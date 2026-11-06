Trabzonspor Jarak Lari Terendah Liga Konferensi UEFA 2026-2027

Statistik terbaru mengungkapkan Trabzonspor menempati urutan terbawah dalam total jarak lari pada UEFA Conference League 2026-2027, jauh di bawah lawan seperti Freiburg.

Data statistik dari ajang UEFA Conference League musim 2026-2027 telah mengungkap fakta yang mengejutkan mengenai kondisi fisik Trabzonspor. Klub asal Turki tersebut mencatatkan jarak lari total yang sangat minim dibandingkan dengan hampir seluruh lawan dan pesaing mereka di kompetisi tersebut.

Posisi Trabzonspor di Klasemen Lari

Trabzonspor menempati peringkat rendah dalam kategori jarak lari, hanya unggul dari tiga tim yang berada di bawahnya. Lincoln Red Imps menjadi peringkat ke-34 dengan total 112,00 kilometer. Aarhus berada di posisi ke-35 dengan 110,88 kilometer, sementara Egnatia mencatatkan 110,85 kilometer di posisi ke-36.

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Perbandingan Kinerja vs Freiburg

Tim Jerman, Freiburg, jelas-jelas mendominasi statistik ini setelah mengalahkan Trabzonspor dengan skor 1-0 di Stadion Papara Park. Freiburg menempati peringkat kedelapan dengan rata-rata jarak lari sebesar 121,04 kilometer per pertandingan. Selisih antara Trabzonspor dan Freiburg mencapai 8,32 kilometer per laga.

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Tim Paling Aktif di Liga

Sint-Truiden memimpin daftar dengan jarak lari tertinggi, yakni 127,15 kilometer per pertandingan. Di posisi kedua ada Mjällby dengan 124,31 kilometer, disusul Braga yang mencatatkan 122,86 kilometer per pertandingan.

Konteks Performa Fisik Tim

Meskipun peringkat rendah ini patut diperhatikan, total jarak lari semata tidak selalu mencerminkan performa fisik atau semangat juang di lapangan. Faktor seperti lari intensitas tinggi, jumlah sprint, dan pergerakan tanpa bola juga menentukan kualitas permainan.