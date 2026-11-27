Korban BE tewas di danau bekas tambang PT SBC di Katibung. Police dan keluarga konfirmasi tak ada unsur pencurian atau kejahatan, murni kecelakaan karena perairan dalam.

Keluarga korban bernama BE, seorang siswi yang meninggal dunia setelah tenggelam di sebuah danau bekas galian batu, telah menyatakan secara tegas bahwa tidak ada hal-hal mencurigakan atau ancaman kejahatan sebelum tragedi tersebut terjadi. Insiden tragis ini menimpa seorang anak perempuan yang diketahui merupakan anak pertama dari keluarganya dan sedang dalam masa-masa persiapan spiritual untuk menyelesaikan khatam Al-Quran pada bulan depan. Kejadian menyedihkan ini mencatatkan dirinya sebagai peristiwa kecelakaan yang murni, tanpa adanya indikasi penculikan, kekerasan, atau tindak kriminal lainnya yang melibatkan pihak ketiga.

Mekanisme Insiden Tenggelam di Danau Dalam

Kapolsek Katibung, Iptu Dita Hidayatullah, memberikan rincian kronologis peristiwa yang menimpa BE dan dua temannya. Menurut keterangan resmi dari kepolisian, ketiga anak tersebut awalnya datang ke lokasi pada pukul 15.00 WIB dengan tujuan untuk bermain dan berenang di pinggir danau bekas galian batu milik PT SBC. Lokasi tersebut memang dikenal memiliki kondisi perairan yang tidak merata, dengan sebagian area yang cukup dangkal namun beralih menjadi sangat dalam tanpa peringatan yang jelas bagi anak-anak.

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Dalam momen ketika mereka sedang asyik bercanda di tepi air, BE tidak menyadari adanya perubahan kedalaman perairan. Insiden awal bermula ketika BE secara tidak sengaja mendorong temannya, yang kemudian membuat teman BE tersebut hampir terperosok ke dalam bagian danau yang dalam. Sebagai reaksi instingtif untuk menolong, teman BE menarik tangan BE, namun tarikan tersebut justru menyebabkan BE kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke dalam genangan air.

Setelah terjatuh, BE tidak terlihat lagi di permukaan air. Dua temannya yang panik kemudian segera berusaha mencari pertolongan dengan berteriak. Teriakan minta tolong tersebut didengar oleh seorang warga perempuan yang sedang mencuci pakaian bersama suaminya di seberang danau. Suami warga tersebut merespons dengan cepat, langsung turun ke air untuk mencari korban, sementara warga lainnya juga turut bergabung dalam upaya pencarian di lokasi yang berisiko tinggi tersebut.

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Respon Warga dan Kondisi Korban Tewas

Proses pencarian korban dilakukan secara gotong royong oleh warga sekitar selama beberapa menit. BE akhirnya ditemukan sekitar pukul 15.30 WIB dalam kondisi tidak sadarkan diri di dasar danau. Warga kemudian segera mengevakuasi jenazah korban ke Puskesmas Rawat Inap Katibung untuk mendapatkan pertolongan medis darurat. Namun, upaya resusitasi dan penanganan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tidak berhasil menyelamatkan nyawa BE.

Pihak Puskesmas Rawat Inap Katibung menyatakan secara resmi bahwa korban telah meninggal dunia pada saat tersebut. Sebagai prosedur standar dan untuk memastikan kondisi kematian secara medis yang lebih komprehensif, keluarga sempat membawa jenazah BE ke RS Budi Medika di Bandar Lampung. Tim medis di RS Budi Medika juga melakukan pengecekan ulang dan kemudian mengonfirmasi bahwa korban telah meninggal dunia, menutup harapan untuk menyelamatkan nyawa siswi yang baru berusia belia tersebut.

Identifikasi Lokasi Danau Bekas Tambang

Iptu Dita Hidayatullah menegaskan bahwa lokasi insiden adalah bekas galian batu yang beroperasi di bawah naungan PT SBC. Perusahaan tersebut telah menghentikan aktivitas penambangannya secara total sekitar 10 hingga 11 tahun yang lalu. Saat ini, area bekas tambang tersebut tidak memiliki infrastruktur keselamatan apa pun, dipenuhi oleh rumput liar, dan menyisakan genangan air yang sangat dalam dan misterius bagi mereka yang tidak mengenal lokasi tersebut.

Ketiadaan aktivitas pertambangan selama lebih dari satu dekade menyebabkan lokasi ini kehilangan penjagaan dan rambu-rambu keamanan. Kondisi ini menjadikan danau buatan tersebut sebagai titik buta bagi anak-anak yang mungkin tidak menyadari bahaya tersembunyi di balik permukaan air yang tenang. Tidak adanya pembatas keamanan atau tanda larangan berenang semakin meningkatkan risiko kecelakaan di lokasi yang sudah lama terbengkalai ini.

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Imbauan Keamanan Anak oleh Aparat

Dalam keterangannya, Kapolsek Katibung menggarisbawahi pentingnya peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anak, terutama ketika anak-anak bermain di dekat area berbahaya seperti bekas galian tambang. Iptu Dita Hidayatullah meminta kepada seluruh orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak boleh menyepelekan kehadiran anak-anak di pinggiran danau atau sungai yang tidak dikenal kedalaman airnya.

Menurut Dita, kepedulian masyarakat sekitar juga sangat diperlukan. Jika melihat anak kecil bermain di pinggiran danau, warga tidak boleh cuek, melainkan harus segera mengingatkan bahaya yang mengintai. Langkah preventif ini diharapkan dapat mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang, mengingat lokasi-lokasi bekas pertambangan sering kali menyimpan bahaya kematian yang tidak terlihat oleh mata biasa.

Duka Keluarga dan Profil Korban BE

Kepergian BE menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga dan komunitas sekitar. BE merupakan seorang siswi yang aktif bersekolah di SDN 3 Beringin dan tercatat tinggal di Dusun Umbul Sirap, Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung. Kabar tentang kematiannya menyebar cepat di lingkungan desa, memicu solidaritas warga yang berduka atas hilangnya seorang anak yang dikenal baik dan sedang dalam proses pencapaian spiritual penting, yaitu khatam Al-Quran.

Keluarga BE kini harus merelakan kepergian sang anak tanpa rasa was-was terhadap tindak kejahatan, namun dengan kesedihan mendalam atas kecelakaan yang terjadi. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi semua pihak, baik pemerintah desa, keluarga, maupun masyarakat umum, tentang urgensi pengelolaan area bekas tambang dan pentingnya edukasi keselamatan air bagi anak-anak di daerah yang memiliki geografi seperti ini.