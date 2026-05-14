Transformation Triumphs: BRI's Profitable Transformation Continues

BRI, one of Indonesia's leading banks, has successfully maintained its profitability despite the challenges posed by the pandemic and market volatility. This is a testament to its commitment to implementing BRIvolution Reignite, a transformation strategy aimed at enhancing its performance, quality of assets, and profitability. The strong fundamentals of its business, a selective credit growth, efficient cost management, and a robust asset quality have been instrumental in achieving impressive financial results in the latest Triwulan I report.

NEWS TEXT Apa yang menjadi pendorong utama profitabilitas BRI ? tetap mampu mencatatkan peningkatan nilai tambah bagi pemegang saham. Kinerja tersebut sejalan dengan implementasi transformasi BRI volution Reignite yang terus diperkuat dalam satu tahun terakhir.

Kinerja Keuangan BRI Triwulan I 2026 di Kantor Pusat BRI pada Kamis (30/4/2026), Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan bahwa kombinasi antara kualitas aset yang semakin baik dan efisiensi biaya berhasil mendorong profitabilitas perseroan. Pertumbuhan ini mencerminkan kemampuan BRI dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan pengelolaan biaya dana yang semakin efisien. Di satu sisi, pertumbuhan kredit yang tetap kuat memberikan dorongan terhadap pendapatan bunga. Sementara di sisi lain, perbaikan struktur funding, khususnya peningkatan CASA, turut menekan (YoY).

Di sisi intermediasi, penyaluran kredit dan pembiayaan juga menunjukkan pertumbuhan yang solid, meningkat 13,7% YoY menjadi Rp1.562 triliun. Didukung oleh fundamental bisnis yang tetap kuat di tengah dinamika industri, pertumbuhan kredit yang selektif, efisiensi biaya dana, serta kualitas aset yang terjaga, BRI berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,7% YoY. Hery menuturkan bahwa kinerja tersebut ditopang oleh fundamental yang kuat serta konsistensi strategi dalam mendorong pertumbuhan yang sehat dengan tetap menjaga kualitas aset.

BRI pun optimistis momentum ini akan terus berlanjut, seiring fokus perseroan pada penguatan digitalisasi, penerapan manajemen risiko yang disiplin, serta penciptaan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Ke depan, BRI akan terus mempertegas perannya sebagai bank yang berpihak pada ekonomi kerakyatan dengan menjadikan UMKM sebagai pusat pertumbuhan. BRI akan memperkuat ekosistem UMKM secara, mulai dari akses pembiayaan, pendampingan usaha, hingga integrasi dengan pasar dan ekosistem digital, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya inklusif, tetapi juga berkelanjutan.

"Kami meyakini bahwa pertumbuhan harus berjalan seiring dengan dampak yang nyata. Oleh karena itu, setiap langkah transformasi BRIvolution Reignite yang tengah kami lakukan diarahkan untuk menciptakan nilai tambah, tidak hanya bagi perusahaan dan pemegang saham, tetapi juga bagi masyarakat luas," tutur Hery.





