Transformasi Indonesia ke Negara Orkestrasi: Dua Jurus Strategis Perry Warjiyo

Dr. Batara Maju Simatupang, Direktur Program Magister Manajemen di Indonesia Banking School, dan Associate Professor dengan keahlian di bidang perbankan, menyoroti perlunya transformasi Indonesia ke negara orkestrasi. Dua jurus strategis yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yaitu meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik dan menjaga kas pemerintah tetap berada di Bank Indonesia, dianggap sebagai upaya merepresentasikan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu pergeseran dari ekonomi yang digerakkan oleh narasi menuju ekonomi yang digerakkan oleh orkestrasi.

Dr. Batara Maju Simatupang, Direktur Program Magister Manajemen di Indonesia Banking School, dan Associate Professor dengan keahlian di bidang perbankan, menaruh perhatian pada isu ekonomi keuangan dan perkembangan industri perbankan.

Ketika Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meluncurkan dua jurus strategis untuk menjaga stabilitas rupiah, banyak pihak melihatnya sebagai respons teknokratis terhadap tekanan pasar. Namun jika dicermati lebih dalam, kedua jurus dimaksud sesungguhnya merepresentasikan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu pergeseran dari ekonomi yang digerakkan oleh narasi menuju ekonomi yang digerakkan oleh orkestrasi.

Dalam tulisan Political Bubble vs Negara Orkestrasi yang terbit di CNBC Indonesia (2 Juni 2026), saya mengemukakan bahwa persoalan terbesar Indonesia bukanlah semata-mata keterbatasan devisa atau lemahnya cadangan valuta asing. Persoalan utamanya adalah ketidakmampuan negara menghubungkan berbagai instrumen ekonomi yang sebenarnya telah tersedia menjadi satu sistem yang bekerja secara terintegrasi. Negara menjadi produsen narasi. Setiap tantangan dijawab dengan pengumuman, setiap persoalan direspons dengan optimisme, dan setiap kelemahan ditutupi oleh janji transformasi besar.

Masalahnya, pasar tidak membeli narasi. Pasar membeli kredibilitas. Dan kredibilitas selalu diukur melalui aliran modal yang nyata, bukan melalui penyampaian publik yang meyakinkan. Karena itulah Indonesia membutuhkan transformasi menuju negara orkestrasi.

Dalam model ini negara tidak bertindak sebagai pemain tunggal yang mendominasi panggung, melainkan sebagai konduktor yang memastikan seluruh instrumen ekonomi memainkan nada yang sama pada waktu yang tepat. Tujuannya bukan sekadar menciptakan pertumbuhan, tetapi menghasilkan harmoni antara kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, investasi, dan sektor riil. Dalam perspektif tersebut, dua jurus Perry Warjiyo menjadi menarik. Jurus pertama adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik guna menarik kembali dana asing ke pasar Indonesia.

Secara teknis, kebijakan ini terlihat sederhana. Namun secara strategis, ia merupakan upaya mengubah perilaku modal global. Masalah rupiah sesungguhnya bukan hanya kekurangan pasokan dolar. Masalah yang lebih mendasar adalah kurangnya alasan bagi investor internasional untuk menempatkan dan mempertahankan dananya di Indonesia.

Oleh sebab itu, peningkatan bukan semata instrumen moneter, melainkan instrumen untuk mengatur ulang arus modal internasional agar kembali melihat Indonesia sebagai destinasi yang menarik. Jurus kedua bahkan lebih mencerminkan esensi negara orkestrasi, yakni menjaga kas pemerintah tetap berada di Bank Indonesia melalui skema remunerasi yang lebih kompetitif. Selama bertahun-tahun, kas pemerintah, likuiditas perbankan, operasi moneter BI, dan kebutuhan pembiayaan fiskal diperlakukan sebagai komponen yang berdiri sendiri.

Padahal dalam praktiknya, seluruh komponen tersebut merupakan bagian dari satu ekosistem likuiditas nasional yang saling memengaruhi. Dengan mempertahankan dana pemerintah di Bank Indonesia, Perry pada dasarnya sedang menciptakan mekanisme sinkronisasi antara otoritas fiskal dan moneter tanpa mengurangi independensi masing-masing. Negara tidak lagi bekerja sebagai kumpulan institusi yang bergerak sendiri-sendiri, melainkan sebagai sebuah orkestra yang memainkan tujuan Bersama, yaitu menjaga stabilitas rupiah dan membangun kepercayaan pasar. Justru di sinilah letak tantangan sesungguhnya.

Bank Indonesia hanya mengendalikan sebagian panggung. BI dapat mengorkestrasi likuiditas dan membentuk ekspektasi pasar. Tetapi penguatan rupiah yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar stabilitas moneter. DHE harus berfungsi sebagai pengorkestra devisa nasional.

DSI harus menjadi pengorkestra ekspor dan tata niaga komoditas. Danantara harus menjadi pengorkestra modal nasional sekaligus magnet bagi modal global. Sementara pemerintah harus menjadi pengorkestra kepercayaan melalui kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan kualitas tata kelola. Pelemahan rupiah pada Juni 2026 seharusnya tidak dipahami sebagai ujian terhadap Bank Indonesia semata.

Bank Indonesia hanya mengendalikan sebagian panggung. BI dapat mengorkestrasi likuiditas dan membentuk ekspektasi pasar. Tetapi penguatan rupiah yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar stabilitas moneter. DHE harus berfungsi sebagai pengorkestra devisa nasional.

DSI harus menjadi pengorkestra ekspor dan tata niaga komoditas. Danantara harus menjadi pengorkestra modal nasional sekaligus magnet bagi modal global. Sementara pemerintah harus menjadi pengorkestra kepercayaan melalui kepastian hukum, konsistensi regulasi, dan kualitas tata kelola. Atau gerakan pembuka dari sebuah simfoni ekonomi yang jauh lebih besar





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