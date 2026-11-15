Tradisi Saweran di Bank Jateng Borobudur Marathon 2026: Pelari Berbagi Rezeki dan Kado untuk Warga

Perayaan satu dekade Bank Jateng Borobudur Marathon di Magelang diramaikan tradisi unik saweran. Pelari dari Bekasi dan Sumatera Selatan berbagi uang dan gelang buatan tangan sebagai wujud rasa terima kasih kepada warga yang menyediakan support di sepanjang rute lomba.

Perayaan satu dekade Bank Jateng Borobudur Marathon di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Minggu, 15 November 2026, menghadirkan fenomena sosial yang unik dan mengharukan di sepanjang lintasan lari. Gelar tahunan yang telah memasuki usia sepuluh tahun ini tidak hanya diperebutkan oleh para atlet profesional maupun amatir, tetapi juga menjadi momen istimewa bagi warga sekitar untuk berinteraksi langsung dengan peserta lomba. Fenomena utama yang mencuri perhatian adalah tradisi 'saweran' atau pemberian hadiah oleh para pelari kepada penonton dan warga yang telah menyediakan fasilitas pendukung selama perlombaan berlangsung.

Kegiatan ini berlangsung sejak pagi hari hingga para peserta melewati titik-titik strategis di sepanjang rute. Di Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, warga setempat terlihat antusias menyambut para pelari. Dua perempuan lansia terlihat sibuk menyiapkan teh manis hangat dan mencuci gelas-gelas bekas pakai untuk kembali digunakan oleh pelari yang lewat. Kehangatan interaksi ini terlihat jelas ketika pelari dari Bekasi, Ika, yang berusia 30 tahun dan berlari di kategori maraton, memutuskan untuk memperlambat langkahnya di sekitar Kilometer 15.

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Ika menerima segelas teh hangat dan langsung menghabiskannya dalam hitungan detik sebelum melanjutkan perlombaannya. Sebagai bentuk apresiasi, ia memberikan uang pecahan bernilai Rp 2.000 hingga Rp 5.000 kepada kedua wanita lansia tersebut. Ika menjelaskan bahwa aksi berbagi rezeki ini adalah wujud pemenuhan nazar yang dilakukannya sebelum lomba. Sebelumnya, ia pernah gagal mendapatkan undian untuk mengikuti Bank Jateng Borobudur Marathon selama beberapa tahun, namun sejak berhasil lolos, ia berkomitmen untuk berbagi kebahagiaan kepada warga sepanjang rute.

Mekanisme Tradisi Berbagi dan Respons Warga Lokal

Tradisi saweran ini, meskipun sudah dimulai oleh sebagian kecil pelari pada tahun sebelumnya, semakin populer dan masif di gelaran tahun ini. Hendy, seorang pelari yang juga membawa serta 40 kantong uang untuk dibagikan di hampir setiap kilometer, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kenyamanan yang diberikan warga. Ia menekankan bahwa tidak ada warga yang secara sengaja meminta saweran, melainkan mereka justru terkejut dan senang ketika pelari yang melintas memberikan donasi.

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Warga Magelang, yang dikenal dengan keramahan dan keikhlasannya, telah berabad-abad menyediakan makanan dan minuman gratis bagi para pelari. Mereka menyiapkan soto, teh, dan camilan lainnya secara swadaya tanpa pamrih. Hendy yang finis dengan catatan waktu terbaiknya sepanjang 5 jam 30 menit, mengakui bahwa ia sempat menolak tawaran makan soto gratis dari warga agar tidak kehilangan waktu. Pengorbanan tersebut terbukti berbuah manis dengan pencatatan waktu personal terbaiknya setelah sebelumnya menyelesaikan lomba dengan waktu 6 jam.

Dampak positif dari tradisi ini terlihat dari senyum lebar yang terukir di wajah warga. Puput, seorang warga Desa Rambeanak, mengatakan bahwa anak-anaknya sangat senang karena bangun pagi tidak sia-sia. Beberapa anak bahkan menerima banyak gelang dan berniat membagikannya kepada teman-teman yang belum bangun atau tidak bisa menyaksikan lomba. Hal ini menciptakan atmosfer kekeluargaan yang kuat antara para peserta dari luar daerah dengan komunitas lokal di Magelang.

Keberagaman Inisiatif Pelari dari Berbagai Daerah

Para pelari yang berasal dari berbagai daerah menunjukkan kreativitas dan dedikasi yang berbeda-beda dalam memberikan tanda kasih kepada warga. Selain pemberian uang tunai, pelari dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Ajeng Indah Purnamasari, berusia 32 tahun, memilih cara yang lebih personal. Ia membawa tas berisi sekitar 200 buah gelang manik-manik yang dibuatnya sendiri secara bertahap selama dua pekan sebelum lomba berlangsung.

Ide pembuatan gelang tersebut muncul dari obrolan ringan temannya sebulan lalu. Ajeng mengisi waktu luangnya setiap hari untuk merangkai gelang tersebut satu per satu. Saat memasuki Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, ia membagikan gelang-gelang buatan tangannya kepada anak-anak yang menyaksikan jalannya lomba. Respons anak-anak sangat positif, bahkan ada yang langsung membuka kemasan dan memakainya di pergelangan tangan mereka saat itu juga.

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Syafia Eka Wulandari, pelajar dari SDN Pasuruhan 2 di Kecamatan Mertoyudan, Magelang, juga merasakan kebahagiaan serupa. Ia menerima saweran sebesar Rp 5.000 dari pelari yang melintas di depan sekolahnya. Bagi Syafia, yang berusia 12 tahun, ini adalah pengalaman pertamanya menerima saweran, karena tahun lalu tidak ada tradisi serupa. Kegembiraan anak-anak di sepanjang rute menjadi indikator keberhasilan interaksi ini dalam menjembatani jarak antara pelari dan penonton.

Dampak Sosial dan Momen Peringatan Satu Dekade

Gelar Bank Jateng Borobudur Marathon yang ke-10 ini menunjukkan evolusi positif dalam budaya lari di Indonesia. Acara ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi fisik, tetapi juga platform untuk mempererat tali silaturahmi antarwarga. Tradisi yang awalnya merupakan inisiatif individu dari pelari tertentu, kini menjadi fenomena yang diikuti oleh banyak peserta dari berbagai latar belakang.

Masyarakat Magelang menyambut baik perubahan ini. Mereka merasa dihargai atas kerja keras mereka menyediakan support system bagi para pelari. Kehadiran ratusan pelari dari dalam dan luar negeri memberikan dorongan ekonomi dan semangat positif bagi desa-desa di sepanjang lintasan. Interaksi sosial yang hangat ini menjadi warisan berharga yang melekat pada identitas Bank Jateng Borobudur Marathon.

Peristiwa di Kilometer 15 dengan Ika, serta pembagian gelang oleh Ajeng, menjadi contoh nyata bagaimana olahraga bisa menjadi media penyatu. Pelari yang lelah dan berkeringat tidak ragu untuk meluangkan waktu berinteraksi, memberikan doa, dan berbagi rezeki. Warga yang menyambut dengan teh hangat dan senyuman tulus merespons dengan rasa bangga dan kebahagiaan. Sinergi positif ini memastikan bahwa Bank Jateng Borobudur Marathon akan terus berkembang sebagai event olahraga yang berjiwa sosial tinggi di masa-masa mendatang.