Tragedi Kebakaran Maut di Sunter Agung Jakarta Utara Empat Orang Meninggal Dunia Akibat Keterlambatan Laporan

Peristiwa kebakaran tragis terjadi di kawasan Sunter Agung yang menelan empat korban jiwa. Investigasi mengungkap adanya jeda satu jam sebelum petugas pemadam kebakaran dihubungi karena upaya pemadaman mandiri yang gagal.

Sebuah tragedi memilukan terjadi di kawasan Sunter Agung , Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu pagi tanggal 13 Mei 2026. Kebakaran hebat melanda sebuah hunian yang mengakibatkan empat orang kehilangan nyawa mereka.

Peristiwa ini menjadi perhatian publik terutama setelah terungkapnya fakta mengenai adanya jeda waktu yang cukup signifikan antara saat api pertama kali terlihat hingga laporan resmi diterima oleh petugas pemadam kebakaran. Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, api diketahui sudah mulai berkobar dan mengeluarkan asap tebal sejak pukul 04.00 WIB.

Namun, bantuan profesional dari Dinas Gulkarmat baru diminta pada pukul 05.00 WIB, yang berarti terdapat keterlambatan selama satu jam penuh dalam proses pelaporan keadaan darurat tersebut. Keterlambatan ini terjadi karena adanya upaya dari petugas keamanan setempat yang mencoba memadamkan api secara mandiri. Security yang berada di lokasi saat itu berusaha mengendalikan kobaran api tanpa bantuan peralatan pemadam yang memadai, namun upaya tersebut gagal karena api sudah terlalu besar dan menyebar dengan cepat ke seluruh bagian rumah.

Gatot menjelaskan bahwa selama satu jam tersebut, proses pemadaman mandiri tidak membuahkan hasil, sehingga pada pukul 05.00 WIB barulah laporan dikirimkan kepada petugas pemadam kebakaran. Dampak dari jeda waktu ini sangat fatal, karena api memiliki kesempatan untuk menghanguskan hampir seluruh struktur bangunan. Saat petugas tiba di lokasi, kondisi rumah sudah sangat memprihatinkan di mana bagian bawah bangunan telah habis terbakar dan hanya menyisakan dinding beton serta dak beton yang menghitam.

Dalam proses evakuasi yang mencekam, petugas menemukan empat jenazah yang berada di dalam rumah. Distribusi korban ditemukan cukup tragis, dengan dua orang meninggal dunia di kamar lantai atas dan dua orang lainnya ditemukan di kamar lantai bawah. Kondisi bangunan yang sudah rata dengan tanah di bagian bawah membuat petugas awalnya kesulitan memastikan apakah masih ada korban yang terjebak di dalam reruntuhan. Namun, di tengah proses pencarian, anggota damkar mendengar teriakan minta tolong yang berasal dari dalam rumah.

Petugas yang saat itu hendak naik ke lantai atas segera berbalik arah dan menyusuri ruang tamu untuk mencari sumber suara tersebut. Hasilnya, petugas berhasil menyelamatkan dua orang yang ditemukan dalam kondisi sangat lemah dan lemas, yang kemudian segera dibawa keluar untuk mendapatkan pertolongan medis. Kedua orang yang berhasil selamat tersebut diketahui adalah asisten rumah tangga yang tinggal di bagian belakang rumah. Mereka berhasil meloloskan diri melalui pintu belakang dan menggunakan tangga melingkar yang menghubungkan lantai atas dengan area dapur.

Meskipun selamat secara fisik, kedua korban mengalami syok berat akibat trauma melihat kejadian tersebut dan kehilangan majikan mereka. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat mengenai pentingnya segera menghubungi layanan darurat saat terjadi kebakaran. Upaya pemadaman mandiri memang bisa dilakukan untuk api skala kecil, namun jika api sudah membesar, keterlambatan dalam melaporkan kejadian kepada pihak berwenang dapat berujung pada hilangnya nyawa manusia.

Saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti munculnya api di rumah tersebut, sementara proses pembersihan puing-puing bangunan masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kebakaran Sunter Agung Jakarta Utara Korban Meninggal Damkar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kebakaran Hebat di Tanjung Priok Tewaskan 4 Orang Lansia, Diduga Dipicu Korsleting ListrikSebanyak empat orang dilaporkan tewas dalam kebakaran rumah di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut), Rabu, 13 Mei 2026, subuh tadi.

Read more »

Rumah di Sunter Agung Jakut Kebakaran Diduga Akibat Korsleting Listrik, Empat Orang TewasBerita Rumah di Sunter Agung Jakut Kebakaran Diduga Akibat Korsleting Listrik, Empat Orang Tewas terbaru hari ini 2026-05-13 09:36:39 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Subuh Mencekam di Tanjung Priok, 4 Orang Tewas Terjebak ApiKebakaran rumah di Jalan Agung Perkasa 4 RT 04 RW 016, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (13/5/2026) dini hari.

Read more »

Kebakaran Landa Rumah di Sunter Agung, 4 Orang Meninggal DuniaKebakaran hebat di Sunter Agung Jakarta Utara tewaskan 4 orang dan picu 2 korban trauma. Simak kronologi beserta kerugian akibat si jago merah ini.

Read more »