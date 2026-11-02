TPST Bantargebang: Kritik Pengelolaan Sampah Jakarta dan Kompensasi Warga

Kritik keras terhadap pengelolaan TPST Bantargebang oleh Koalisi Persampahan Nasional. Kompensasi warga dinilai tak sepadan dengan dampak pencemaran lingkungan yang serius.

JAKARTA - Pengelolaan sampah dari ibu kota di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, menghadapi kritik tajam karena dinilai belum optimal. Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pembuangan tersebut. Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Bagong Suyoto, menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah belum mampu mengelola sampah secara benar dan berkelanjutan.

Kompensasi Warga Dirasa Tidak Adil

Salah satu poin utama kritik adalah besaran uang kompensasi yang diberikan kepada warga. Total dana kompensasi sebesar Rp 362 miliar ditetapkan setelah perpanjangan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Namun, Bagong menilai jumlah ini tidak sebanding dengan derita yang dialami penduduk lokal akibat polusi udara dan bau menyengat dari tumpukan sampah.

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Dana kompensasi, yang sering disebut sebagai "uang bau", hanya mencapai Rp 400.000 per keluarga per bulan. Angka ini jauh di bawah harapan warga yang menginginkan Rp 800.000 per bulan. Bagong menyindir bahwa nominal tersebut bahkan tidak cukup untuk membeli air mineral, mengingat harga kebutuhan pokok yang terus meningkat sementara pendapatan tambahan dari kompensasi sangat minim.

Volume Sampach Mencapai 80 Juta Ton

Fakta mencolok lainnya adalah volume sampah yang terus menggunung di lokasi tersebut. Saat ini, timbunan sampah telah mencapai angka fantastis sebesar 80 juta ton. Sebagian dari gunungan sampah tersebut dilapisi geomembran, namun ada pula bagian yang kembali diuruk dengan sampah baru. Semua zona di TPST Bantargebang kini dilaporkan berada dalam kondisi kelebihan muatan atau overload.

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Bagong Suyoto menyebut Senin tanggal 2 November 2026 sebagai momen penting pengungkapan fakta ini. Ia menegaskan bahwa skema pembuangan terbuka yang masih diterapkan melanggar hak konstitusional warga atas lingkungan yang sehat sesuai Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, praktik ini juga dianggap melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Ancaman Kesehatan Akibat Air Lindi

Dampak ekologis dari pengelolaan yang buruk juga terlihat pada kualitas air. Air lindi atau cairan berbahaya dari tempat pembuangan sampah tidak diolah dengan baik. Ketika musim hujan tiba, air lindi tersebut mengalir deras ke Kali Ciketing atau Kali Asem. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar karena air yang tercemar berpotensi dikonsumsi oleh warga sekitar.

Kontaminasi air lindi membawa risiko kesehatan yang serius bagi populasi lokal. Warga berisiko terpapar berbagai penyakit menular hingga potensi terkena kanker akibat paparan zat kimia berbahaya dalam jangka panjang. Kondisi ini sungguh membahayakan nyawa dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di radius dekat TPST.

Sejarah Konflik dan Perpanjangan Kerja Sama

Perjuangan mendapatkan kompensasi ini bermula dari keresahan warga pada akhir tahun 2001. Saat itu, pencemaran semakin masif dan berbagai penyakit mulai bermunculan. Sampah dari Jakarta bahkan dibuang sembarangan di kampung-kampung sekitar, memicu konflik sosial yang parah. TPST Bantargebang sendiri telah beroperasi sejak tahun 1989 dengan luas awal 108 hektar yang kini bertambah menjadi 110,3 hektar.

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Meski demikian, sebagian warga tidak ambil pusing dengan perpanjangan kerja sama lima tahun ke depan. Mereka justru berharap fasilitas ini ditutup total karena merasa kompensasi terlalu kecil dibandingkan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, Pemprov Jakarta dan Pemkot Bekasi sepakat memperpanjang kerja sama untuk memperkuat penanganan sampah, pemulihan lingkungan, dan peningkatan pelayanan publik.

Pramono, perwakilan pemerintah, menekankan pentingnya kerja sama antardaerah yang berkelanjutan. Volume sampah Jakarta saat ini mencapai lebih dari 9.000 ton per hari. Untuk mengurangi ketergantungan pada TPST Bantargebang, Pemprov Jakarta meluncurkan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Langkah ini bertujuan mengubah pola pengelolaan sampah secara fundamental agar beban di Bantargebang dapat dikurangi secara signifikan di masa mendatang.