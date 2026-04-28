Tragedi di Bekasi Timur: Seorang Penumpang KRL Meninggal Dunia Akibat Tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek

Seorang wanita berusia 63 tahun meninggal dunia setelah KRL Commuterline yang ditumpanginya bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur. Korban terjebak di dalam gerbong dan diduga meninggal dunia akibat kekurangan oksigen.

Tragedi mengerikan terjadi di Stasiun Bekasi Timur , Bekasi, Jawa Barat pada hari Selasa, 28 April 2026, ketika sebuah kereta rel listrik ( KRL ) Commuterline bertabrakan dengan kereta api (KA) Argo Bromo Anggrek yang melayani rute Gambir-Surabaya Pasar Turi.

Peristiwa naas ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia, yaitu Nuryati, seorang wanita berusia 63 tahun. Ibu dari Halimah ini terjebak di dalam gerbong KRL yang ringsek akibat tabrakan tersebut dan dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami kesulitan bernapas akibat kekurangan oksigen. Menurut keterangan dari Halimah, anak pertama Nuryati, ibunya merupakan penumpang KRL yang hendak menjenguk adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit di Cikarang. Nuryati memilih menggunakan KRL sebagai sarana transportasi untuk mencapai lokasi adiknya.

Saat kejadian, Nuryati dan adiknya, yang turut menjadi saksi mata, berada di gerbong paling belakang. Tabrakan terjadi dengan sangat keras, menyebabkan Nuryati terpental dan kondisi di dalam gerbong langsung berubah menjadi gelap gulita. Kelistrikan padam total, membuat suasana semakin mencekam dan menyulitkan proses evakuasi. Halimah menjelaskan bahwa adiknya, yang selamat dari kejadian tersebut, menceritakan bahwa setelah tabrakan, penumpang lain lebih fokus menyelamatkan diri sendiri.

Para pria terlihat bergegas keluar melalui jendela, sementara adiknya dan keponakannya berhasil menyelamatkan diri dengan cara yang sama. Namun, upaya evakuasi melalui jendela tidak memungkinkan bagi Nuryati karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Berat badannya dan keterbatasan geraknya membuat Nuryati tidak bisa melewati celah jendela yang sempit. Ia hanya bisa berharap pintu gerbong segera terbuka.

Setelah beberapa waktu, pintu gerbong akhirnya berhasil dibuka, namun hanya tersisa beberapa orang di dalamnya, termasuk Nuryati. Kondisi di dalam gerbong semakin memburuk akibat kekurangan oksigen. Nuryati sempat kehilangan kesadaran sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Halimah mengungkapkan kesedihannya atas kejadian ini dan merasa sangat terpukul dengan kepergian ibunya.

Ia menyayangkan kurangnya pertolongan yang diterima ibunya saat berada di dalam gerbong yang ringsek tersebut. Menurutnya, penumpang lain lebih mementingkan keselamatan diri sendiri, sehingga ibunya tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Kejadian ini menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan mengenai standar keselamatan perkeretaapian di Indonesia. Pihak berwenang diharapkan dapat melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kecelakaan dan mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa depan.

Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran penumpang mengenai prosedur evakuasi darurat dan memastikan ketersediaan fasilitas keselamatan yang memadai di setiap kereta. Tragedi ini menjadi pengingat betapa pentingnya keselamatan dalam setiap perjalanan dan perlunya peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait untuk menciptakan sistem transportasi yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna





