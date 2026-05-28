Trans Luxury Hotel Surabaya Hadirkan 28th Sky Beach Club, Destinasi Staycation Eksklusif di Tengah Kota

Hotel mewah di Surabaya kini menawarkan lantai 28 berisi pantai buatan, infinity pool, dan fasilitas kids friendly sekaligus menyediakan kuliner premium, promo menarik mulai Rp 999.000, serta akses mudah dari bandara dan Trans Icon Surabaya.

Trans Luxury Hotel Surabaya , terletak di Jl. Ahmad Yani No.260 di bagian selatan kota, telah memfokuskan diri sebagai destinasi staycation modern yang menonjolkan pengalaman mewah sekaligus inovatif.

Inovasi utamanya hadir di lantai 28, di mana hotel menata sebuah pantai buatan dengan pasir import dari Australia, infinity pool, jacuzzi pool, dan area bar yang menawan. Padanan nama tempat tersebut, 28th Sky Beach Club, mengundang baik tamu dewasa maupun keluarga muda dengan fasilitas kids friendly, termasuk perosotan anak yang menambahkan sentuhan fun ke suasana tropis di tengah kota.

Waktu senja menjadi momen favorit wilayah ini, ketika panorama skyline Surabaya dan pemandangan Gunung Arjuno menciptakan latar belakang lampu kota yang magis. Setiap sore, para tamu dapat menikmati pertunjukan matahari terbenam yang spektakuler di tataran langit jauh di atas kota. Selain atraksi rooftopnya, Trans Luxury Hotel Surabaya menawarkan fasilitas kuliner yang beraneka ragam, menjadikannya tempat yang dapat menambah kenikmatan di hanya satu paket perjalanan.

Grand Restaurant menyajikan buffet all-you-can-eat dan menu a la carte khas Asia serta internasional yang diolah dengan bahan baku segar untuk sarapan, makan siang, hingga makan malam. Akuntabilitas santai juga diwujudkan lewat Lobby Lounge yang menyuguhkan kopi istimewa serta high tea di suasana yang sopan namun hangat. Untuk pengalaman bersantap yang lebih eksklusif, The 27th Sky Lounge & Bistro menawarkan menu western a la carte dengan pemandangan kota dari ketinggian, menjadikan setiap gigitan lebih berkesan.

Tamu yang memilih kamar di Trans Luxury Hotel Surabaya dapat menikmati fasilitas smart seperti Smart TV 55 inci, pencahayaan yang dapat disesuaikan, serta koneksi internet berkecepatan tinggi. Semua kamar dilengkapi dengan luxury amenities dari merek Acqua di Parma, memastikan kenyamanan maksimal saat menginap.

Hotel ini secara aktif menumbuhkan program promo menarik pada fase soft opening-nya, di mana paket menginap dengan tarif mulai Rp 999.000 per malam, termasuk sarapan, akses ke infinity pool dan fitness center, serta diskon dining hingga 50% bagi pemegang kartu Allo PayLater. Untuk pemesanan reguler, harga mulai Rp 1.499.000 per malam, masih lebih terjangkau dibandingkan harga normal Rp 2.000.000, serta diskon 20% di semua outlet dining.

Selain promosi, fasilitas fitnes dengan peralatan Technogym serta fasilitas wellness seperti salon, massage, spa, dan kids club ditawarkan setara dengan kebutuhan tamu internasional maupun domestik. Menurut Kiki Sulistianto, Chief Business Officer Trans Hotel Group, hotel ini dirancang jauh melampaui konsep tradisional menginap; ia menjadi tempat bersantai, berkumpul, serta bersosialisasi bagi keluarga dan rekan bisnis. Menurutnya, integrasi berbagai layanan-including kuliner, rekreasi, dan pertemuan bisnis-dibentuk untuk memenuhi trend luxury lifestyle hospitality di Surabaya.

Dengan akses mudah dari Bandara Internasional Juanda, hanya sekitar 20 menit dari terminal, dan keterkaitan langsung dengan Trans Icon Surabaya, pengunjung dapat dengan mudah mengeksplorasi berbagai hiburan, belanja, dan kuliner kota tanpa harus berkelana jauh. Untuk memesan, dapat dilakukan lewat layanan WhatsApp, telepon di +62 811 1888 8055, maupun melalui situs resmi Trans Luxury Hotel Surabaya.





