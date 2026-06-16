Tradisi Weton Jawa Tetap Digunakan, Berbagai Isu Sosial dan Teknologi Turut Ramai Dibahas

Artikel ini membahas praktik tradisional Jawa, weton, sebagai penanda hari dan acuan personal berdasarkan hari kelahiran dan pasaran Jawa, nilai neptu, dan pemanfaatannya dalam berbagai keputusan hidup. Selain itu, artikel juga menyentuh topik zodiak 2026, konflik public figure Ruben Onsu-Sarwendah, hubungan Fuji-Rakin Khan, game Minecraft viral, spekulasi keagamaan athlete Justin Hubner, daftar game cuan 2026, isu pencemaran Sungai Ciujung, spesifikasi HP Honor X70 Pro Max, bola Piala Dunia 2026, serta produk DJI Osmo Pocket 4P.

Weton adalah seni tradisional Jawa yang masih dipraktikkan hingga kini. Weton menggabungkan hari kelahiran dan pasaran Jawa yang terdiri atas Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Kombinasi tersebut menghasilkan weton seperti Jumat Kliwon atau Senan Pahing. Setiap elemen memiliki nilai neptu yang dijumlahkan untuk penentuan. Metode sederhana ini kerap dijadikan panduan dalam berbagai keputusan, mulai dari memilih hari baik untuk pernikahan, pindah rumah, membuka usaha, hingga melihat kecocokan jodoh. Meski demikian, memahami asas perhitungan bisa dilakukan tanpa kesulitan jika sudah memahami dasar kalender Jawa.

Sejumlah topik lain terkait sosial dan teknologi juga ramai dibicarakan. Zodiak berpotensi kaya raya pada tahun 2026 menarik perhatian, meski astrologi bukan patokan pasti. Konflik rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah terus menjadi sorotan publik setelah menghadapi berbagai masalah. Hubungan kedekatan antara penyanyi Fuji dan pengusaha Malaysia Rakin Khan pun menuai spekulasi dari momen bersama di Monaco dan Indonesia.

Dunia game juga ramai dengan Build Minecraft Java Edition yang viral lewat desain kreatif dan detail sulit ditiru. Di bidang olahraga, spekulasi keyakinan Justin Hubner, pemain Timnas Indonesia, mengemuka; bek berusia 22 tahun diduga telah memeluk agama Islam. Daftar game cuan 2026 menjadi topik muncul dengan berbagai pilihan seperti Axie Infinity dan Sorare. Di ranah lingkungan, DPRD Kabupaten Serang mengaitkan pencemaran limbah di Sungai Ciujung dan akan melakukan sidak ke perusahaan yang diduga penyebab.

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