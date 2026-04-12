Transformasi Transportasi Listrik: Langkah Strategis Indonesia Menghadapi Krisis Energi

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menggarisbawahi pentingnya transformasi transportasi publik berbasis listrik sebagai solusi strategis untuk mengatasi krisis energi di Indonesia. Langkah-langkah krusial, termasuk percepatan migrasi ke transportasi listrik, reformasi subsidi energi, dan pengembangan infrastruktur pendukung, dianggap kunci untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak dan mendorong kemandirian energi nasional.

Warga berada di dalam bus listrik saat uji coba di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan uji coba layanan bus listrik sebagai transportasi publik ramah lingkungan dan menggratiskan selama tiga bulan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai transformasi transportasi publik berbasis listrik sangat penting sebagai langkah strategis untuk menghadapi krisis energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM), dan mendorong kemandirian energi nasional. Djoko, yang juga merupakan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menekankan perlunya langkah-langkah krusial dari pemerintah Indonesia. Pertama, percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik menjadi prioritas utama. Langkah ini dinilai strategis dan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada BBM dalam sektor transportasi. Dominasi konsumsi energi pada sektor transportasi, terutama oleh kendaraan pribadi, menjadi tantangan besar. Kebijakan yang mendorong peralihan ke transportasi publik secara masif sangat diperlukan. Percepatan migrasi ke transportasi umum listrik merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi konsumsi BBM dan meningkatkan efisiensi energi di kota-kota besar Indonesia. Penggantian armada transportasi publik dengan bus listrik secara bertahap dan masif perlu dilakukan untuk mempercepat elektrifikasi dan mendukung target pengurangan emisi nasional. Integrasi antarmoda transportasi seperti KRL, MRT, LRT, dan layanan pengumpan sangat penting untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Reformasi subsidi energi juga mendesak. Djoko menjelaskan bahwa subsidi BBM selama ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang menggunakan kendaraan pribadi setiap hari. Djoko mendorong digitalisasi penyaluran subsidi melalui sistem berbasis data agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, terutama untuk angkutan umum dan sektor logistik nasional. Selain itu, Djoko mengusulkan relokasi sebagian anggaran subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), jalur sepeda, serta fasilitas pejalan kaki yang aman. Dalam mendukung elektrifikasi, insentif yang lebih besar diperlukan untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik, terutama sepeda motor yang memiliki populasi dan konsumsi energi tinggi. Namun, penerapan insentif harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, termasuk memprioritaskan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Pengembangan mikro-mobilitas seperti sepeda listrik dan skuter dengan dukungan jalur khusus juga penting untuk mendukung perjalanan jarak pendek yang ramah lingkungan. Optimalisasi logistik berbasis jalur rel merupakan strategi penting karena angkutan barang menggunakan kereta api dinilai lebih efisien dibandingkan transportasi jalan berbasis truk. Percepatan pembangunan jalur rel ganda serta reaktivasi jalur lama di Pulau Jawa dan Sumatera diperlukan agar distribusi logistik dapat beralih ke moda yang lebih hemat energi. Pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel B40 dan B50 perlu dilanjutkan secara seimbang untuk mendukung ketahanan energi dan menjaga stabilitas pangan nasional. Djoko menyimpulkan bahwa dengan integrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari reformasi subsidi, dukungan terhadap produksi bus listrik nasional, hingga optimalisasi logistik jalur rel, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari krisis energi





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Transportasi Listrik Krisis Energi BBM Subsidi Energi Bus Listrik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Antara Performative Reading dan FOMO MembacaBuku perlahan mengalami transformasi dari medium refleksi menjadi simbol status dan alat produksi identitas sosial.

Read more »

Hino Tekankan Kompetensi Pengemudi dan Perawatan Kendaraan untuk Transportasi yang AmanPT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) menekankan pentingnya kompetensi pengemudi dan manajemen perawatan kendaraan untuk menciptakan transportasi yang aman dan laik jalan. Hal ini disampaikan dalam diskusi di GIICOMVEC untuk menekan angka kecelakaan.

Read more »

Polri Perkuat Transformasi Pendidikan dan Operasi Ketupat untuk Keamanan dan Pelayanan MasyarakatPolri mengintensifkan transformasi di bidang pendidikan dan fokus pada Operasi Ketupat. Presiden Prabowo berkomitmen memberantas penyimpangan birokrasi, serta berita lain seperti isu kesehatan, transparansi anggaran, dan informasi wisata.

Read more »

RI dukung langkah konstruktif, perangi standar ganda di Dewan HAM PBBSebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia akan terus memperjuangkan langkah-langkah konstruktif serta mencegah pendekatan ...

Read more »

Inspirasi Beckham Putra dalam Perjalanan Karier Claudia ScheunemannBintang muda Timnas Putri Indonesia, Claudia Scheunemann, mengaku terinspirasi Beckham Putra Nugraha di Timnas Indonesia.

Read more »

Transformasi Nyata Sektor Pendidikan dan Dampak Kerjanya untuk Masyarakat IndonesiaTransformasi pendidikan di Indonesia hingga kini masih terus berjalan dan tak pernah mati.

Read more »