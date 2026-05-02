Transmart Full Day Sale: Diskon Kasur Hingga 50% + 20% untuk Tidur Berkualitas

Transmart kembali menggelar Full Day Sale dengan diskon besar hingga 50% + 20% untuk kasur berkualitas seperti Airland Ottawa dan Elite Mattress Emporium Set. Program ini berlaku di seluruh gerai Transmart di Indonesia pada 3 Mei 2026.

Jakarta, CNBC Indonesia – Kualitas tidur merupakan aspek fundamental bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Tidur yang nyenyak dan berkualitas bukan hanya sekadar istirahat, melainkan proses vital yang memungkinkan tubuh dan pikiran untuk memulihkan diri, meregenerasi sel, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi aktivitas sehari-hari.

Sayangnya, banyak individu mengabaikan salah satu faktor terpenting yang memengaruhi kualitas tidur mereka, yaitu kasur. Kasur yang sudah usang, tidak nyaman, atau tidak memberikan dukungan yang memadai pada postur tubuh dapat secara signifikan mengganggu siklus tidur, menyebabkan gelisah, nyeri punggung, dan kelelahan di pagi hari. Penggunaan kasur yang tidak tepat juga dapat memperburuk kondisi kesehatan tertentu, seperti sakit punggung kronis dan masalah pernapasan. Oleh karena itu, investasi pada kasur berkualitas tinggi adalah investasi pada kesehatan dan kesejahteraan jangka panjang.

Memilih kasur yang tepat memerlukan pertimbangan berbagai faktor, termasuk jenis kasur (spring bed, foam, latex, hybrid), tingkat kekerasan, ukuran, dan anggaran. Penting untuk mencoba berbagai jenis kasur sebelum membuat keputusan akhir, dan memastikan bahwa kasur tersebut sesuai dengan preferensi pribadi dan kebutuhan tidur individu. Selain itu, perlu diingat untuk mengganti kasur secara berkala, idealnya setiap 7-10 tahun, untuk memastikan bahwa kasur tetap memberikan dukungan dan kenyamanan yang optimal.

Mengerti akan pentingnya tidur berkualitas bagi masyarakat Indonesia, Transmart kembali menghadirkan kesempatan emas bagi para pelanggan untuk meningkatkan kualitas istirahat mereka melalui program Transmart Full Day Sale. Program promosi besar-besaran ini menawarkan diskon spektakuler hingga 50% ditambah tambahan 20%, memberikan penghematan signifikan bagi para pembeli kasur. Penawaran menarik ini berlaku di seluruh gerai Transmart yang tersebar di seluruh Indonesia, pada hari Minggu, 3 Mei 2026.

Transmart Full Day Sale bukan hanya tentang memberikan diskon, tetapi juga tentang memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan produk-produk berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan diskon yang besar, masyarakat dapat membeli kasur impian mereka tanpa harus menguras kantong. Program ini juga merupakan wujud komitmen Transmart untuk selalu hadir dan memberikan yang terbaik bagi para pelanggan setia.

Selain kasur, Transmart Full Day Sale juga menawarkan berbagai penawaran menarik lainnya untuk berbagai produk kebutuhan rumah tangga, elektronik, fashion, dan lainnya. Ini menjadikan Transmart Full Day Sale sebagai kesempatan yang sempurna untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari sekaligus menikmati diskon besar-besaran. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk berinvestasi pada tidur berkualitas dan rasakan manfaatnya bagi kesehatan dan produktivitas Anda. Dalam gelaran Transmart Full Day Sale kali ini, terdapat beberapa penawaran khusus untuk produk kasur yang sangat menarik.

Salah satunya adalah kasur Airland Ottawa dengan ukuran 160x200 cm dan 180x200 cm yang ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 6.399.200 untuk wilayah Jakarta. Bagi pelanggan yang berada di luar Jakarta, kasur Airland Ottawa dapat diperoleh dengan harga Rp 6.559.200. Untuk wilayah di luar Pulau Jawa, harga kasur Airland Ottawa adalah Rp 6.799.200. Kasur Airland Ottawa dikenal dengan kualitasnya yang tinggi, kenyamanannya yang luar biasa, dan kemampuannya untuk memberikan dukungan yang optimal pada postur tubuh.

Selain Airland Ottawa, Transmart juga menawarkan kasur Elite Mattress Emporium Set dengan ukuran 160x200 cm seharga Rp 7.263.200 untuk wilayah Pulau Jawa. Pelanggan yang berada di luar Pulau Jawa dan Bali dapat memperoleh kasur Elite Mattress Emporium Set dengan harga Rp 7.765.600. Kedua merek kasur ini merupakan pilihan yang sangat baik bagi mereka yang mencari kasur berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau.

Dengan berbagai pilihan ukuran dan harga, Transmart Full Day Sale memastikan bahwa setiap pelanggan dapat menemukan kasur yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Jangan tunda lagi, kunjungi gerai Transmart terdekat pada hari Minggu, 3 Mei 2026, dan manfaatkan kesempatan emas ini untuk mendapatkan kasur berkualitas dengan harga yang luar biasa





