Transjakarta Perluas Jangkauan Layanan, Tambah Titik Pemberhentian di Rute 1Q dan 8E

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengumumkan penambahan titik pemberhentian pada dua rute busnya, yaitu Rute 1Q (Rempoa – Blok M) dan Rute 8E (Bintaro – Blok M). Langkah ini diambil untuk meningkatkan kenyamanan penumpang dan menyesuaikan dengan pola mobilitas masyarakat yang terus berkembang di wilayah Jakarta Selatan. Penambahan titik pemberhentian ini diharapkan dapat mempermudah akses penumpang ke berbagai tujuan di sekitar area Rempoa dan Bintaro, sekaligus memperlancar konektivitas dengan pusat aktivitas seperti Blok M yang menjadi salah satu simpul transportasi penting di Jakarta.

Mulai Sabtu, 18 April 2026, PT Transportasi Jakarta ( Transjakarta ) resmi menambah titik pemberhentian pada dua rute busnya, yaitu Rute 1Q yang melayani koridor Rempoa – Blok M, dan Rute 8E yang menghubungkan Bintaro – Blok M. Keputusan strategis ini merupakan wujud komitmen Transjakarta dalam terus meningkatkan kualitas pelayanan demi kenyamanan maksimal bagi seluruh pelanggan setianya. Selain itu, penyesuaian ini juga dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan mobilitas penumpang yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan urbanisasi serta perubahan pola aktivitas masyarakat di wilayah Jakarta Selatan .

Secara spesifik, penambahan titik pemberhentian dilakukan pada Rute 1Q (Rempoa – Blok M) dengan penambahan pemberhentian di Jalan Cendrawasih 2, khusus untuk arah menuju Rempoa. Sementara itu, pada Rute 8E (Bintaro – Blok M), titik pemberhentian baru juga ditambahkan di lokasi yang sama, yaitu Jalan Cendrawasih 2, namun kali ini untuk arah menuju Bintaro. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menjelaskan bahwa penyesuaian rute ini adalah langkah proaktif yang diambil perusahaan untuk menjamin kenyamanan pelanggan serta mendorong peningkatan kualitas layanan Transjakarta secara keseluruhan. Beliau juga mengimbau kepada seluruh penumpang untuk memanfaatkan informasi ini guna merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik.

Dengan adanya penambahan titik pemberhentian ini, diharapkan masyarakat yang beraktivitas di sekitar area Rempoa dan Bintaro akan mendapatkan kemudahan akses yang lebih baik untuk mencapai tujuan mereka, termasuk pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kawasan bisnis lainnya yang terhubung melalui koridor Blok M yang merupakan salah satu pusat distribusi penumpang terpenting di ibu kota. Integrasi ini menjadi krusial dalam membangun sistem transportasi publik yang efisien dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Langkah ini mencerminkan upaya Transjakarta untuk terus beradaptasi dengan tuntutan zaman dan kebutuhan para pengguna transportasi publik yang semakin kompleks.

Transjakarta terus berupaya untuk menyediakan solusi transportasi yang tidak hanya andal tetapi juga memberikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan dan efisien, sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang maju dan berkehidupan. Rute 1Q (Rempoa – Blok M) dan Rute 8E (Bintaro – Blok M) sendiri beroperasi setiap hari, mulai dari Senin hingga Minggu, dengan jam operasional yang cukup panjang, yaitu pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB. Jam operasional yang luas ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan penumpang pada berbagai waktu, baik bagi mereka yang memulai aktivitas di pagi hari maupun yang baru saja menyelesaikan pekerjaan di malam hari.

Keberadaan titik pemberhentian tambahan di Jalan Cendrawasih 2 diharapkan dapat mengurangi jarak tempuh berjalan kaki bagi penumpang di area tersebut dan mempercepat waktu tunggu bus. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas layanan transportasi publik yang terus diupayakan oleh Transjakarta. Ketersediaan informasi mengenai perubahan rute ini juga dapat diakses melalui kanal resmi Transjakarta, termasuk media sosial dan aplikasi informasi penumpang, guna memastikan seluruh pelanggan mendapatkan informasi terbaru secara akurat dan tepat waktu.

Dengan demikian, diharapkan penyesuaian ini akan disambut baik oleh masyarakat dan turut berkontribusi pada peningkatan penggunaan transportasi publik di Jakarta, mengurangi kemacetan, dan mendukung kelestarian lingkungan melalui pengurangan emisi kendaraan pribadi. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang Transjakarta untuk terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas layanannya, seiring dengan rencana pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih luas di masa mendatang, demi mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Pemantauan terus-menerus terhadap pola penggunaan layanan dan masukan dari penumpang akan menjadi dasar bagi Transjakarta untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut di masa mendatang, demi tercapainya pelayanan transportasi publik yang optimal bagi seluruh warga Jakarta dan sekitarnya, yang mencerminkan komitmen Transjakarta sebagai tulang punggung mobilitas perkotaan.





