Transformasi Kampus Hijau: Inovasi Daur Ulang Air Wudhu di UAD dan Unisa Yogyakarta

Universitas Ahmad Dahlan dan Unisa Yogyakarta menerapkan sistem daur ulang air wudhu dan efisiensi energi sebagai wujud komitmen menjaga lingkungan dan mengatasi krisis air di Yogyakarta.

Inisiatif ramah lingkungan kini menjadi napas baru bagi institusi pendidikan tinggi di Indonesia, terutama yang dikelola oleh jaringan Muhammadiyah . Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta telah memelopori langkah konkret dengan menerapkan sistem daur ulang air wudhu. Praktik ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bentuk implementasi nilai-nilai spiritual dalam menjaga keseimbangan alam.

Di Masjid Walidah Dahlan Unisa, air yang digunakan oleh ribuan mahasiswa untuk bersuci tidak lagi terbuang percuma ke saluran pembuangan. Air bekas wudhu tersebut ditampung, disaring melalui proses filtrasi yang canggih, dan kemudian dialirkan kembali untuk kebutuhan sanitasi atau penyiraman tanaman. Langkah ini menjadi simbol nyata bagaimana institusi pendidikan dapat menjadi laboratorium keberlanjutan yang berdampak luas bagi ekosistem sekitar. Secara saintifik, urgensi penghematan air di Yogyakarta sangatlah tinggi. Berdasarkan riset yang diterbitkan dalam Journal of Community Based Environmental Engineering and Management tahun 2022, satu orang rata-rata menghabiskan 19,5 liter air setiap harinya hanya untuk berwudhu lima kali sehari. Jika dikalikan dengan jumlah populasi kampus yang mencapai ribuan orang, konsumsi air ini menjadi beban yang signifikan bagi ketersediaan air tanah di Yogyakarta yang semakin menipis. Mengingat data PDAM DIY mencatat bahwa 86 persen kebutuhan air di wilayah tersebut masih bergantung pada ekstraksi air tanah, inisiatif daur ulang yang dilakukan UAD dan Unisa merupakan langkah mitigasi krisis air yang sangat strategis. Inisiatif ini membuktikan bahwa efisiensi operasional kampus dapat berjalan beriringan dengan upaya penyelamatan sumber daya alam yang semakin terbatas. Di sisi lain, Muhammadiyah melalui tokoh lingkungan Hening Parlan menegaskan bahwa gerakan ini berakar dari mandat teologis manusia sebagai khalifah atau penjaga bumi. Transformasi nilai-nilai keislaman ke dalam aksi nyata seperti pengolahan limbah air adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap kerusakan lingkungan. Wakil Rektor UAD, Dr. Utik Bidayati, menambahkan bahwa komitmen ini bahkan sudah dimulai sejak tahap perancangan arsitektur gedung kampus. Desain bangunan di UAD sengaja dibuat untuk memaksimalkan cahaya alami dan sirkulasi udara guna menekan penggunaan listrik. Selain itu, Prof. Dr. Ir. Zahrul Mufrodi menegaskan bahwa integrasi antara daur ulang air wudhu dan pemanenan air hujan merupakan strategi komprehensif untuk menciptakan kampus yang benar-benar berkelanjutan. Dengan menanamkan kesadaran ekologis di lingkungan pendidikan, para mahasiswa diharapkan tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kepekaan mendalam terhadap krisis iklim global serta mampu menjadi agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan bumi bagi generasi yang akan datang





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Daur Ulang Air Kampus Hijau Muhammadiyah Efisiensi Energi Keberlanjutan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

16 Mahasiswa Diskorsing Buntut Pelecehan Seksual di Grup Chat Fakultas Teknik IPBKampus Institut Pertanian Bogor (ITB) memberikan hukuman skorsing kepada para mahasiswa pelaku pelecehan seksual di kampus.

Read more »

Fraksi Golkar: Perkuat sistem pelaporan, jadikan kampus ruang amanKetua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menegaskan kampus harus menjadi ruang aman dengan penguatan sistem pelaporan yang aman dan independen, ...

Read more »

DPR Bongkar Bukti Sensitif Kasus Kekerasan Seksual KampusKomisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara tertutup untuk membahas maraknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Read more »

DPR Dorong Sanksi Pidana untuk Pelaku Kekerasan Seksual di KampusPenanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak bisa berhenti pada sanksi administratif. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR,

Read more »

Campus League hadirkan solusi masa depan atlet kampus non-profesionalCampus League resmi meluncurkan Musim 1 sebagai kompetisi olahraga antarperguruan tinggi yang dirancang untuk membangun ekosistem pembinaan atlet mahasiswa ...

Read more »

Prabowo perintahkan Mendikti gandeng kampus di proyek giant sea wallPresiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto untuk menggandeng kampus dalam proyek ...

Read more »