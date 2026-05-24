Tradisi Sapi Brujul di Probolinggo: Ungkapan Rasa Syukur dan Keunikan Budaya

Tradisi sapi brujul yang digelar di area sawah basah dan berlumpur di Probolinggo, Jawa Timur, menjadi daya tarik tersendiri bagi warga setempat. Dalam perlombaan ini, sapi dipacu berlari di tengah lumpur sementara joki berdiri di atas kerangka kayu untuk mengendalikan arah dan kecepatan hingga mencapai garis finis. Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur petani dalam menyambut musim tanam maupun panen. Warga mempersiapkan sapinya pada Festival Sapeh Brujul di Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (24/5/2026). Festival Sapeh Brujul ini merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya dan tradisi yang masih lestari di Probolinggo. Warga Probolinggo menyambut dengan antusias Festival Sapeh Brujul yang digelar setiap tahunnya. Festival ini menjadi momen yang penuh makna bagi warga Probolinggo, sekaligus sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi dan menjaga budaya lokal.

