Investigorasi kematian Juanna Bay dan 5 ABK lain di kapal Run Zeng 03 mengungkap jaringan TPPO, penangkapan ikan ilegal, dan keterlibatan pengusaha Indonesia.

Kematian tragis Juanna Bay, seorang mantan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia, telah memicu penyelidikan mendalam mengenai jaringan perdagangan orang dan perbudakan modern di perairan Indonesia. Susanti, istri dari almarhum Juanna Bay, terus menuntut keadilan di depan makam suaminya yang terletak di Desa Koijabi, Kepulauan Aru, Maluku. Pertanyaan mendasar yang menghantui dirinya adalah siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas hilangnya nyawa suaminya di tengah laut.

Detail Kasus Kematian Juanna Bay dan Jaringan Kapal

Juanna Bay ditemukan tewas dalam kondisi tanpa kepala di antara hutan mangrove perairan Maluku beberapa hari setelah insiden melompat dari kapal. Sebelumnya, ia bersama lima ABK lain melompat ke Laut Arafuru saat kapal Run Zeng 03 berlayar, dalam upaya melarikan diri dari kondisi kerja yang mereka sebut sebagai neraka kedua. Kapal tersebut berbendera Rusia namun beroperasi di bawah kendali pemilik asal Tiongkok. Jenazah Juanna kemudian ditemukan oleh otoritas setempat, menandai berakhirnya riwayat penderitaan para kru yang terjebak dalam operasional ilegal.

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Dokumen pengadilan mengungkap bahwa para pekerja direkrut tanpa kontrak kerja yang jelas dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Kapal Run Zeng 03 beroperasi tanpa izin resmi, memanfaatkan suplai logistik dan bahan bakar ilegal dari kapal-kapal lokal Indonesia. Selain itu, kapal ini dituduh menangkap ratusan ton ikan secara ilegal di wilayah hukum Indonesia, khususnya di Laut Arafuru yang memiliki potensi ikan sebesar 2,6 juta ton per tahun. Kerugian negara akibat praktik ini dinilai sangat besar dan sistemik.

Proses Rekruitmen dan Peran Pengusaha Jakarta Barat

Sejarah awal operasional kapal ini bermula pada tanggal 11 April 2023, tepat satu tahun sebelum insiden melompatnya para ABK ke laut. Pada tanggal tersebut, sebuah nota kesepahaman (MoU) ditandatangani oleh pemilik kapal Run Zeng berkewarganegaraan Tiongkok bersama seorang pengusaha perikanan asal Jakarta Barat. Penandatanganan dokumen ini dilakukan di hadapan notaris, yang seharusnya menjadi dasar legalitas operasional kapal industri berukuran besar tersebut.

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Kedua kapal yang menjadi subjek MoU adalah Run Zeng 03 dan Run Zeng 05. Kapal-kapal ini memiliki kapasitas setara kapal industri besar dan diklaim mampu mengangkut ratusan ton ikan hasil tangkapan. Namun, hingga kini belum ada proses hukum yang berjalan terhadap dugaan kejahatan perdagangan orang (TPPO) dan perbudakan yang menimpa para ABK, meskipun bukti-bukti tertulis mengenai rekruitmen dan perjanjian telah ada sejak awal tahun 2023.

Jurnal Pelayaran dan Tuduhan Ilegalitas Operasi

Nahkoda kapal Run Zeng 03, Wang Zengjun, memberikan kesaksian dalam proses hukum yang kini telah menghasilkan vonis lima tahun penjara dari Pengadilan Negeri Tual atas kejahatan perikanan. Menurut catatan harian Wang Zengjun, kapal berlayar dari Taizhou, Tiongkok, menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tiba pada akhir April 2023. Di sana, ia dan belasan kru warga Tiongkok melaporkan diri serta menjalani pemeriksaan kesehatan. Wang Zengjun mengaku bahwa kapal berlayar ke Palabuhanratu untuk mengurus izin operasi perikanan.

Otoritas Kementerian Perhubungan menyatakan pada Juni 2023 bahwa proses balik nama kebangsaan dan bendera kapal sedang berlangsung, namun izin tangkap ikan resmi tidak pernah terbit. Catatan menunjukkan bahwa pada 17 September 2023, kedua kapal berlayar ke perairan tengah Indonesia sebelum berpisah. Run Zeng 03 lalu beroperasi di perairan Bali, Probolinggo, Surabaya, hingga Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Di lokasi-lokasi tersebut, kapal mendapatkan bahan bakar ilegal, perbekalan, dan perbaikan mesin. Rekrutan pertama ABK Indonesia sebanyak 21 orang diangkut pada Desember 2023 di perairan Probolinggo.

Dampak Hukum dan Nasib Para Korban

Pada 1 Januari 2024, Run Zeng 03 melaju ke Laut Arafuru dan bertemu dengan Run Zeng 05. Dokumen pengadilan mencatat bahwa hingga ditangkap pada Mei 2024, kapal ini telah melakukan sekitar 45 kali operasi penangkapan ikan dengan hasil total sekitar 200 ton ikan. Sementara proses hukum terhadap Run Zeng 05 ditangani oleh otoritas Papua Nugini, nasib para ABK yang selamat dan jasad Juanna Bay menjadi bukti nyata dari kegagalan sistem pengawasan maritim Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan negara melalui pajak dan sumber daya, tetapi juga menganiaya hak asasi manusia para pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam lingkaran perbudakan modern.