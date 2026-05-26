Tradisi Perang Obor Di Desa Tegalsambi Jawa Tengah

Desa Tegalsambi, Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Senin (25/5/2026) malam. Ribuan warga dan pengunjung memadati lokasi untuk menyaksikan jalannya tradisi yang telah berlangsung turun-temurun sejak ratusan tahun lalu.

Ribuan warga dan pengunjung memadati lokasi untuk menyaksikan jalannya tradisi yang telah berlangsung turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Peserta membawa obor dan saling serang menggunakan obor saat tradisi perang obor. Tradisi itu dipercaya telah ada sejak abad ke-16 dan berkaitan dengan legenda Ki Gemblong serta Kyai Babadan yang hidup dalam cerita rakyat masyarakat Tegalsambi. Dalam kisah yang berkembang di masyarakat, Ki Gemblong yang bertugas menggembala ternak milik Kyai Babadan terlena mencari ikan hingga hewan ternak mengalami sakit.

Kyai Babadan kemudian memukul Ki Gemblong menggunakan obor. Api dari obor tersebut dipercaya justru membawa kesembuhan bagi ternak yang sakit sehingga kemudian diyakini sebagai simbol penolak bala dan keselamatan desa. Selain menjadi ritual adat, Perang Obor juga dinilai memiliki nilai budaya dan daya tarik wisata





