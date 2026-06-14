Trail of The Kings Lake Toba Sukses Perkuat Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Olahraga Internasional

Lari lintas alam Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia yang bergaransi Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) 2026 World Series berhasil diselenggarakan dengan lancar di Kabupaten Samosir. Ajang ini melombakan enam kategori dan memenangkan atlet dari Jepang, Indonesia, hingga Tiongkok. Pelari juara Hiroyuki Matsuda mengaku terpesona dengan keindahan Danau Toba dan berencana kembali berpartisipasi. Pihak penyelenggara berharap event ini dapat meningkatkan popularitas Danau Toba sebagai destinasi olahraga dunia.

Provinsi Sumatera Utara berhasil memperkuat Danau Toba sebagai destinasi wisata olahraga dunia dengan menggelar ajang lari lintas alam internasional Trail of The Kings Lake Toba - Indonesia yang menjadi bagian Ultra-Trail du Mont-Blanc (UMTB) 2026 Seri Dunia.

Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut berjalan lancar dan dianggap sukses. Penjabat Sekretaris Daerah Sumut Sulaiman Harahap menyampaikan harapan agar ajang ini terus memperkenalkan Danau Toba ke arenan internasional sekaligus meningkatkan daya tariknya sebagai destinasi wisata olahraga unggulan. Ada enam kategori yang dilombakan: 100 kilometer (100K), 60K, 28K, 10K, 5K, dan kategori anak-anak. Di kategori 100K, juara pertama diraih oleh Hiroyuki Matsuda dari Jepang dengan catatan waktu 12 jam 45 menit 22 detik.

Posisi kedua ditempati oleh pelari Indonesia Sobari Herdiana (13:02:26) dan ketiga oleh Priya Rai (13:17:18). Sementara kategori 60K dimenangkan oleh Yusri Nanda dari Indonesia (7:30:17), diikuti Hardiman Purba (8:09:32) dan Jiahan Ma dari Tiongkok (8:46:25). Hiroyuki Matsuda menyatakan sangat senang dan terpesona dengan keindahan Danau Toba yang luasnya lebih dari 1.145 kilometer persegi. Ia juga memuji dukungan masyarakat lokal yang berhasil membuat acara berjalan lancar dan berencana kembali berlomba di masa depan.

Penyelenggaraan ajang ini dianggap mampu Tidak hanya menampilkan keindahan alam, tetapi juga menambah popularitas Danau Toba di mata wisatawan internasional. Para pejabat daerah, termasuk Bupati Samosir Vandiko Gultom, juga turut hadir dalam penyerahan hadiah kepada para pemenang. Diharapkan ke depan event serupa dapat digelar secara berkala untuk terus mempromosikan potensi olahraga dan pariwisata Sumatera Utara ke tingkat global





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trail Of The Kings Danau Toba UTMB Lari Lintas Alam Ultra-Trail Du Mont-Blanc

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trail of The Kings diharapkan kian perkuat promosi destinasi TobaGubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berharap ajang lari lintas alam Trail of The Kings yang digelar 13-14 Juni 2026 dapat semakin memperkuat promosi Danau ...

Read more »

Aksi Proteks Kapal Simbolis di Danau Jenewa lawan KTT G7 dan Dukungan Swiss untuk IsraelLebih dari dua puluh kapal berkumpul di Danau Jenewa untuk memprotes sidang KTT G7 di Evian, Prancis, sekaligus mengecam sikap Swiss dan negara-negara G7 atas situasi di Gaza. Aksi yang dihadiri oleh anggota parlemen dan mantan pejabat Swiss ini juga menyoroti peran Swiss dalam pengamanan KTT yang dianggap mendukung genosida di Gaza.

Read more »

Puluhan Kapal Gelar Aksi Protes KTT G7 di Danau Jenewa, Soroti Isu GazaRatusan aktivis dari berbagai negara melancarkan Aksi Protes KTT G7 di Danau Jenewa dengan puluhan kapal, menyuarakan keprihatinan atas situasi di Gaza dan peran Swiss.

Read more »

Eco Echo Trail Run 2026: Lomba Lari untuk Konservasi Gajah Sumatra dan Keseimbangan EkosistemEco Echo Trail Run 2026 adalah ajang lari trail kolaborasi WWF-Indonesia dan SalingJaga yang digelar di Sentul, Bogor, dengan tujuan meningkatkan kesadaran publik tentang pelestarian habitat Gajah Sumatra dan keseimbangan ekosistem. Event ini mengusung tema "Every Step Echoes Conservation" dan menyasar pemulihan Lanskap Peusangan di Aceh.

Read more »