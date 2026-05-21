TP PKK Alor: Tingkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak, Bangun Generasi Emas

Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian mengajak para pelajar di Kabupaten Alor untuk meningkatkan kesadaran terhadap pelindungan perempuan dan anak. Ajakan tersebut disampaikan di tengah masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tri menilai upaya pencegahan kekerasan perlu dimulai dari lingkungan keluarga, karena keluarga menjadi tempat pembentukan karakter dan pola komunikasi seseorang sejak dini.

Ajakan tersebut disampaikan di tengah masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tri menilai upaya pencegahan kekerasan perlu dimulai dari lingkungan keluarga, karena keluarga menjadi tempat pembentukan karakter dan pola komunikasi seseorang sejak dini. Ia mendorong para pelajar untuk terus meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan, mengingat generasi muda memiliki peran penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu, Tri juga meminta para pelajar untuk ikut menyebarluaskan edukasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada lingkungan sekitar.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian sosialisasi program kelompok kerja TP PKK di Kabupaten Alor





