Transformasi Konflik Militer: Dari Konvensional Menuju Multidomain

Kepala Pusat Pengkajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL, Laksma TNI Salim, M.Phil, menjelaskan tiga fase utama evolusi konflik militer, dari asymmetric warfare hingga quantum warfare, dan mengungkapkan karakter peperangan masa depan yang berbasis teknologi tinggi. Ia juga membahas langkah-langkah Indonesia untuk menghadapi era quantum warfare dan mempertahankan kedaulatan teknologi serta ketahanan strategis nasional.

Perang antara Iran melawan Israel dan sekutunya seperti Amerika telah mengalami transformasi besar dari konflik konvensional menjadi konflik multidomain yang lebih kompleks, tidak terlihat, dan berbasis teknologi tinggi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Pengkajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Pusjianmar Seskoal) Laksma TNI Salim, M.Phil. Menurut Salim, evolusi konflik dapat dipahami melalui tiga fase utama: asymmetric warfare, hybrid warfare, dan quantum warfare. Asymmetric warfare adalah bentuk peperangan ketika pihak yang lebih lemah menggunakan strategi non-konvensional untuk menghadapi kekuatan militer yang lebih superior. Contohnya adalah Perang Vietnam, Taliban melawan AS, ISIS, dan Piracy di Somalia.

Hybrid warfare muncul ketika konflik tidak lagi hanya menggunakan kekuatan militer, tetapi menggabungkan seluruh instrumen kekuatan nasional, yang merupakan perpaduan kekuatan militer dan non militer. Contohnya adalah operasi hibrid yang dilakukan Rusia, Grey zone di Laut China Selatan, dan serangan siber terhadap infrastruktur serta tekanan terhadap ekonomi dan teknologi.

Fase kita saat ini juga memasuki era dominasi cerdas dan tak terlihat atau quantum warfare fase masa depan dengan peperangan berbasis antara lain quantum computing, artificial intelligence, autonomous systems, cyber-physical integration, cognitive warfare, dominasi ruang angkasa, dan autonomous underwater warfare. Penulis buku 'Basic Knowledge of Cyber Security' ini menyebut karakter peperangan pada fase sekarang dan masa mendatang antara lain: AI-driven battlefield, quantum communication, quantum radar, autonomous swarm, hypersonic weapons, cognitive manipulation, predictive warfare, dan real-time data fusion.

Pemenang perang masa depan bukan yang memiliki militer terbesar, tetapi yang menguasai data, algoritma, dan kecerdasan strategis. Hal yang paling penting dilakukan pemerintah Indonesia dalam menghadapi era quantum warfare adalah membangun kedaulatan teknologi dan ketahanan strategis nasional melalui penguatan artificial intelligence, cyber defense, quantum communication, maritime domain awareness, dan penguasaan data nasional secara terintegrasi.

Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar teknologi atau arena proxy competition negara besar, tetapi harus menjadi negara maritim yang mampu mengendalikan keamanan informasi, infrastruktur digital, serta kemampuan pengambilan keputusan strategis secara mandiri. Selain modernisasi pertahanan, Indonesia juga harus memperkuat diplomasi strategis, pendidikan teknologi tinggi, riset nasional, dan kolaborasi regional ASEAN agar mampu menghadapi perang masa depan yang tidak lagi hanya terjadi di medan fisik, tetapi juga di ruang siber, ruang angkasa, bawah laut, dan ruang kognitif manusia.

Khusus keamanan maritim masa depan kita membutuhkan adaptive governance, technological resilience, strategic diplomacy, serta kerja sama regional berbasis trust dan innovation





