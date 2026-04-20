Tragedi Wolverhampton Wanderers: Resmi Terdegradasi dari Premier League 2025-2026

Wolverhampton Wanderers resmi turun kasta ke Divisi Championship setelah dipastikan tidak mampu mengejar poin batas aman di klasemen Premier League musim 2025-2026.

Nasib tragis harus diterima oleh Wolverhampton Wanderers setelah dipastikan terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Inggris , Premier League , pada musim 2025-2026. Kepastian pahit ini muncul menyusul hasil imbang 0-0 antara Crystal Palace dan West Ham United di Selhurst Park pada Senin malam waktu setempat. Dengan raihan poin yang ada, Wolves kini terjebak di posisi juru kunci, yakni peringkat 20 klasemen sementara dengan hanya mengumpulkan 17 poin dari 33 pertandingan yang telah dilakoni.

Secara matematis, perolehan angka mereka sudah tidak mungkin lagi mengejar West Ham United yang berada di posisi ke-17 dengan 33 poin, yang merupakan batas aman untuk bertahan di Premier League. Perjalanan Wolves musim ini bisa digambarkan sebagai sebuah mimpi buruk yang panjang. Memulai kampanye dengan Vítor Pereira sebagai nakhoda, tim asal West Midlands ini justru tampil limbung. Manajemen akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan pelatih asal Portugal tersebut pada bulan November tahun lalu. Keputusan diambil guna menyelamatkan tim, dan mereka menunjuk Rob Edwards, mantan juru taktik Luton Town dan Middlesbrough, sebagai suksesor. Sayangnya, pergantian pelatih tidak memberikan dampak instan yang diharapkan. Kemenangan pertama mereka di liga baru bisa dirasakan pada Januari 2026, sebuah catatan yang sangat buruk bagi tim di level kompetisi tertinggi dunia. Setelah kemenangan perdana tersebut, Wolves memang sempat memberikan kejutan dengan menumbangkan tim-tim besar yang sedang berjuang di papan atas, seperti Aston Villa dan Liverpool. Namun, konsistensi menjadi barang mahal yang gagal mereka miliki. Sepanjang 33 laga, Wolves hanya mampu mencatatkan tiga kemenangan, delapan kali bermain imbang, dan harus menelan 22 kekalahan yang sangat menyakitkan. Salah satu momen yang disorot adalah laga melawan Arsenal yang berakhir dengan skor 2-2, di mana gol bunuh diri Riccardo Calafiori sempat memberi harapan bagi publik Molineux, namun hal itu tidak cukup untuk mengangkat posisi mereka dari dasar klasemen. Kini, setelah dipastikan turun kasta, satu tempat kosong di Premier League musim depan akan diisi oleh wajah baru yang cukup familiar di kancah sepak bola Inggris, yakni Coventry City. Tim asuhan Frank Lampard tersebut telah memastikan tiket promosi setelah meraih hasil imbang 1-1 saat menghadapi Blackburn Rovers di kompetisi Divisi Championship. Bagi Wolves, musim depan akan menjadi tantangan besar untuk membangun kembali skuad di divisi bawah, sementara bagi para pendukungnya, ini adalah akhir dari perjuangan panjang yang sangat melelahkan di Liga Inggris musim ini. Semoga reformasi total dapat dilakukan demi mengembalikan kejayaan klub di masa depan





