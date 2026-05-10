Transaksi UMKM meningkat di tiga wilayah bencana, prioritas pemulihan ekonomi

Data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) per 8 Mei 2026 mencatat total transaksi UMKM mencapai 13.209.182 transaksi di tiga wilayah tersebut. Rinciannya, Aceh mencatat 87.746 transaksi dengan 1.396 produk, Sumatera Utara mencapai 9.781.946 transaksi dengan 631 produk, dan Sumatera Barat sebanyak 3.339.490 transaksi dengan 101 produk. Jumlah tersebut meningkat sekitar 77 persen dibandingkan akhir April 2026 yang tercatat sebanyak 7.461.422 transaksi. Peningkatan transaksi UMKM ini sejalan dengan percepatan penyaluran bantuan stimulan ekonomi kepada masyarakat terdampak bencana.

Ketua Satgas PRR, Amran, mengatakan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak menjadi prioritas utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk peningkatan ekonomi dilakukan melalui penguatan UMKM, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga perbaikan pasar. Satgas PRR juga menargetkan penyelesaian perbaikan pasar yang masih tersisa di wilayah terdampak agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat pulih sepenuhnya





