dong, semua ikut di semua maskapai kok," ujar Bayu Sutanto dengan tegas saat memberikan keterangan pers di Jakarta Pusat pada Kamis (19/11/2026).

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Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bayu Sutanto di sela-sela acara peresmian kemitraan strategis antara TransNusa dan Asia Digital Engineering Indonesia, yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap digitalisasi dan efisiensi operasional. Keikutsertaan TransNusa dalam skema diskon ini sejalan dengan upaya kolektif industri penerbangan nasional untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat yang tinggi tanpa menghambat keberlanjutan bisnis maskapai.

Analisis Dampak Diskon terhadap Minat Perjalanan

Meskipun program diskon tiket ini diharapkan dapat menurunkan hambatan biaya, dampak langsung terhadap lonjakan jumlah penumpang tidak dapat diprediksi secara mutlak oleh manajemen maskapai. Bayu Sutanto menjelaskan bahwa keputusan individu untuk melakukan perjalanan selama masa Nataru sebenarnya lebih dipengaruhi oleh rencana liburan yang telah disusun jauh-jauh hari, bukan semata-mata karena faktor harga.

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Sebagai Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association atau INACA, Bayu mengakui adanya kemungkinan peningkatan jumlah orang yang bepergian, namun ia menekankan bahwa tren naik tersebut lebih disebabkan oleh sifat alami musim liburan itu sendiri. "Masih kemungkinan kan. Ya ada sih kenaikan, bukan karena itu tapi karena memang liburannya orang mau pergi, mau harganya berapa kalau udah planning ya berangkat juga," jelas Mantan Ketua Umum INACA ini merujuk pada perilaku konsumen yang sudah memiliki komitmen perjalanan.

Proyeksi Permintaan dan Mobilisasi Armada TransNusa

TransNusa memproyeksikan permintaan perjalanan udara selama periode Nataru tahun ini akan mengalami kenaikan sekitar 5 hingga 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan angka ini didorong secara signifikan oleh faktor musim liburan yang secara historis selalu menjadi periode sibuk bagi seluruh industri penerbangan nasional untuk memaksimalkan operasional mereka.

Bagi TransNusa, momentum akhir tahun ini merupakan kesempatan emas untuk mengoptimalkan kapasitas penerbangan dan memaksimalkan pendapatan perusahaan. Untuk memenuhi lonjakan permintaan tersebut, perusahaan berencana mengerahkan sekitar 20 pesawat dari seluruh armada yang dimilikinya untuk melayani rute-rute perjalanan masyarakat.

Strategi Optimasi Armada untuk Meraih Keuntungan

Strategi utama TransNusa dalam menghadapi musim puncak ini adalah dengan memanfaatkan seluruh armada yang tersedia secara maksimal. Perusahaan tidak ingin menyia-nyiakan peluang meningkatnya minat terbang masyarakat dengan membiarkan kursi-kursi pesawat kosong selama periode yang sangat potensial secara komersial ini.

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Bayu Sutanto mengungkapkan strategi bisnisnya dengan gaya komunikatif yang lugas terkait pergerakan armada tersebut. "Ya kita ada sekitar 20 pesawat lah. Ya semua armada kita gerakkan wong mumpung bisa cari duit lebih banyak," pungkasnya, menegaskan bahwa mobilisasi penuh armada merupakan langkah kunci untuk menangkap peluang pasar yang ada di tengah tingginya mobilitas Nataru 2026-2027.