Tragedi Pelecehan Seksual Oknum TNI di Konawe Selatan: Trauma Berat Anak SD dan Pengakuan Mengejutkan Pelaku

Seorang bocah SD di Konawe Selatan mengalami trauma berat hingga histeris setelah diduga dilecehkan oleh oknum anggota TNI yang merupakan kerabatnya sendiri.

Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang oknum anggota TNI di wilayah Konawe Selatan telah mengguncang nurani publik dan memicu kemarahan luas. Kejadian yang sangat memilukan ini menjadi sorotan tajam setelah kondisi psikologis sang korban, seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar, terungkap ke permukaan.

Sang korban, yang berinisial AKS, dilaporkan mengalami trauma psikologis yang sangat berat. Hal ini terungkap melalui penuturan ibunya, MT, dalam sebuah sesi wawancara mendalam di kanal podcast Denny Sumargo. Dalam tayangan tersebut, publik diperlihatkan betapa hancurnya mental sang anak. Korban tampak menangis histeris, berteriak ketakutan, bahkan melakukan tindakan menyakiti diri sendiri dengan memukul-mukul kepalanya berkali-kali.

Setiap kali ada orang yang mencoba mendekat untuk menenangkan, korban justru memberikan reaksi penolakan yang kuat, sebuah manifestasi dari rasa takut dan trauma mendalam yang tertanam akibat perbuatan bejat sang pelaku. Orang tua korban hanya bisa berusaha mendekap dan mengusap kepala sang anak sambil menangis, mencoba memberikan rasa aman yang telah dirampas secara paksa oleh oknum aparat tersebut.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan oleh MT, kejadian ini bermula ketika pelaku menghubungi pihak keluarga dengan alasan ingin membicarakan urusan mengenai sebuah mobil bersama suami MT. Dengan dalih bantuan, pelaku kemudian menawarkan diri untuk menjemput anak-anak pulang dari sekolah. Karena merasa percaya, suami MT meninggalkan lokasi, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk membawa sang korban. Namun, kepercayaan tersebut justru dikhianati dengan cara yang sangat kejam.

MT menjelaskan bahwa putrinya mulai mengalami pelecehan saat berada di dalam kendaraan milik pelaku dalam perjalanan pulang sekolah. Sang bocah yang merasa terancam berusaha melawan dan menangis sejadi-jadinya, namun pelaku diduga sengaja mengunci pintu mobil agar korban tidak bisa melarikan diri. Penderitaan korban berlanjut ketika pelaku membawanya ke sebuah garasi. Di tempat terisolasi itulah, tindakan pelecehan seksual terjadi.

Korban yang histeris berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Yang lebih menyayat hati, setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku meninggalkan korban begitu saja tergeletak sendirian di lantai rumah sebelum akhirnya pergi membawa mobilnya. Kemarahan publik semakin memuncak setelah terungkap bahwa pelaku ternyata memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban, di mana istri pelaku merupakan saudara kandung dari suami MT. Pengkhianatan terhadap ikatan keluarga ini menambah lapisan luka yang mendalam bagi korban dan keluarganya.

Selain itu, MT mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan saat pelaku datang ke rumah untuk melakukan klarifikasi. Bukannya menunjukkan penyesalan yang tulus, pelaku justru memberikan pernyataan yang sangat arogan. Pelaku diduga mengakui bahwa dirinya pernah terlibat dalam kasus serupa di masa lalu saat masih bertugas di Batalion. Hal yang paling mencengangkan adalah pengakuan pelaku bahwa kasus sebelumnya dapat diselesaikan secara damai karena adanya faktor uang.

Pelaku mengklaim bahwa masalah hukum yang sempat sampai ke tingkat Pom TNI dapat ditutup hanya dengan memberikan sejumlah uang. Pengakuan ini menunjukkan adanya pola perilaku predator yang merasa kebal hukum karena status sosial atau kemampuan finansialnya, yang tentu saja sangat melukai rasa keadilan bagi masyarakat luas. Hingga saat ini, keluarga korban masih berjuang mencari keadilan di tengah ketidakpastian hukum. Pelaku dilaporkan telah melarikan diri tak lama setelah laporan resmi dibuat oleh pihak keluarga pada pertengahan April 2026.

Keluarga mendesak aparat penegak hukum dan pimpinan TNI untuk tidak menutup-nutupi kasus ini dan segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini telah viral di berbagai platform media sosial, memicu gelombang dukungan bagi korban dan tuntutan agar proses hukum berjalan secara transparan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Masyarakat mendesak agar korban mendapatkan perlindungan maksimal serta pendampingan psikologis yang intensif untuk membantu memulihkan trauma berat yang dialaminya.

Kasus ini menjadi pengingat keras bagi semua pihak tentang pentingnya pengawasan terhadap oknum aparat dan urgensi perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan seksual yang menghancurkan masa depan mereka





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pelecehan Seksual Oknum TNI Konawe Selatan Kekerasan Anak Trauma Psikologis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polisi Periksa PT Vinfast Auto hingga Green SM, 36 Saksi Digeber Bongkar Tragedi KRL Bekasi!Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

KAI Ubah Nama KA Argo Bromo Anggrek Jadi KA Anggrek Usai TragediPT KAI mengganti nama KA Argo Bromo Anggrek menjadi KA Anggrek setelah serangkaian insiden kecelakaan. Tiket yang sudah dibeli tetap berlaku untuk KA Anggrek. Penumpang juga mengajukan gugatan terhadap KAI terkait tragedi tersebut.

Read more »

Viral Mobil TNI Bintang Dua Lawan Arah di Jakarta Selatan, Ini Penjelasan KadispenadKadispenad menyebut ada upaya provokasi dalam proses perekaman saat kejadian itu.

Read more »

12 Rumah Dinas TNI di Slipi Dibongkar, Mabes TNI: Penghuni Sudah Tak BerhakBerita 12 Rumah Dinas TNI di Slipi Dibongkar, Mabes TNI: Penghuni Sudah Tak Berhak terbaru hari ini 2026-05-05 17:28:32 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Tragedi Kereta Bekasi Tewaskan 16 Orang, Korlantas Bongkar Fakta Baru, Ada Tersangka?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Tragedi di Bekasi Timur dan Logika Terbalik Korlantas PolriTRAGEDI kecelakaan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, seharusnya menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi total sistem

Read more »