Tragedi Maut Bus ALS di Musi Rawas Utara: Kisah Pilu Keluarga yang Kehilangan Segalanya

Kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki minyak di Musi Rawas Utara merenggut 16 nyawa, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga yang kehilangan anggota tercinta dalam kebakaran hebat.

Tragedi memilukan kembali menghiasi ruas Jalan Lintas Sumatera, kali ini terjadi di kawasan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara , Sumatera Selatan . Sebuah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Antar Lintas Sumatera atau ALS dan sebuah truk tangki minyak milik PT Seleraya telah merenggut belasan nyawa.

Peristiwa maut yang terjadi pada Rabu siang, 6 Mei 2026, tersebut meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Berdasarkan laporan, tabrakan hebat itu terjadi sekitar pukul 12.30 WIB ketika bus yang dikemudikan oleh Alif berupaya menghindari lubang di jalanan. Sayangnya, tindakan tersebut justru membuat pengemudi kehilangan kendali dan menyebabkan bus terperosok ke jalur berlawanan. Di saat yang bersamaan, truk tangki minyak yang dikemudikan oleh Aryanto melaju dari arah berlawanan, sehingga benturan keras tidak terhindarkan.

Dampak dari tabrakan tersebut sangat mengerikan karena memicu ledakan besar dan kebakaran hebat yang melahap kedua kendaraan. Diduga kuat, muatan minyak dalam truk menjadi pemicu utama api yang berkobar dengan cepat, membuat para penumpang terjebak dalam kobaran api yang mencekam. Total terdapat 16 orang yang dinyatakan tewas dalam musibah ini. Di tengah puing-puing kehancuran tersebut, terdapat kisah pilu yang dialami oleh Hambali, seorang pria berusia 43 tahun yang harus menerima kenyataan pahit kehilangan tiga anggota keluarga sekaligus.

Anak perempuannya yang bernama Rani, menantunya Aldi, serta cucu tercintanya yang masih balita bernama Bela, semuanya menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Ketiganya merupakan warga Desa Talang Kangkung, Kecamatan Buay Tuba Asri, Way Kanan, Lampung. Hambali pertama kali mengetahui kabar duka ini melalui unggahan di media sosial yang menginformasikan adanya kecelakaan besar di Musi Rawas Utara. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari bahwa anak, menantu, dan cucunya sedang dalam perjalanan menggunakan bus ALS menuju Pekanbaru, Riau.

Kepastian mengerikan itu baru didapatkan Hambali pada Rabu malam setelah petugas loket bus ALS di Way Kanan mengonfirmasi bahwa ketiga anggota keluarganya terdaftar sebagai penumpang di dalam bus naas tersebut. Dunia Hambali seketika runtuh, menyisakan ruang hampa yang dipenuhi dengan rasa sedih dan penyesalan yang mendalam. Tanpa memedulikan rasa lelah, Hambali bersama lima anggota keluarga lainnya segera menyewa kendaraan travel menuju Palembang pada Rabu malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Langkah cepat ini diambil setelah adanya informasi bahwa seluruh jenazah korban dipindahkan dari RSUD Siti Aisyah Lubuk Linggau ke RS Bhayangkara Mohamad Hasan di Palembang untuk menjalani proses identifikasi. Setibanya di rumah sakit pada Kamis pagi pukul 06.00 WIB, rasa waswas dan kecemasan mengalahkan rasa kantuk yang menyerang mereka. Proses identifikasi menjadi tantangan berat karena hampir tidak ada dokumen identitas yang tersisa.

KTP, kartu keluarga, hingga akte kelahiran yang dibawa oleh Rani, Aldi, dan Bela diperkirakan telah hangus terbakar dalam kobaran api yang hebat. Satu-satunya pegangan yang dimiliki keluarga hanyalah beberapa foto kenangan yang tersimpan di dalam telepon seluler. Hambali hanya memiliki foto Rani saat masih berusia 18 tahun, foto Bela saat baru lahir, serta satu foto pernikahan Aldi dan Rani dari tiga tahun lalu. Ketiadaan ciri fisik yang khas membuat proses identifikasi visual menjadi sangat sulit.

Hambali dan keluarganya hanya bisa menggantungkan harapan pada uji laboratorium melalui sampel DNA. Pada Kamis sore, petugas rumah sakit telah mengambil sampel darah dari Hambali untuk dicocokkan dengan DNA korban. Harapan kecil masih tersisa untuk mengenali jenazah Bela secara kasat mata, mengingat ia merupakan korban termuda dalam tragedi ini. Namun, untuk Rani dan Aldi, uji DNA menjadi satu-satunya jalan untuk memastikan identitas mereka.

Sambil menunggu hasil tersebut, memori tentang komunikasi terakhir dengan Rani terus terngiang. Rani sempat mengirim pesan melalui WhatsApp mengabarkan bahwa bus yang mereka tumpangi mengalami panas mesin dan mogok selama satu jam di kawasan Baturaja. Dalam pesan tersebut, Rani menyatakan bahwa mereka semua dalam kondisi sehat dan baik. Siapa sangka, kabar tersebut menjadi kata-kata terakhir yang diterima keluarga sebelum maut menjemput mereka dalam ledakan api yang mengerikan.

Kisah ini juga menyimpan ironi yang menyayat hati. Sebenarnya, Rani, Aldi, dan Bela berencana berangkat menuju Pekanbaru menggunakan bus dari perusahaan otobus lain pada hari Minggu, 3 Mei 2026. Namun, karena sebuah kekhilafan, mereka tertinggal bus yang sudah berangkat sekitar 30 menit sebelumnya. Akibat kejadian tersebut, mereka terpaksa membeli tiket bus ALS untuk keberangkatan pada hari Selasa, 5 Mei 2026.

Jika saja mereka tidak tertinggal bus pertama, mungkin mereka tidak akan berada di dalam bus ALS pada Rabu siang itu. Nasib buruk yang beruntun, mulai dari tertinggal bus, mengalami mogok di perjalanan, hingga berakhir dalam kecelakaan maut, menjadikan tragedi ini sebagai luka yang tidak akan pernah sembuh bagi Hambali dan keluarga besarnya. Kini, mimpi-mimpi tentang kehidupan yang lebih baik di perantauan telah sirna, tergantikan oleh nisan dan air mata yang terus mengalir





