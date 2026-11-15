Transformasi Ekonomi Desa Baru Dua Berkat Budidaya Stroberi dan Dukungan BRI

Petani stroberi di Desa Baru Dua, Garut, mengatasi krisis 2016 dengan pembiayaan BRI, meningkatkan produksi harian hingga 10 ton dan menciptakan ekosistem ekonomi multisektor yang berkelanjutan.

Transformasi ekonomi signifikan telah terjadi di Desa Baru Dua, sebuah wilayah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang kini dikenal sebagai sentra penghasil stroberi utama. Sekitar 70 persen warga di desa ini mengabdikan diri pada budidaya stroberi, menghasilkan produksi harian yang konsisten antara 6 hingga 10 ton buah segar.

Kehadiran sentra pertanian ini tidak lepas dari peran kunci Endang Yana, seorang pelaku usaha yang memulai perjalanan bisnisnya pada masa ketika sebagian besar penduduk lokal masih bergantung pada pertanian padi yang memiliki produktivitas rendah dan rentan terhadap serangan hama.

Ketika Endang Yana memulai langkah pertama dalam membangun usaha budidaya stroberi, ia menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan modal dan minimnya pengetahuan mengenai akses pembiayaan perbankan. Pemasaran hasil panen pada masa awal dilakukan dengan mengandalkan bantuan pihak ketiga yang membuka akses ke pasar luar. Namun, seiring berjalannya waktu, potensi ekonomi dari komoditas stroberi yang dapat dipanen setiap hari mulai terlihat jelas. Perputaran uang dan tenaga kerja pun bergerak dinamis, mencakup kegiatan perawatan kebun, pemetikan, pengangkutan, hingga penjualan akhir.

Ekosistem agroindustri yang terbentuk di Desa Baru Dua kini telah meluas melampaui batas administratif satu desa. Aktivitas ini melibatkan tenaga kerja dan pelaku usaha dari empat desa tetangga yang ikut serta dalam rantai nilai produksi. Endang Yana menjelaskan bahwa sifat panen harian stroberi memastikan perputaran ekonomi terjadi setiap hari, memberikan manfaat tidak hanya bagi pemilik lahan tetapi juga bagi pekerja yang terlibat dalam berbagai tahap produksi. Keterbatasan sumber daya lokal membuat desa ini tidak mampu mengelola ekosistem tersebut sendirian, sehingga diperlukan kolaborasi antardaesa.

Perjalanan para petani stroberi di kawasan ini tidak selalu mulus dan pernah mengalami guncangan berat pada Februari 2016. Pada saat itu, tanaman stroberi milik warga mengalami kematian massal dalam kurun waktu sekitar satu minggu, yang mengancam keberlanjutan usaha dan pendapatan keluarga petani. Krisis ini menjadi momen kritis yang memaksa para petani untuk berkoordinasi dengan Bank BRI untuk寻求 solusi pemulihan. Keberadaan lembaga keuangan ini dinilai sangat strategis dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk bangkit dari keterpurukan dan memulai kembali kegiatan usaha mereka.

Bank BRI merespons krisis tersebut dengan memberikan keringanan terkait permodalan, yang memungkinkan masyarakat Desa Baru Dua untuk memulihkan usaha mereka. Dukungan ini tidak sekadar berupa akses dana, tetapi juga mencakup strategi pemulihan yang lebih komprehensif. Setelah melewati masa sulit, para petani mengganti varietas stroberi yang lebih tahan dan memperbaiki teknik budidaya secara bertahap. Dinas pertanian setempat juga turut mendampingi pengelolaan bibit untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan meningkat secara signifikan.

Pada tahap perkembangan selanjutnya, hasil panen stroberi tidak hanya dipasarkan sebagai buah segar, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah seperti dodol, selai, dan kerupuk stroberi. Dhanny dari Bank BRI menyebutkan bahwa institusi tersebut melihat potensi ekonomi masyarakat desa yang sering kali berangkat dari komoditas sederhana. Oleh karena itu, dukungan yang diberikan dirancang untuk memperkuat kemampuan pelaku usaha dalam mengelola, mengembangkan, dan memasarkan produk agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasaran.

Komitmen Bank BRI dalam memberdayakan UMKM di desa ini diwujudkan melalui program Desa BRILiaN dan Klasterku Hidupku. Melalui kedua program ini, masyarakat mendapatkan pelatihan produksi, pemasaran, penguatan merek, serta kesempatan mengikuti bazar untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dhanny menegaskan bahwa Bank BRI akan terus memperkuat pemberdayaan pelaku usaha di berbagai daerah agar potensi lokal dapat berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Kisah sukses Desa Baru Dua diharapkan dapat menjadi contoh bahwa sinergi antara potensi lokal, semangat masyarakat, akses pembiayaan, pemberdayaan, dan akses pasar dapat berjalan bersama. Ketika elemen-elemen ini bersatu, sebuah komoditas dapat berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Endang Yana dan para petaninya kini menjadi simbol ketangguhan UMKM di era modern yang mampu beradaptasi dengan tantangan global dan lokal.