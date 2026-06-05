Trans Luxury Hotel Surabaya: Destinasi Staycation Mewah dengan Fasilitas Lengkap

Trans Luxury Hotel Surabaya menawarkan pengalaman staycation mewah dengan konsep luxury lifestyle, dilengkapi fasilitas seperti 28th Sky Beach Club, restoran, fitness center, dan akses mudah ke pusat kota.

Trans Luxury Hotel Surabaya menghadirkan pilihan baru bagi masyarakat yang mencari pengalaman staycation dengan fasilitas lengkap dalam satu lokasi. Mengusung konsep luxury lifestyle, hotel ini dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan, mulai dari menginap, bersantap, hingga aktivitas leisure dan bisnis.

Terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 260, Surabaya Selatan, hotel ini menawarkan akses praktis ke berbagai titik penting kota, hanya sekitar 20 menit dari Bandara Internasional Juanda dan sekitar 25 menit ke pusat kota. Terhubung langsung dengan Trans Icon Surabaya, tamu dapat dengan mudah menikmati berbagai pilihan hiburan, kuliner, dan kebutuhan lainnya tanpa harus bepergian jauh. Trans Luxury Hotel Surabaya hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hotel yang tidak hanya nyaman untuk menginap, tetapi juga menawarkan pengalaman yang lengkap.

Dalam satu lokasi, tamu dapat menikmati staycation, dining, wellness, hingga fasilitas untuk meeting maupun family leisure, ujar Siong Ki Kho, General Manager Trans Luxury Hotel Surabaya. Bagi tamu yang ingin berolahraga, tersedia fitness center dengan panorama kota Surabaya dari ketinggian, dilengkapi peralatan Technogym. Untuk rekreasi dan relaksasi, hotel ini juga menyediakan kids club serta fasilitas wellness seperti salon, massage, dan spa.

Salah satu daya tarik utama hotel ini adalah 28th Sky Beach Club, yang mengusung konsep beach club tertinggi di Indonesia. Berlokasi di area rooftop, fasilitas ini menghadirkan artificial beach dengan pasir yang diimpor dari Australia, dilengkapi infinity pool, jacuzzi pool, serta area bar untuk menikmati berbagai pilihan minuman. Area artificial beach juga dilengkapi dengan perosotan anak, sehingga cocok sebagai pilihan rekreasi keluarga. Dari area ini, tamu dapat menikmati panorama skyline Surabaya hingga pemandangan Gunung Arjuno.

Menjelang sore, tempat ini menjadi salah satu spot favorit untuk menikmati suasana sunset. Di sisi kuliner, Trans Luxury Hotel Surabaya menghadirkan beberapa pilihan outlet yang dapat dinikmati sepanjang hari. Grand Restaurant menawarkan sajian buffet all-you-can-eat dan ala carte Asia dan Internasional untuk sarapan, makan siang, hingga makan malam. Untuk suasana yang lebih santai, tamu dapat menikmati coffee atau high tea di Lobby Lounge.

Sementara itu, The 27th Sky Lounge & Bistro menghadirkan pengalaman bersantap yang lebih eksklusif dengan menu Western ala carte serta pemandangan kota Surabaya dari ketinggian. Dengan lokasi strategis, fasilitas lengkap, dan berbagai penawaran pembukaan, Trans Luxury Hotel Surabaya hadir sebagai pilihan baru untuk staycation, business trip, maupun short escape di Surabaya. Untuk informasi dan promo terbaru, kunjungi Instagram @transluxurysurabaya.

Bagi Anda yang ingin menikmati pengalaman menginap di Trans Luxury Hotel Surabaya, reservasi dapat dilakukan melalui layanan WhatsApp atau telepon di nomor +62 811 1888 8055 maupun melalui situs resmi hotel di Trans Luxury Hotel Surabaya. Selain itu, hotel ini juga menawarkan berbagai paket menginap yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan tamu, mulai dari paket romantis untuk pasangan, paket keluarga dengan akses ke kids club dan artificial beach, hingga paket bisnis yang mencakup fasilitas meeting room dan akses ke executive lounge.

Setiap kamar dirancang dengan sentuhan mewah dan modern, dilengkapi dengan amenities berkualitas tinggi serta pemandangan kota yang menakjubkan. Staf hotel yang profesional dan ramah siap memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan setiap tamu mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Dengan kombinasi sempurna antara kenyamanan, kemewahan, dan kemudahan akses, Trans Luxury Hotel Surabaya menjadi destinasi ideal bagi siapa saja yang ingin merasakan sensasi staycation mewah di Surabaya





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Trans Luxury Hotel Surabaya Staycation Mewah 28Th Sky Beach Club Hotel Surabaya Fasilitas Lengkap

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