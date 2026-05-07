Tragedi Berulang di Allianz Arena: Bayern Munchen Tersingkir dari Semifinal Liga Champions 2026

Bayern Munchen kembali merasakan kepahitan setelah gagal melaju ke final Liga Champions 2026 akibat takluk dari PSG, membangkitkan kenangan buruk kegagalan final 2012.

Suasana di Allianz Arena yang biasanya menjadi benteng pertahanan yang angker bagi lawan, kini berubah menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang kembali terulang bagi Bayern Munchen .

Ekspresi kesedihan yang mendalam terpancar jelas dari wajah Harry Kane setelah peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions 2025/2026 antara Bayern Munchen melawan Paris Saint-Germain pada Kamis, 7 Mei 2026. Bagi Die Roten, kekalahan ini bukan sekadar kegagalan taktis di lapangan hijau, melainkan sebuah luka lama yang kembali terbuka, membawa ingatan pahit tentang bagaimana mereka sering kali gagal mengakhiri cerita dengan trofi di tangan, bahkan saat mereka bermain di hadapan publik sendiri yang sangat mendukung mereka.

Musim 2025/2026 sebenarnya dimulai dengan gelombang optimisme yang sangat besar bagi raksasa Bavaria tersebut. Dengan hadirnya Vincent Kompany di kursi pelatih dan skuad yang bertabur bintang kelas dunia, banyak pihak meyakini bahwa Bayern Munchen telah menemukan formula yang tepat untuk kembali mendominasi Eropa. Namun, kenyataan berkata lain saat mereka harus berhadapan dengan PSG di semifinal. Pada leg kedua yang berlangsung sangat sengit, Bayern hanya mampu bermain imbang 1-1, yang membuat mereka tersingkir dengan agregat akhir 5-6.

PSG memberikan kejutan yang menghancurkan mental pemain Bayern sejak menit-menit awal, di mana Ousmane Dembele berhasil mencetak gol cepat pada menit ketiga. Gol tersebut memaksa Bayern bermain dalam tekanan yang sangat berat sepanjang pertandingan. Meskipun Harry Kane akhirnya berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-94, gol tersebut terasa hambar karena datang terlalu terlambat untuk bisa membalikkan keadaan atau memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Kekalahan ini semakin diperparah oleh berbagai kontroversi yang menyelimuti jalannya pertandingan.

Vincent Kompany beserta jajaran pemain Bayern dikabarkan merasa sangat kecewa terhadap beberapa keputusan wasit yang dianggap tidak adil. Salah satu momen yang paling diperdebatkan adalah insiden dugaan handball yang dilakukan oleh Joao Neves di dalam kotak terlarang, yang seharusnya bisa menjadi peluang emas bagi Bayern untuk mendapatkan penalti dan mengubah momentum pertandingan.

Ketidakpuasan ini menambah lapisan rasa frustrasi bagi para pemain dan pendukung yang merasa bahwa kemenangan mereka telah dirampas oleh keputusan yang kontroversial, menjadikan malam tersebut sebagai malam yang penuh dengan kemarahan dan air mata. Kegagalan di semifinal 2026 ini secara otomatis menarik kembali memori kelam dari final Liga Champions 2012, salah satu malam paling menyakitkan dalam sejarah panjang klub. Saat itu, Bayern menghadapi Chelsea di Allianz Arena dalam laga puncak yang sangat menentukan.

Bayern tampil begitu dominan dan menguasai jalannya pertandingan, namun disiplin tinggi pertahanan Chelsea membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Baru pada menit ke-83, Thomas Muller mencetak gol yang membuat seluruh stadion bergemuruh dalam euforia, yakin bahwa trofi akan tetap berada di Munich. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping hanya lima menit kemudian ketika Didier Drogba mencetak gol penyeimbang lewat sundulan tajam.

Drama berakhir dengan kekalahan Bayern melalui adu penalti dengan skor 3-4, memberikan gelar Liga Champions pertama dalam sejarah Chelsea dan meninggalkan trauma mendalam bagi publik Munich. Kini, pola kegagalan yang serupa tampak kembali muncul. Bayern Munchen tetap menjadi salah satu kekuatan terbesar di Benua Biru, namun mereka seolah terbelenggu oleh kutukan di momen-momen paling krusial. Ketidakmampuan untuk bangkit setelah tertinggal di leg pertama menjadi masalah kronis yang terus menghantui.

Dari tragedi 2012 hingga drama melawan PSG di 2026, Bayern kembali mendapatkan pelajaran berharga bahwa dominasi permainan, status sebagai unggulan, dan dukungan penuh suporter tidak selalu cukup untuk menjamin kesuksesan di kompetisi paling bergengsi di dunia. Perjalanan musim ini berakhir dengan kepedihan, meninggalkan pertanyaan besar tentang kapan tepatnya raksasa Jerman ini bisa benar-benar lepas dari bayang-bayang kegagalan semifinal yang berulang kali terjadi





