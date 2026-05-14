Transformasi Pendidikan: Putera Sampoerna Foundation Rayakan 25 Tahun Kiprah Mencerdaskan Bangsa

Putera Sampoerna Foundation menggelar Education Summit untuk menekankan pentingnya kualitas pendidikan, motivasi guru, dan dampak beasiswa bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Putera Sampoerna Foundation atau PSF baru saja menyelenggarakan sebuah acara besar yang sangat inspiratif berupa Education Summit dengan tema besar Transforming Lives, Shaping the Future.

Acara ini dilaksanakan bukan hanya sekadar untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional, namun juga sebagai bentuk refleksi mendalam atas perjalanan panjang PSF yang telah berkiprah selama dua puluh lima tahun dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Dalam rangkaian acara yang berlangsung pada Rabu 13 Mei 2026 tersebut, PSF mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk melihat kembali sejauh mana transformasi pendidikan telah terjadi dan apa saja tantangan yang masih menghadang di depan mata.

Fokus utama dari pertemuan ini adalah bagaimana menciptakan ekosistem belajar yang tidak hanya inklusif tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan para siswa di masa depan. Salah satu poin krusial yang diangkat dalam sesi diskusi adalah mengenai dikotomi antara akses dan kualitas. Juliana, yang menjabat sebagai Head of Program serta Guru Binar di PSF-SDO, memberikan penekanan yang sangat kuat bahwa tantangan dunia pendidikan saat ini telah bergeser.

Jika dahulu perjuangan utama adalah memastikan semua anak memiliki akses untuk bersekolah, kini tantangannya adalah memastikan bahwa kualitas pendidikan yang mereka terima benar-benar terjaga dan relevan dengan kebutuhan zaman. Juliana membagikan pengalamannya saat mengunjungi berbagai daerah terpencil di Indonesia. Ia menemukan sebuah ironi yang memprihatinkan di mana banyak sekolah sudah memiliki fasilitas canggih seperti perangkat chromebook dan koneksi internet yang stabil, namun fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal.

Tanpa adanya kualitas pengajaran dan kurikulum yang tepat, perangkat teknologi tersebut justru berakhir menjadi benda tidak berguna atau bahkan hanya sekadar menjadi penahan pintu. Hal ini menjadi peringatan keras bahwa digitalisasi pendidikan tidak akan membawa perubahan apa pun jika tidak dibarengi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Lebih lanjut, Juliana menyoroti peran vital tenaga pendidik sebagai ujung tombak perubahan di dalam ruang kelas. Menurutnya, kunci utama dari transformasi pendidikan terletak pada motivasi yang dimiliki oleh seorang guru.

Motivasi bukan sekadar semangat kerja, melainkan panggilan jiwa untuk membimbing siswa mencapai potensi maksimal mereka. Ketika seorang guru memasuki ruang kelas tanpa motivasi yang kuat, hal tersebut akan terpancar dalam cara mengajar dan berinteraksi, yang pada akhirnya akan menular kepada para siswa. Siswa yang melihat gurunya tidak bersemangat cenderung akan kehilangan minat belajar dan merasa bahwa sekolah hanyalah sebuah rutinitas formalitas belaka.

Oleh karena itu, PSF berkomitmen untuk tidak hanya memberikan fasilitas fisik, tetapi juga fokus pada pengembangan kapasitas dan kesejahteraan mental para guru agar mereka memiliki energi positif yang dapat menginspirasi murid-muridnya. Sisi emosional dan inspiratif dari acara ini hadir melalui kisah Tinton Galih Yudhianto, yang kini menjabat sebagai Director of Partnership dan Communications di Konservasi Indonesia. Tinton adalah bukti nyata dari keberhasilan program beasiswa yang dijalankan oleh PSF.

Ia mengenang kembali masa-masa sulit yang ia alami saat menempuh pendidikan S1 di Universitas Airlangga pada tahun 2002. Pada tahun kedua kuliahnya, Tinton berada dalam kondisi ekonomi yang sangat terdesak sehingga ia harus bekerja keras demi bisa bertahan hidup dan melanjutkan studi. Ia menceritakan betapa sulitnya mencari pekerjaan pada era sebelum internet mendominasi, di mana ia harus membeli koran setiap hari, menulis surat lamaran kerja dengan tangan, lalu menitipkannya satu per satu ke toko-toko di pinggir jalan.

Keterbatasan akses informasi menjadi hambatan terbesar yang ia hadapi saat itu, namun tekad kuat untuk mengubah nasib membuatnya tidak pernah menyerah. Hal yang paling menyentuh dari cerita Tinton adalah sumber motivasinya yang sederhana namun mendalam. Ia mengaku bahwa keinginan untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik terinspirasi dari para pelanggan restoran cepat saji tempat ia bekerja.

Ia mengamati bahwa para pelanggan tersebut memiliki tingkat intelektual dan ekonomi yang lebih mapan, dan ia bermimpi suatu hari nanti bisa menjadi bagian dari kelompok masyarakat tersebut. Keinginan untuk menjadi pelanggan, bukan lagi sebagai pekerja yang melayani, menjadi bahan bakar utama bagi Tinton untuk bertahan dalam tekanan hidup yang berat. Kehadiran beasiswa dari PSF menjadi titik balik yang sangat signifikan dalam hidupnya, memberikan napas baru dan membuka pintu peluang yang sebelumnya tertutup rapat.

Tinton menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam karena melalui dukungan finansial dan moral dari PSF, ia mampu menyelesaikan pendidikannya dan kini dapat berkontribusi bagi pelestarian alam Indonesia. Penutupan dari Education Summit ini memberikan pesan kuat bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang paling berharga. Perjalanan PSF selama dua puluh lima tahun menunjukkan bahwa intervensi yang tepat, baik melalui peningkatan kualitas guru maupun pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi namun kurang mampu, dapat mengubah garis hidup seseorang secara total.

Transformasi pendidikan di Indonesia harus dilakukan secara holistik, mencakup aspek infrastruktur, kompetensi pengajar, dan dukungan sosial bagi siswa. Dengan semangat Transforming Lives dan Shaping the Future, diharapkan sinergi antara berbagai lembaga pendidikan dan yayasan dapat terus ditingkatkan demi menciptakan generasi emas Indonesia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki daya juang tinggi dan karakter yang kuat dalam menghadapi dinamika dunia global yang semakin kompleks





