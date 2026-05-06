Tragedi Maut Tabrakan Bus ALS dan Truk BBM di Musi Rawas Utara: Kisah Pilu Para Penyintas

Kecelakaan tragis antara bus ALS dan truk tangki BBM di Jalur Lintas Sumatera mengakibatkan kebakaran hebat dan korban jiwa, menyisakan trauma mendalam bagi tiga penumpang yang berhasil selamat.

Peristiwa memilukan kembali terjadi di Jalur Lintas Sumatera , tepatnya di wilayah Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara , Sumatera Selatan. Pada Rabu, 6 Mei 2026, sekitar pukul 12.00 WIB, sebuah kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS jurusan Kabupaten Pati, Jawa Tengah menuju Kota Medan, bertabrakan hebat dengan sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar minyak atau BBM.

Benturan keras antara dua kendaraan besar tersebut memicu ledakan dahsyat yang seketika mengubah kendaraan menjadi bola api raksasa. Suasana di lokasi kejadian menjadi sangat mencekam dengan kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi ke langit, menutupi pandangan dan mencekik napas siapa pun yang berada di sekitarnya. Jeritan histeris para penumpang yang terjebak di dalam bus terdengar bersahutan, menciptakan suasana horor yang sulit dilupakan bagi siapa pun yang menyaksikannya.

Di tengah kekacauan tersebut, terdapat tiga penumpang yang berhasil meloloskan diri dari maut melalui perjuangan yang sangat dramatis. Mereka adalah Ngadiono Bin Wage yang berusia 44 tahun, istrinya Jumiatun Binti Surip yang berusia 34 tahun, keduanya merupakan warga Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, serta seorang pria bernama M Tahrul Hubaidi yang berusia 31 tahun asal Tegal, Kabupaten Pati. Ketiganya berhasil melompat keluar melalui jendela bus tepat beberapa saat sebelum api melalap seluruh badan kendaraan.

Namun, keselamatan mereka dibayar dengan luka-luka fisik yang sangat serius. Ngadiono mengalami luka bakar yang cukup parah pada bagian wajah dan tangannya. Sementara itu, kondisi Jumiatun dan M Tahrul Hubaidi jauh lebih kritis, sehingga mereka harus mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU atau Intensive Care Unit untuk menyelamatkan nyawa mereka dari komplikasi luka bakar yang dideritanya. Kisah pilu ini semakin menyayat hati ketika Ngadiono mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya sudah merasakan firasat buruk sebelum memulai perjalanan.

Dengan sisa tenaga dan air mata yang terus mengalir, ia menceritakan bahwa kondisi bus yang mereka tumpangi sebenarnya sudah sangat memprihatinkan dan tidak layak untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Ngadiono merasa tidak nyaman sejak awal melihat kondisi armada tersebut, namun keterbatasan ekonomi menjadi penghalang bagi mereka untuk membatalkan rencana perjalanan. Tiket yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan, dan mereka tidak memiliki dana tambahan untuk membeli tiket baru. Hal ini memaksa mereka untuk tetap berangkat meskipun dihantui rasa takut.

Selama perjalanan, kecemasan Ngadiono terbukti benar ketika bus tersebut beberapa kali mengalami gangguan teknis, mulai dari radiator yang mengering hingga oli kendaraan yang berceceran di jalanan, menunjukkan adanya pengabaian serius terhadap standar keselamatan kendaraan. Detik-detik terjadinya kecelakaan digambarkan oleh Ngadiono sebagai momen yang sangat cepat dan mengerikan. Ia mendengar suara benturan yang sangat keras, dan dalam hitungan detik, api langsung menyambar dan membesar dengan kecepatan yang tidak terbayangkan.

Dalam kepanikan yang luar biasa, ia berusaha menyelamatkan istrinya dengan memanjat keluar melalui jendela sebelum api menutup semua akses keluar. Setelah berhasil menyelamatkan diri, mereka hanya bisa terpaku menyaksikan kobaran api yang semakin ganas disertai suara ledakan dari dalam tangki BBM. Pemandangan yang paling menghancurkan hati adalah ketika mereka mendengar jeritan penumpang lain yang terjebak di dalam bus yang terbakar, namun mereka tidak berdaya untuk menolong karena panas api yang sudah terlalu ekstrem.

Kejadian ini menjadi pengingat keras tentang pentingnya pengawasan ketat terhadap kelaikan kendaraan umum demi mencegah tragedi serupa terulang kembali di masa depan





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kecelakaan Bus Musi Rawas Utara Bus ALS Jalur Lintas Sumatera Kebakaran Kendaraan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga BBM Subsidi Tetap Stabil, BBM Non-Subsidi Mengalami KenaikanPemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik, sementara BBM non-subsidi mengalami penyesuaian harga mengikuti pasar. Berita lain meliputi penyelamatan dana korban scam, migrasi WNI, dan perkembangan ekonomi.

Read more »

KAI Ungkap 17 Orang Korban Tragedi Maut Kereta di Bekasi Timur Masih Jalani PerawatanBerita KAI Ungkap 17 Orang Korban Tragedi Maut Kereta di Bekasi Timur Masih Jalani Perawatan terbaru hari ini 2026-05-06 17:07:28 dari sumber yang terpercaya

Read more »

16 Tewas dalam Tragedi Bus ALS, Komisi V Desak Audit Menyeluruh Standar KeselamatanBerita hari ini Indonesia dan Dunia, kabar terbaru terkini. Situs berita terpercaya dari politik, peristiwa, bisnis, bola, tekno hingga gosip artis

Read more »

Tragedi Lintas Sumatera: Bus ALS dan Truk BBM Tabrakan Hebat, 16 Orang Tewas TerbakarKecelakaan maut melibatkan Bus ALS dan truk tangki BBM di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mengakibatkan 16 orang meninggal dunia setelah kendaraan terbakar hebat akibat manuver menghindari lubang jalan.

Read more »

KAI Masih Lakukan Pembiayaan Korban Luka Tragedi Maut Kecelakaan Kereta di BekasiBerita KAI Masih Lakukan Pembiayaan Korban Luka Tragedi Maut Kecelakaan Kereta di Bekasi terbaru hari ini 2026-05-06 22:07:00 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Tragedi Tabrakan Bus ALS dan Truk BBM di Muratara: 16 Orang Tewas TerbakarKecelakaan maut di Jalan Lintas Sumatera, Musi Rawas Utara, mengakibatkan 16 orang meninggal dunia setelah bus ALS bertabrakan dengan truk tangki BBM hingga memicu kebakaran hebat.

Read more »