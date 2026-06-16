Tragedi 1 Muharram: Pendudukan Masjidil Haram 1979

Pada 1 Muharram 1400 Hijriah, kelompok teroris pimpinan Juhayman al-Otaybi menduduki Masjidil Haram di Makkah, menyandera ratusan jemaah. Operasi militer selama dua pekan berhasil merebut kembali masjid, namun menewaskan 27 jemaah.

Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia memperingati tahun baru Hijriah, 1 Muharram , dengan berbagai kegiatan keagamaan. Namun, di balik momen sakral tersebut, tersimpan sebuah peristiwa kelam yang pernah mengguncang dunia Islam, yaitu pendudukan Masjidil Haram di Makkah oleh sekelompok teroris pada 20 November 1979, yang bertepatan dengan 1 Muharram 1400 Hijriah.

Peristiwa ini terjadi sesaat setelah salat Subuh, ketika ribuan jemaah masih memadati area masjid suci. Kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Juhayman al-Otaybi, seorang mantan anggota Garda Nasional Arab Saudi, tiba-tiba mengambil alih masjid dan menutup sejumlah akses keluar, menyandera ratusan jemaah yang tidak bersalah. Juhayman dan para pengikutnya menuduh keluarga kerajaan Saudi telah menyimpang dari ajaran Islam dan terlalu dekat dengan pengaruh Barat, sehingga mereka menganggap perlu melakukan kudeta.

Kelompok tersebut bahkan mengumumkan bahwa salah seorang pengikutnya, Mohammed Abdullah al-Qahtani, adalah Imam Mahdi, sosok yang dalam keyakinan Islam diyakini akan muncul pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Situasi tersebut menempatkan pemerintah Arab Saudi dalam dilema yang sangat berat. Di satu sisi, Masjidil Haram merupakan tempat paling suci bagi umat Islam, sehingga tindakan militer harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari kerusakan pada bangunan dan tidak menimbulkan korban jiwa di antara jemaah.

Di sisi lain, para pemberontak telah menyandera banyak orang dan menguasai area masjid, termasuk jaringan lorong bawah tanah yang kompleks. Pemerintah Saudi akhirnya meminta fatwa dari para ulama terkemuka, yang mengizinkan penggunaan kekuatan untuk merebut kembali masjid. Setelah itu, pasukan keamanan Saudi melancarkan operasi besar-besaran dengan mengepung lokasi selama hampir dua pekan. Pertempuran sengit terjadi antara pasukan pemerintah dengan kelompok pemberontak yang bertahan di dalam masjid dan lorong bawah tanah.

Untuk memaksa para militan keluar, pasukan Saudi menggunakan berbagai strategi, termasuk membanjiri lorong-lorong bawah tanah tempat persembunyian mereka. Dalam operasi tersebut, Arab Saudi juga mendapat bantuan teknis dari unit antiteror Prancis, GIGN, yang memberikan dukungan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyerbuan. Setelah hampir dua minggu pengepungan dan pertempuran, pasukan pemerintah berhasil mengakhiri pendudukan tersebut. Mohammed Abdullah al-Qahtani tewas dalam pertempuran, sementara Juhayman al-Otaybi ditangkap hidup-hidup dan kemudian dieksekusi pada tahun 1980 bersama sejumlah pengikutnya.

Tragedi pendudukan Masjidil Haram menewaskan 27 jemaah dan menyebabkan ratusan lainnya luka-luka. Peristiwa ini tidak hanya mengguncang Arab Saudi, tetapi juga seluruh dunia Islam. Banyak pengamat menilai bahwa insiden yang terjadi tepat pada awal tahun Hijriah 1400 itu menjadi titik balik yang mendorong perubahan besar dalam kebijakan keagamaan dan sosial Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah Saudi kemudian memperketat pengawasan terhadap kelompok-kelompok ekstremis dan meningkatkan keamanan di tempat-tempat suci.

Peristiwa ini juga menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga toleransi dan moderasi dalam beragama, serta bahaya ekstremisme yang dapat mengancam kesucian tempat ibadah dan keselamatan umat. Hingga kini, kenangan akan tragedi tersebut masih melekat dalam ingatan kolektif umat Islam, mengingatkan bahwa terorisme tidak mengenal tempat suci sekalipun





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

1 Muharram Masjidil Haram 1979 Juhayman Al-Otaybi Terorisme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Makna Spiritual Bulan Muharram Bagi Kehidupan Seorang Muslim, Momen Menata Hati dan BaruMakna spiritual bulan muharram bagi kehidupan seorang muslim menjadi pengingat kita, namun bukan sekadar ganti kalender.

Read more »

Amalan 1 Muharram yang Dianjurkan Buya Yahya dan Gus Baha, dari Puasa hingga Salat TasbihJadikan Tahun Baru Islam momen muhasabah dengan perbanyak amal saleh, seperti puasa sunnah anjuran Buya Yahya atau salat tasbih saran Gus Baha untuk mengawali tahun dengan kebaikan.

Read more »

Mengenal Anjuran Makan Bubur Suro 1 Muharram, Ini Makna dan Resep SpesialBubur Suro adalah tradisi menyambut Tahun Baru Islam di Jawa sebagai simbol syukur dan doa. Hidangan ini sarat makna filosofis serta sejarah, dan kini populer disajikan dengan kuah petis.

Read more »

Khutbah Jumat Awal Muharram: Memanfaatkan Bulan Haram untuk Membangun Ketaatan dan TaubatRangkuman naskah khutbah Jumat di awal bulan Muharram yang mengajarkan pentingnya taubat, muhasabah diri, serta课外 amal kebajikan pada bulan haram ini. Khutbah menekankan keutamaan Muharram sebagai Syahrullah, mencontohkan doa-doa Islamic, dan mengajak umat untuk mengisi bulan tersebut dengan ibadah dan kebaikan.

Read more »