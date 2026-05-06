Tragedi Tanah Longsor di Tapanuli Utara: Dua Warga Dilaporkan Meninggal Dunia Usai Hujan Deras

Bencana tanah longsor melanda Desa Hubarat, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, mengakibatkan korban jiwa setelah hujan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut pada Mei 2026.

Musibah tanah longsor kembali terjadi di wilayah Sumatera Utara , tepatnya di Desa Hubarat, Kecamatan Pahe Julu, Kabupaten Tapanuli Utara . Peristiwa yang memilukan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026, setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas yang sangat tinggi selama beberapa jam.

Kondisi tanah yang sudah jenuh air menyebabkan lereng perbukitan di kawasan tersebut menjadi tidak stabil dan akhirnya runtuh, membawa material tanah serta bebatuan yang menimbun area di bawahnya. Kejadian ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, terutama pada musim penghujan di mana risiko pergeseran tanah meningkat secara signifikan. Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara, bencana ini telah memakan korban jiwa.

Sri Wahyuni Pancasilawati, selaku Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik BPBD Sumut, menyampaikan pada Rabu 6 Mei 2026 bahwa data sementara mencatat ada tiga orang yang terdampak secara langsung. Dari ketiga orang tersebut, dua orang dilaporkan meninggal dunia, sementara satu orang lainnya berhasil selamat meskipun mengalami trauma. Namun, terdapat sedikit perbedaan data dari pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menyebutkan bahwa satu orang meninggal dunia setelah tertimbun material longsor saat sedang melakukan aktivitas penebangan pohon di area tebing. Hal ini menunjukkan betapa berbahaya aktivitas manusia di area lereng yang tidak stabil saat cuaca buruk melanda. Upaya penyelamatan dilakukan dengan cepat segera setelah laporan diterima oleh Pusdalops Penanggulangan Bencana Sumut. Tim SAR gabungan bersama personel BPBD setempat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban.

Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis karena medan yang sulit dan kondisi cuaca yang masih tidak menentu. Setelah dilakukan operasi pencarian intensif, korban akhirnya berhasil ditemukan pada hari yang sama sekitar pukul 17.25 WIB. Jenazah korban kemudian segera dibawa ke rumah duka untuk proses pemakaman. Koordinasi antara BPBD Provinsi Sumatera Utara dan BPBD Kabupaten Tapanuli Utara terus diperkuat guna memastikan penanganan darurat berjalan optimal, termasuk penyaluran bantuan logistik bagi keluarga yang terdampak.

Secara geografis, wilayah Tapanuli Utara memang memiliki karakteristik lahan yang berbukit-bukit dengan kemiringan yang cukup curam, sehingga sangat rentan terhadap bencana longsor terutama ketika curah hujan meningkat. Pihak berwenang menghimbau agar masyarakat lebih waspada dan tidak melakukan aktivitas berisiko di area tebing saat hujan deras. Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem peringatan dini dan melakukan pemetaan ulang terhadap zona rawan bencana guna meminimalisir jumlah korban di masa depan.

Penanaman pohon dengan akar yang kuat di area lereng juga menjadi rekomendasi jangka panjang untuk memperkokoh struktur tanah. Sementara itu, peringatan cuaca ekstrem tidak hanya berlaku di wilayah Sumatera Utara. Berdasarkan data terbaru, terdapat daftar wilayah yang berstatus siaga hujan lebat hingga tanggal 11 Mei 2026, termasuk wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Fenomena cuaca ini diprediksi akan membawa dampak berupa peningkatan potensi banjir dan tanah longsor di berbagai titik.

Masyarakat diminta untuk selalu memantau informasi resmi dari BMKG dan BNPB agar dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam adalah kunci utama dalam mengurangi risiko kehilangan nyawa dan kerugian material yang lebih besar





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tanah Longsor Tapanuli Utara BPBD Sumut Bencana Alam Sumatera Utara

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Penurunan Muka Tanah di Tuban Terparah Se-Pantura JawaLand subsidence (penurunan muka tanah) di Tuban tercatat terparah se-wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Read more »

Dua Calon Jemaah Haji Asal Sumut Dipulangkan ke Daerah Asal Gara-gara PikunDua orang calon jemaah haji asal Sumut gagal berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini, dan dipulangkan ke daerah asal, masing-masing ke Tapanuli Selatan dan Tanjung Balai

Read more »

KRL 'green line' alami kendala akibat percikan api, penumpang menumpuk di Tanah AbangKAI Commuter menyatakan adanya kendala operasional perjalanan KRL Commuter Line Rangkasbitung (green line - jalur commuter line relasi Tanah ...

Read more »

KAI Commuter rekayasa jalur Tanah Abang--Rangkasbitung imbas genangan di Pondok RanjiKAI Commuter merekayasa perjalanan kereta rel listrik (KRL) Tanah Abang - Rangkasbitung imbas genangan di jalur Pondok Ranji-Kebayoran dan juga adanya ...

Read more »

Hari ke-14 Haji 2026: 81.992 Jemaah Berangkat-9 Wafat di Tanah SuciKemenhaj memastikan operasional haji 1447 Hijriah berjalan lancar. 81.992 jemaah telah diberangkatkan, dengan layanan kesehatan dan kursi roda yang optimal.

Read more »

Sumut terima bantuan Lampung untuk korban bencana di Tapanuli SelatanGubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima bantuan kemanusiaan dari Provinsi Lampung untuk korban bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan. Bobby ...

Read more »