Transformasi Filantropi Islam: Strategi Ekonomi Produktif Berbasis ZISWAF

Mohammad Nur Rianto Al Arif mengadvokasi pergeseran dari filantropi karitatif ke model ekonomi produktif melalui optimalisasi potensi ZISWAF di Indonesia.

Mohammad Nur Rianto Al Arif, seorang Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah yang juga menjabat sebagai Asisten Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan serta Associate CSED INDEF, menegaskan perlunya transformasi besar dalam praktik filantropi di Indonesia. Ia menggarisbawahi bahwa pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada bantuan sosial langsung tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas tantangan ekonomi umat saat ini.

Kesalahan Paradigma Filantropi Karitatif

Definisi umum tentang filantropi Islam selama ini sering kali terbatas pada aktivitas kedermawanan seperti penyaluran zakat kepada fakir miskin, infak, sedekah, serta wakaf yang diidentikkan dengan pembangunan fasilitas keagamaan. Meskipun praktik tersebut memiliki nilai ibadah dan manfaat sosial yang sangat besar, pendekatan ini dianggap belum cukup jika hanya berhenti pada penghimpunan dan penyaluran dana tanpa tujuan pemberdayaan jangka panjang.

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Persoalan mendasar ekonomi umat bukan semata-mata kekurangan bantuan sosial, melainkan juga keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan, rendahnya produktivitas, lemahnya kapasitas usaha, terbatasnya kepemilikan aset produktif, serta ketimpangan dalam penguasaan sumber daya ekonomi. Banyak masyarakat yang terus-menerus berada dalam lingkaran kemiskinan bukan karena tidak pernah menerima bantuan, melainkan karena tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari ketergantungan ekonomi secara struktural.

Pergeseran ke Filantropi Produktif dan Transformatif

Di sinilah pentingnya menggeser paradigma filantropi Islam agar tidak hanya menjadi instrumen untuk meringankan beban kemiskinan, tetapi harus berkembang menjadi instrumen pemberdayaan, penciptaan peluang ekonomi, dan transformasi kesejahteraan umat. Transformasi ini tidak berarti mengurangi perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan secara langsung, seperti fakir miskin, kelompok rentan, dan korban bencana yang tetap harus mendapatkan perlindungan.

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Namun, bagi kelompok masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang, filantropi harus mampu menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi. Indonesia sesungguhnya memiliki modal sosial dan keagamaan yang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis filantropi Islam melalui mobilisasi potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ZISWAF sebagai kekuatan ekonomi strategis nasional.

Potensi Strategis Wakaf dan Realitas Pengelolaan

Potensi zakat nasional selama ini diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, sementara wakaf memiliki karakteristik yang lebih strategis karena asetnya dapat dipertahankan dan dikembangkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Tanah wakaf tidak harus tetap menjadi aset untuk kepentingan pembangunan tempat ibadah saja, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif, pusat perdagangan, rumah sakit, fasilitas pendidikan, hingga kawasan usaha mikro dan kecil yang memberdayakan masyarakat.

Namun, persoalannya bukan semata-mata seberapa besar potensi dana filantropi yang dimiliki Indonesia, melainkan seberapa efektif potensi tersebut dapat dihimpun, dikelola, dan diubah menjadi kekuatan ekonomi produktif. Selama ini, kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat masih menjadi tantangan, ditambah pengelolaan wakaf yang menghadapi persoalan kelembagaan, legalitas aset, profesionalisme pengelola, serta keterbatasan inovasi dalam pengembangan aset.

Data BAZNAS 2025 dan Dampak Ekonomi

Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2025 yang dirilis BAZNAS memberikan gambaran yang menarik mengenai skala aktivitas ekonomi sosial filantropi Islam. Pengumpulan dana ZIS-DSKL secara nasional mencapai Rp44,698 triliun, meningkat 9,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pendistribusian dan pendayagunaan mencapai Rp44,268 triliun.

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Angka ini menunjukkan bahwa filantropi Islam telah berkembang menjadi aktivitas ekonomi sosial dengan skala yang semakin besar dan mampu melengkapi pembiayaan pemerintah maupun sektor keuangan komersial apabila dikelola secara profesional dan transparan. Lebih menarik lagi, BAZNAS melaporkan bahwa pengelolaan zakat sepanjang 2025 telah membantu mengentaskan 302.994 jiwa dari kemiskinan, termasuk 113.134 jiwa dari kemiskinan ekstrem.

Ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekadar instrumen redistribusi kekayaan, melainkan juga memiliki kapasitas untuk menjadi instrumen intervensi dalam pembangunan sosial-ekonomi yang signifikan. Meskipun demikian, kita tidak boleh berpuas diri dengan peningkatan angka penghimpunan dan penyaluran tersebut karena keberhasilan filantropi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dikumpulkan atau dari berapa banyak orang yang menerima bantuan.

Kunci utamanya adalah menciptakan ekosistem di mana dana filantropi dapat diubah menjadi aset produktif yang mandiri. Dengan mengubah paradigma dari sekadar memberikan ikan menjadi mengajarkan cara memancing melalui modal usaha dan pengembangan aset, filantropi Islam dapat menjadi pilar utama dalam mengurangi kemiskinan struktural dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan di Indonesia.