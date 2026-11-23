Investigasi kematian Juanna Bay, ABK tanpa kepala di kapal Run Zeng 03. Fakta perdagangan manusia dan perbudakan di perairan Indonesia yang melibatkan jaringan gelap.

Kematian tragis Juanna Bay mengungkap sisi gelap industri perikanan internasional yang melibatkan kapal asing beroperasi ilegal. Juanna ditemukan tanpa kepala di area mangrove Desa Koijabi, Kepulauan Aru, pada sore hari tanggal 15 April 2024. Temuan tersebut memicu investigasi mendalam mengenai jaringan perdagangan manusia dan perbudakan modern yang menjerat awak kapal Indonesia.

Riwayat Perjalanan dan Pemasangan Kapal

Kapal berbendera Rusia dengan nama Run Zeng 03 merupakan kapal milik Tiongkok yang terbukti beroperasi tanpa izin resmi di perairan Indonesia. Kapal ini terlibat dalam praktik pencurian ratusan ton ikan dari Laut Arafura secara ilegal. Kondisi kerja di atas kapal tersebut digambarkan oleh mantan awak lainnya sebagai tempat yang menyerupai neraka kedua bagi para pekerja.

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Juanna dan lima rekannya diduga melompat ke laut sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan diri dari penindasan dan kekejaman yang mereka terima selama bekerja. Keputusan nekat tersebut menjadi titik balik dalam investigasi kasus ini, yang menyoroti tingkat keparahan perlakuan terhadap awak kapal non-kapten.

Jejaring Rekrutmen dan Penipuan Lowongan

Jejaring kejahatan ini dimulai dari penipuan lowongan kerja yang disebarluaskan melalui media sosial. Pasangan suami istri, Juanna dan Susanti, mengenal diri mereka sendiri saat bekerja di sebuah hotel di Batang, Jawa Tengah, sekitar enam tahun lalu. Setelah merantau bekerja di perkebunan sawit di Sumatra dan Kalimantan, keduanya memutuskan untuk pulang kampung dan membangun kehidupan yang lebih stabil.

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Di bulan Maret 2024, Juanna terpikat oleh tawaran pekerjaan di kapal perikanan yang diposting di Facebook. Dorongan untuk mendapatkan uang muka guna memenuhi kebutuhan rumah tangga menjelang Idul Lebaran mendorongnya untuk mematuhi tawaran tersebut. Meski awalnya menolak keras karena khawatir akan keselamatan, Juanna meyakinkan istrinya bahwa pekerjaan itu bersifat sementara dan tidak berbahaya.

Kronologi Kepulangan dan Perpisahan Terakhir

Susanti masih ingat jelas momen perpisahan mereka yang terjadi di ruang tamu rumah kontrakan. Juanna mengusap air mata istrinya dan berkata bahwa ini hanya bekerja sesaat untuk mencari nafkah. Setelah perpisahan itu, Susanti merasakan kekosongan berat karena ini pertama kalinya mereka berpisah sejak menikah. Kepulangan Juanna dari rumah kontrakan di Pati menandai awal dari perjalanan menuju tragedi.

Di Pati, Jawa Tengah, Juanna bergabung dengan calon awak kapal lain yang ditampung di sebuah rumah kontrakan. Mereka mengaku tidak pernah menandatangani kontrak kerja resmi, beberapa di antaranya berusia di bawah umur, dan tidak memiliki pengalaman atau keahlian bekerja di kapal ikan. Juanna kemudian melaporkan telah bertemu dengan dua pria yang merekrutnya melalui platform digital, yang selanjutnya diidentifikasi sebagai calo manusia.

Dampak Sosial dan Pergerakan Keadilan

Hingga kini, Jenazah Juanna Bay dimakamkan di Pulau Abay, Desa Koijabi, Kepulauan Aru, yang terletak jauh dari kampung halaman keluarganya di Batang, Jawa Tengah. Kondisi makam yang sederhana dan tertutup sampah laut yang terbawa ombak menjadi simbol penderitaan dan ketidakpedulian yang dialami korban. Air mata Susanti mengalir deras saat pertama kali mengunjungi makam tersebut pada September 2025, didampingi oleh tim wartawan BBC News Indonesia.

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Kematian tanpa kepala Juanna memicu upaya hukum serius oleh keluarga dan saksi lainnya. Bersama mantan awak kapal Run Zeng, Susanti telah resmi melaporkan kematian suaminya sebagai kematian tidak wajar kepada pihak berwajib. Laporan tersebut mencakup dugaan keras tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perbudakan modern.

Investigasi Jaringan dan Pelaku di Balik Layar

Investigasi mendalam mengungkap struktur organisasi yang kompleks di balik operasi kapal Run Zeng 03. Dokumen pemeriksaan saksi, putusan pengadilan, dan wawancara eksklusif dengan mantan awak kapal mengungkap berbagai nama yang memiliki peran spesifik dalam jaringan ini. Mulai dari pihak yang merekrut calon awak, pengusaha yang mengoordinasikan operasi kapal, hingga individu yang diduga memiliki koneksi dengan aparat negara.

Sejumlah dokumen hukum menyebutkan sebanyak 56 orang, termasuk Juanna, diberangkatkan dari rumah kontrakan di Pati ke Pelabuhan Juwana. Mereka kemudian dimasukkan ke dalam Kapal Motor Mitra Utama Semesta (KM MUS). Kapal ini dikelola oleh seorang pria bernama Kasnadi, yang juga tercatat sebagai pemilik PT Monster Laut Indonesia. Rangkaian peristiwa ini mengonfirmasi adanya organisasi terstruktur yang mengeksploitasi tenaga kerja Indonesia untuk keuntungan ilegal.