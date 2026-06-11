Tragedi Tabrak Lari Masa Muda Ryan Reynolds yang Mengubah Hidup

Aktor Ryan Reynolds berbagi kisah traumatis saat menjadi korban tabrak lari oleh pengemudi mabuk di usia 18 tahun yang menyebabkannya mengalami patah tulang serius dan dirawat selama sebulan.

Ryan Reynolds dikenal dunia sebagai aktor yang penuh humor, cerdas, dan selalu bisa mencairkan suasana. Perannya sebagai Deadpool telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu komedian terbaik di layar lebar yang mampu memadukan aksi dengan komedi satir.

Selain karier akting yang gemilang, ia juga sukses mengelola klub sepak bola Wrexham AFC bersama rekannya, Rob McElhenney, yang terdokumentasikan dengan apik dalam serial Welcome to Wrexham. Namun, di balik tawa dan candaan yang sering ia tampilkan di depan publik, ternyata tersimpan sebuah memori kelam yang selama ini jarang ia ceritakan secara mendetail kepada dunia.

Dalam sebuah wawancara mendalam dengan majalah GQ, Reynolds membuka diri mengenai sebuah tragedi fisik dan mental yang hampir merenggut nyawanya saat ia masih berada di usia remaja. Kejadian mengerikan itu terjadi saat Ryan Reynolds baru menginjak usia 18 tahun. Pada malam yang nahas tersebut, Reynolds sedang berada di sebuah bar dan sempat mengonsumsi beberapa gelas bir.

Menyadari risiko besar berkendara dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar, Reynolds mengambil keputusan yang sangat dewasa dan bijaksana untuk pria seusianya, yaitu memilih untuk tidak menyetir mobilnya sendiri. Meskipun jarak rumahnya hanya terpaut sekitar empat blok dari lokasi bar tersebut, ia tetap teguh pada pendiriannya untuk berjalan kaki demi menjaga keselamatan dirinya serta orang lain di jalan raya. Namun, takdir berkata lain.

Saat ia sedang menyeberang jalan dengan keyakinan bahwa ia telah mengambil langkah yang paling benar, sebuah mobil yang dikemudikan oleh pengemudi mabuk menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Benturan tersebut begitu keras hingga kendaraan yang menabraknya mengalami kerusakan total dan tidak dapat digunakan kembali setelah kejadian itu. Akibat dari kecelakaan tabrak lari tersebut, Reynolds harus menanggung luka fisik yang sangat parah dan menyakitkan.

Ia mengungkapkan bahwa hampir seluruh tulang di sisi kiri tubuhnya patah akibat hantaman keras dari kendaraan tersebut. Kondisi kritis ini memaksanya untuk menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama empat minggu penuh. Bagi seorang remaja berusia 18 tahun, menghabiskan waktu satu bulan di ranjang rumah sakit tentu menjadi pengalaman yang sangat mengintimidasi, mengisolasi, dan penuh penderitaan.

Reynolds merasakan ironi yang sangat mendalam karena kecelakaan itu terjadi justru tepat setelah ia melakukan hal yang benar dengan menolak untuk mengemudi setelah minum alkohol. Pengalaman ini menjadi pengingat keras baginya bahwa terkadang risiko buruk tetap bisa terjadi meskipun kita sudah berusaha melakukan segala hal dengan benar dan penuh tanggung jawab. Meskipun harus melewati masa-masa pemulihan yang sulit dan penuh perjuangan, Ryan Reynolds tidak menyimpan dendam yang berlebihan terhadap situasi tersebut.

Sebaliknya, ia justru merasa sangat bersyukur atas bantuan medis yang ia terima selama masa rehabilitasi. Ia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sistem layanan kesehatan di Kanada yang telah memberikan perawatan terbaik baginya secara menyeluruh. Tanpa penanganan medis yang tepat dan dedikasi dari para dokter yang merawatnya hingga pulih, mungkin ia tidak akan bisa kembali beraktivitas normal dan mencapai puncak kesuksesan seperti sekarang ini.

Kisah ini memberikan dimensi baru bagi para penggemarnya, menunjukkan bahwa kekuatan mental yang ia miliki saat ini mungkin terbentuk dari kemampuannya dalam mengatasi trauma fisik dan psikologis yang besar di masa mudanya. Saat ini, publik mungkin lebih mengenal Ryan Reynolds melalui berbagai film blockbuster atau aksi kocaknya sebagai pemilik klub sepak bola. Namun, pengakuan jujurnya mengenai masa lalu ini memberikan gambaran langka tentang sisi rapuh manusiawi dari seorang bintang besar Hollywood.

Keberaniannya untuk berbagi cerita tentang kecelakaan tabrak lari ini tidak hanya menjadi pengingat bagi masyarakat tentang betapa bahayanya pengemudi mabuk di jalan raya, tetapi juga menunjukkan pentingnya rasa syukur atas kesehatan dan kesempatan kedua dalam hidup. Reynolds membuktikan bahwa meskipun masa lalu penuh dengan rasa sakit dan tragedi, seseorang tetap bisa bangkit, berdamai dengan keadaan, dan mengubah hidupnya menjadi sesuatu yang luar biasa serta menginspirasi banyak orang di seluruh penjuru dunia





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