Tragedi Tabrakan Bus ALS dan Truk BBM di Muratara: 16 Orang Tewas Terbakar

Kecelakaan maut di Jalan Lintas Sumatera, Musi Rawas Utara, mengakibatkan 16 orang meninggal dunia setelah bus ALS bertabrakan dengan truk tangki BBM hingga memicu kebakaran hebat.

Tragedi memilukan kembali terjadi di jalur lintas Sumatera, tepatnya di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara , Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026, sebuah kecelakaan lalu lintas yang sangat mengerikan melibatkan armada bus ALS dan sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar minyak atau BBM.

Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi banyak keluarga karena menyebabkan hilangnya belasan nyawa dalam sekejap akibat benturan keras yang diikuti oleh kobaran api yang sangat hebat yang menghanguskan seluruh kendaraan yang terlibat. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, kronologi kejadian bermula saat bus ALS tersebut sedang melaju kencang dari arah Lubuklinggau dengan tujuan akhir menuju Jambi. Namun, saat melintasi area tertentu di Jalan Lintas Sumatera, bus diduga kehilangan kendali atau melakukan manuver yang salah sehingga masuk ke jalur berlawanan.

Pada saat yang bersamaan, sebuah truk tangki BBM sedang melintas dari arah yang berlawanan. Tabrakan yang tidak terhindarkan pun terjadi dengan kekuatan benturan yang sangat dahsyat. Karena truk tersebut membawa muatan bahan bakar yang sangat mudah terbakar, ledakan besar segera terjadi sesaat setelah tabrakan. Api dengan cepat menjalar, melahap seluruh badan bus dan truk tangki tersebut hingga hanya menyisakan kerangka besi yang menghitam.

Kondisi diperparah dengan adanya satu unit sepeda motor yang berada di sekitar lokasi kejadian yang turut terbakar akibat sambaran api yang meluas dengan sangat cepat. Dampak dari kecelakaan maut ini sangatlah fatal. Tercatat sebanyak 16 orang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian maupun dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dari jumlah tersebut, 14 orang merupakan penumpang bus ALS yang tidak sempat menyelamatkan diri dari kepungan api, sementara dua korban lainnya adalah pengemudi dan penumpang dari truk tangki BBM.

Keadaan di lokasi kejadian saat itu sangat mencekam, di mana kepulan asap hitam membumbung tinggi ke langit dan dapat terlihat dari jarak jauh oleh warga sekitar. Sementara itu, terdapat empat orang yang berhasil selamat dari maut, meskipun mereka harus mengalami luka-luka yang cukup serius. Menurut informasi dari Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muratara, Mugono, para penyintas ini segera dilarikan ke Puskesmas Karang Jaya untuk mendapatkan perawatan medis intensif.

Tiga di antaranya dilaporkan mengalami luka bakar serius yang memerlukan penanganan khusus, sedangkan satu orang lainnya mengalami luka ringan. Proses evakuasi jenazah menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan karena kondisi kendaraan yang hangus terbakar dan suhu panas yang masih terasa. Setelah berhasil dievakuasi, seluruh jenazah awalnya dibawa ke kamar jenazah RS Siti Aisyah. Namun, karena keterbatasan fasilitas identifikasi di wilayah Lubuklinggau, maka atas permintaan Polda Sumatera Selatan, seluruh jenazah korban dipindahkan menggunakan ambulans menuju RS Bhayangkara Palembang.

Langkah ini diambil agar proses Disaster Victim Identification atau DVI dapat dilakukan secara profesional dan akurat oleh tim ahli forensik. Keluarga korban yang sejak awal menunggu dengan penuh kesedihan di RS Siti Aisyah juga turut diberangkatkan menuju Palembang untuk mendampingi proses identifikasi anggota keluarga mereka yang menjadi korban tragedi tersebut agar kepastian identitas dapat segera diketahui. Kanit Gakkum Satlantas Polres Muratara, Aiptu Iin Shodikin, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan penyebab pasti dari kecelakaan ini.

Dugaan awal tetap mengarah pada kesalahan pengemudi bus yang mengambil jalur lawan, namun bukti-bukti di lapangan dan keterangan saksi-saksi akan dikumpulkan lebih lanjut untuk melengkapi berkas penyidikan. Tragedi ini menjadi pengingat keras bagi seluruh pengguna jalan, terutama di jalur lintas Sumatera yang dikenal memiliki risiko tinggi, untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Pengawasan terhadap kelaikan kendaraan umum dan disiplin pengemudi menjadi poin krusial yang harus diperhatikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Kesedihan mendalam kini menyelimuti keluarga para korban. Proses pemulangan jenazah setelah identifikasi di RS Bhayangkara Palembang diharapkan dapat berjalan lancar sehingga para korban dapat segera dimakamkan dengan layak di kampung halaman mereka. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara, terutama saat melintasi area yang rawan kecelakaan atau saat kondisi fisik pengemudi sudah mulai kelelahan.

Kejadian ini kembali menggarisbawahi betapa pentingnya peningkatan infrastruktur jalan dan pengawasan ketat terhadap kendaraan pengangkut material berbahaya seperti BBM di jalan raya untuk meminimalisir dampak fatal jika terjadi kecelakaan lalu lintas di masa mendatang





