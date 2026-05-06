Tragedi Lintas Sumatera: Bus ALS dan Truk BBM Tabrakan Hebat, 16 Orang Tewas Terbakar

Kecelakaan maut melibatkan Bus ALS dan truk tangki BBM di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mengakibatkan 16 orang meninggal dunia setelah kendaraan terbakar hebat akibat manuver menghindari lubang jalan.

Peristiwa memilukan kembali terjadi di jalur lintas Sumatera yang dikenal rawan kecelakaan. Kali ini, sebuah tabrakan hebat melibatkan armada Bus ALS dan sebuah truk tangki pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan .

Insiden tragis ini terjadi pada Rabu siang, tepatnya sekitar pukul 12.00 WIB, yang mengakibatkan sedikitnya 16 orang kehilangan nyawa dalam kobaran api yang sangat dahsyat. Bus yang dikemudikan oleh seorang pria bernama Alif berusia 44 tahun tersebut sedang dalam perjalanan dari arah Lubuklinggau menuju Jambi. Namun, nahas menyertai perjalanan tersebut ketika sang sopir mencoba melakukan manuver mendadak dengan membelokkan kendaraannya ke arah kanan guna menghindari sebuah lubang besar yang menganga di tengah badan jalan Lintas Sumatera.

Sayangnya, tindakan refleks tersebut justru membawa bus masuk ke jalur berlawanan dan menghantam truk tangki BBM yang datang dari arah berlawanan, yakni dari Jambi menuju Lubuklinggau. Benturan keras antara kedua kendaraan besar tersebut memicu percikan api yang dengan cepat menyambar muatan bahan bakar pada truk tangki. Dalam hitungan detik, api berkobar dengan hebat dan melalap seluruh bagian bus serta truk tersebut.

Berdasarkan rekaman video yang tersebar luas di berbagai platform media sosial, terlihat api yang menyala-nyala membubung tinggi, menciptakan pemandangan yang mengerikan di lokasi kejadian. Para penumpang bus dan pengemudi truk terjebak di dalam kendaraan yang telah berubah menjadi bola api raksasa. Kombes Nandang Mu’min Wijaya selaku Kabid Humas Polda Sumsel mengonfirmasi bahwa pengemudi bus serta pengemudi dan penumpang truk meninggal dunia di tempat akibat luka bakar yang sangat parah.

Total korban jiwa mencapai 16 orang, yang sebagian besar merupakan penumpang bus yang tidak sempat menyelamatkan diri saat api dengan cepat menguasai ruang kabin. Pasca kejadian, proses evakuasi berlangsung dengan penuh perjuangan oleh petugas gabungan. Sebanyak 16 jenazah korban kecelakaan tersebut awalnya dibawa ke RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau untuk penanganan awal.

Namun, mengingat kondisi jenazah yang mengalami luka bakar hebat, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memutuskan untuk memindahkan seluruh jenazah ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang guna menjalani proses identifikasi yang lebih mendalam. Pemindahan jenazah ini dilakukan melalui jalur darat pada Kamis, 7 Mei. Untuk mendukung proses tersebut, Polda Sumsel telah membuka Posko Disaster Victim Identification (DVI) di Palembang yang dikelola oleh tim Biddokkes Polda Sumsel.

Hal ini dilakukan agar identitas para korban dapat dipastikan secara akurat sebelum diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Selain fokus pada evakuasi korban, pihak kepolisian juga melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Polres Muratara bekerja sama dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel, Laboratorium Forensik, serta pihak Jasa Raharja telah diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Tim khusus bernama Traffic Accident Analysis (TAA) dikerahkan untuk menganalisis jejak kendaraan, titik benturan, dan kondisi jalanan guna menyusun kronologi kejadian secara teknis. Penyelidikan ini menjadi sangat penting untuk menentukan apakah ada faktor kelalaian lain selain kondisi jalan yang rusak berupa lubang yang memicu pengemudi bus melakukan manuver berbahaya. Kehadiran Jasa Raharja di lokasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh korban mendapatkan hak santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan raya





