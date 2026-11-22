PT AKR Corporindo Tbk resmi mengakuisisi 100% saham PT Vivo Energy Indonesia dari Vitol Group. Sebanyak 47 SPBU di Jabodetabek dan Bandung akan diintegrasikan ke jaringan BP-AKR dengan merek bp.

Empat puluh tujuh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Vivo Energy Indonesia resmi akan beralih menjadi SPBU BP-AKR. Transisi ini mengimplementasikan kesepakatan akuisisi 100% saham PT Vivo Energy Indonesia yang dilakukan oleh PT AKR Corporindo Tbk bersama mitra strategisnya. Keputusan strategis ini menandai berakhirnya era operasi jaringan SPBU Vivo yang sebelumnya terafiliasi dengan Vitol Group di Indonesia.

Detail Transaksi Akuisisi Saham PT Vivo Energy

Transaksi pembelian saham ini telah ditandatangani melalui Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) pada tanggal 18 November 2026. Nilai total yang dibayarkan untuk menguasi seluruh ekuitas PT Vivo Energy Indonesia mencapai US$ 15,5 juta atau setara dengan Rp 282,6 miliar, dengan asumsi kurs Rp 18.232. Kepemilikan saham baru terdiri dari 90% yang dipegang oleh PT Aneka Petroindo Raya dan 10% yang dipegang oleh PT Petro Palma Persada.

Also read Oppo Find X10 Resmi Meluncur di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Harganya

Mitra investasi dari PT AKR Corporindo Tbk, yaitu PT Aneka Petroindo Raya dan PT Petro Palma Persada, berperan utama dalam pengambilalihan aset infrastruktur pertamina ini. Struktur kepemilikan ini memastikan integrasi penuh jaringan ritel bahan bakar minyak ke dalam ekosistem bisnis PT AKR Corporindo Tbk. Proses legalitas dan penyerahan aset telah selesai diselesaikan sesuai dengan ketentuan regulator pasar modal Indonesia.

Integrasi Jaringan SPBU ke Standar bp Global

Seluruh empat puluh tujuh lokasi SPBU yang sebelumnya beroperasi di bawah naungan Vivo akan segera mengadopsi standar operasional dan citra merek bp. Wilayah operasi yang terdampak mencakup kota-kota besar di Jawa, termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, serta Bandung. Langkah integrasi ini merupakan bagian dari strategi ekspansi bisnis jangka panjang untuk memperkuat posisi pasar di sektor energi Indonesia.

Advertisement

Komitmen manajemen PT Aneka Petroindo Raya adalah memastikan kualitas bahan bakar yang didistribusikan memenuhi standar internasional bp. Pengadaan BBM akan dilakukan melalui pemasok internasional untuk menjamin konsistensi spesifikasi produk di seluruh gerai. Konsumen akan menemukan varian produk baru seperti BP 92, BP Ultimate, dan BP Ultimate Diesel menggantikan varian Revvo sebelumnya.

Jadwal Operasional Berubah dan Dampak bagi Konsumen

Operasional resmi jaringan SPBU dengan merek bp dijadwalkan mulai berjalan secara bertahap sepanjang tahun 2027. Proses transformasi ini memerlukan waktu untuk penyesuaian sistem operasional, pembaruan logo, dan pelatihan SDM di seluruh lokasi. PT Vivo Energy Indonesia sendiri telah beroperasi sejak resmi diresmikan oleh Kementerian ESDM pada tahun 2017.

Masyarakat yang menjadi pelanggan setia SPBU Vivo tidak perlu khawatir mengenai kelangsungan pasokan bahan bakar non subsidi. Produk bensin seperti Revvo 90, Revvo 92, Revvo 95, serta solar Diesel Primus akan digantikan oleh lini produk bp yang lebih terstandarisasi. Perubahan identitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk bahan bakar minyak di Indonesia.