Transjakarta Gelar Jakarta Sky Fun Run 2026 di Jalur Layang Koridor 13

PT Transportasi Jakarta menggelar ajang lari Jakarta Sky Fun Run 2026 di jalur layang Koridor 13 pada 12 Juli 2026 sebagai bagian dari perayaan HUT ke-499 Jakarta dan menyambut 500 tahun kota pada 2027. Event ini menawarkan perspektif berbeda menikmati Jakarta sambil mengintegrasikan misi keberlanjutan melalui program Bank Sampah dari Rumah yang memberikan voucher diskon tiket.

PT Transportasi Jakarta ( Transjakarta ) akan menggelar ajang lari di atas jalur layang Koridor 13 dengan nama Jakarta Sky Fun Run (JSFR) 2026 pada 12 Juli 2026.

Kegiatan ini mengusung tema Running Into Tomorrow dan menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta sekaligus menyambut perjalanan menuju 500 tahun Jakarta pada 2027. Direktur Bisnis dan Pemanfaatan Aset PT Transportasi Jakarta Fadly Hasan menyatakan bahwa melalui event ini masyarakat dapat menikmati Jakarta dari sudut pandang yang berbeda. Ajang tersebut menyediakan kuota 5.000 peserta dengan tiket yang diperoleh melalui aplikasi Transjakarta.

Selain sebagai aktivitas olahraga, Jakarta Sky Fun Run 2026 juga membawa misi keberlanjutan dengan menghubungkan partisipasi peserta ke aksi nyata pelestarian lingkungan. Salah satu programnya adalah Bank Sampah dari Rumah yang memungkinkan warga mendapat voucher diskon tiket dari hasil pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Fadly menegaskan bahwa event ini merupakan wujud komitmen Transjakarta dalam menghadirkan ruang publik yang aktif, sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Ia berharap setiap keputusan untuk menggunakan transportasi publik, memanfaatkan ruang kota secara positif, dan menjaga lingkungan dapat menjadi bagian dari langkah kolektif menuju Jakarta yang lebih baik menjelang usia lima abadnya





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